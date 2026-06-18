GTA 6 annonce ses précommandes, mais cache toujours son plus gros secret

La sortie de GTA 6 semble se rapprocher de plus en plus alors que Rockstar annonce l'ouverture imminente des précommandes pour le jeu. Un détail reste cependant en suspens.

Préparez votre carte bleue ! Alors que GTA 6 est toujours prévu pour une sortie en fin d'année 2026, la société Rockstar vient de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer l'ouverture prochaine des précommandes du jeu. C'est donc le jeudi 25 juin prochain que vous pourrez réserver votre exemplaire de GTA 6.

Deux plateformes seulement sont confirmées pour les précommandes de GTA 6 : Playstation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu ne sortira donc probablement pas sur PC pour la sortie officielle le 19 novembre 2026. Les joueurs auront cependant le choix de précommander GTA 6 sur le site officiel de Rockstar ou auprès de leurs revenduers agrées habituels.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Cette annonce des ouvertures des précommandes de GTA 6 peut rassurer les joueurs sur la date de sortie du jeu. Une question reste cependant sur toutes les lèvres concernant le prochain opus de la série Grand Theft Auto.

Aucun prix annoncé pour GTA 6

Si les précommandes de GTA 6 sont garanties pour le 25 juin 2026, Rockstar s'interdit toujours de préciser à quel prix sera proposé le jeu. Alors que le tarif des jeux et consoles ne cesse de grimper ces dernières années, les rumeurs quant à la disponibilité de GTA 6 à 80 euros se font de plus en plus insistantes.

GTA 6 est sans nul doute le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps. Rockstar pourrait sans nul doute se permettre de proposer un prix élevé pour le jeu et tout de même réaliser d'excellentes ventes. Il faudra sûrement patienter jusqu'à l'ouverture des précommandes, ce jeudi 25 juin, pour découvrir le tarif final de GTA 6 sur consoles.