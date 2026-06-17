Japan Expo 2026 : les invités prestigieux à ne pas manquer côté jeu vidéo

Le fameux événement qui célèbre la culture japonaise revient prochainement. Voici la liste des invités qui seront présents pour cette nouvelle édition.

La Japan Expo est de retour du jeudi 9 au dimanche 12 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, à Paris. Voici un récapitulatif des plus grands invités de l'événement pour la partie jeu vidéo.

Trois membres de l'équipe de Persona sont invités

Des membres de l'équipe de la licence du jeu vidéo de rôle seront présents à la Japan Expo de 2026. De quoi enthousiasmer les fans suite à l'annonce du teaser de Persona 6 en juin dernier, à une date encore inconnue, lors de l'Xbox Games Showcase 2026.

You'll never see it coming, l'équipe de Persona débarque à Japan Expo !!!



Venez à la rencontre de Shigenori Soejima (Character Designer / Illustrator chez ATLUS), Kazuhisa Wada (General Producer pour l'équipe Persona) et Atsushi Nomura (Business Producer l'équipe Persona) les pic.twitter.com/Lpd82FfkM4 — Japan Expo (@japanexpo) June 15, 2026

Kazuhisa Wada : Creative Producer au sein de l'équipe Persona

Directeur général de l'équipe du jeu vidéo de rôle Persona d'Atlus, mais aussi Creative Producer, sera à l'événement pour des séances de dédicaces et un temps d'échange.

Séances de dédicaces : jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h

jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h Questions-réponses : vendredi 10 juillet de 15 h 30 à 16 h 30

Shigenori Soejima : character designer et illustrateur chez ATLUS

L'artiste visuel japonais ne manquera pas de faire une apparition à cette nouvelle édition de la Japan Expo. Il est aussi connu pour avoir travaillé pour Persona. En 2006, il devient directeur artistique de la série.

Séances de dédicaces : jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h

jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h Live drawing : jeudi 9 juillet de 14 h 30 à 15 h

jeudi 9 juillet de 14 h 30 à 15 h Questions-réponses : vendredi 10 juillet de 15 h 30 à 16 h 30

Atsushi Nomura : Business Producer au sein de l'équipe Persona

Supervisant les tâches de production de la licence, il a notamment travaillé sur Persona 4 Revival, Persona 5 Tactica, ainsi que sur les remake de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable.

Séances de dédicaces : jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h

jeudi 9 juillet de 10 h 45 à 11 h 30 et vendredi 10 juillet de 13 h à 14 h Questions-réponses : vendredi 10 juillet de 15 h 30 à 16 h 30

Les studios d'Arc System Works seront présents

Satoshi Hirayaé, créateur de jeux vidéo chez Unite Plus Inc., sera également à la Japan Expo 2026.

Séances dédicaces : le samedi de 14h30 à 15h30.

le samedi de 14h30 à 15h30. Showcase : le samedi de 10h à 11h.

Découvrez Ace Combat 8 en exclusivité à la Japan Expo

Le prochain titre de la licence Ace Combat fera un décollage sur un stand spécialement prévu pour la Japan Expo. Les visiteurs pourront assister à une présentation exclusive du jeu pendant les quatre jours complets de l'événement. Rendez-vous sur la scène Také pour en profiter.

Prenez les manettes et partez pour une aventure de haut-vol avec ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE pour une présentation exclusive à Japan Expo avec @BandaiNamcoFR



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Participez à d'intenses combats aériens, éliminez des menaces et accomplissez des pic.twitter.com/Li3lDBsM7x — Japan Expo (@japanexpo) June 16, 2026

D'autres annonces concernant du jeu vidéo peuvent encore être annoncées par le staff de la Japan Expo dans les jours à venir. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour, mais n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux officiels de l'événement pour ne rien louper.