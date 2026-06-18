Genshin Impact Luna 7 (6.7) : personnages, codes primo-gemmes, events... On fait le point

Genshin Impact a présenté sa nouvelle et dernière mise à jour prévue pour la région de Nod-Krai. Découvrez notre résumé du programme spécial de Genshin Impact Luna 7.

Genshin Impact continue de faire son bonhomme de chemin avec de nouvelles mises à jour régulières. La région de Nod-Krai arrive à son apogée avec la mise à jour Luna 7 qui permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux personnages, événements et environnements. Vous avez manqué le programme spécial de présentation de Genshin Impact Luna 7 ? Découvrez notre récapitulatif !

Genshin Impact - Bande-annonce de la version Luna VIII Fontinalia ensoleillé en été pic.twitter.com/EMx0kAQMG3 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 18, 2026

Codes primo-gemmes - Genshin Impact Luna 7

Chaque programme spécial de Genshin Impact propose trois codes permettant d'obtenir des primo-gemmes et autres matériaux de renforcement. Attention, ces codes ne sont disponibles que quelques heures après la diffusion du programme spécial le jeudi 18 juin à 14h.

Code n°1 : Marionette

Code n°2 : TotheMoon

Code n°3 : TeaPartyTime

Découvrez les nouveaux personnages de Genshin Impact Luna 7

Cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact prévoit un seul nouveau personnage, et pas des moindres. Il s'agit de la 7e exécutrice de l'ordre des Fatui : Sandrone. Laissée seule face à son destin après son affrontement avec Dottore, la jeune exécutrice originaire de Fontaine semble revenir pour une quête d'histoire spéciale et une disponibilité en bannière. Elle sera accompagnée d'une autre bannière fêtant le retour de Citlali ainsi que d'une bannière spéciale avec d'anciens personnages.

© Hoyoverse

Phase 1 : bannière Sandrone / bannière Citlali

Phase 2 : bannière Columbina / bannière Shogun Raiden

Bannière spéciale : Qiqi, Wriothesley, Yae Miko, Beidou, Yumemizuki Mizuki, Cyno

Les armes prévues pour chaque personnage seront également de retour tandis que Sandrone bénéficiera de sa propre arme spécialement prévue pour la bannière d'armes.

Quels sont les événements à venir avec Genshin Impact Luna 7 ?

Les joueurs de Genshin Impact pourront découvrir une nouvelle quête d'histoire découpée en deux grosses parties. La première permettra aux Voyageurs de s'aventurer sur la lune afin de continuer l'histoire du Voyageur et de Columbina. Une sérieuse menace semble planer sur Teyvat et les joueurs devront investiguer sur de mystérieuses installations présentes sur la lune.

L'autre partie de la mise à jour Luna 7 de Genshin Impact semble bien plus détendue et implique un festival situé dans la région de Fontaine. Accompagné de Columbina, Furina, Chiori, Charlotte et Citlali, les joueurs pourront participer à plusieurs activités. De nouveaux skins font également leur apparition avec un skin payant pour Citlali et un skin offert pour Charlotte (à condition de participer aux événements de la mise à jour).

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Le programme spécial a également permis d'avoir un nouvel aperçu de la suite du jeu : la région de Snezhnaya avec le retour ou la présence de multiples personnages attendus comme Pulcinella, Pantalone, Sandrone et Tartaglia.

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La mise à jour de Genshin Impact Luna 7 débutera le 1e juillet 2026. La prochaine région sera, quant à elle, disponible d'ici le milieu du mois d'août.