Steam Machine : son prix officiel est la meilleure clim du moment

Valve vient enfin d'officialiser les prix de sa console Steam Machine, et ces derniers font très mal au portefeuille.

Annoncée officiellement en 2025, la nouvelle Steam Machine aura mis un petit moment avant de dévoiler son prix officiel et ses caractéristiques. Ce petit cube pensé comme une console de salon avec l'intégralité de votre bibliothèque Steam est enfin en ligne. Hélas, son prix risque de ne pas faire beaucoup d'heureux puisque la console seule s'affiche à plus de 1000 euros en France. Explications.

Des prix de Steam Machine dignes d'une crise des composants

Valve avait déjà prévenu que les prix de sa Steam Machine serait grandement impactés par la pénurie actuelle de composants informatiques. La Steam Machine se révèle enfin avec plusieurs configurations disponibles :

Prix de la Steam Machine Configuration Prix Steam Machine (512 Go) 1039 euros Steam Machine (512 Go) + Steam Controller 1108 euros Steam Machine (2 To) 1359 euros Steam Machine (2 To) + Steam Controller 1428 euros

Des prix assez élevés donc, et que Valve avoue ne pas être les tarifs initiaux. Selon les déclarations de la firme, le prix initial de la Steam Machine (avant la crise des composants) était plutôt de l'ordre des 750 dollars (comptez environ 800-850 euros chez nous).

IGN - 'The Steam Machine Was Originally Meant to Cost About $750' based on Valve saying the increase was "probably similar" to price increase that the Steam Deck experienced last month (though article incorrectly says Steam Machine increase last month, I assume they mean Deck) pic.twitter.com/hOB47Xn9JB — Wario64 (@Wario64) June 22, 2026

De plus, une file d'attente ainsi qu'un tirage au sort seront obligatoires si vous désirez acquérir une Steam Machine. L'ouverture des précommandes sera ce jeudi 25 juin sur le site officiel de Steam.

Une Steam Machine plus puissante qu'une PS5 ? Pas vraiment

Un prix aussi élevé peut tout de même se justifier si la puissance est de mise. Hélas, et selon les premiers retours de médias comme IGN ou The Verge, la Steam Machine se compare davantage à une Playstation 5 classique qu'une version Pro.

PS5 like performance, or worse, for double the price pic.twitter.com/JBFFVtp50K — Nicola (@Nick_Marseil) June 22, 2026

Ainsi, selon le jeu que vous lancez sur la Steam Machine, vous devrez parfois passer par quelques modifications graphiques afin d'espérer rivaliser avec une PS5 et sa compatibilité spécialement prévue pour certains jeux. La Steam Machine demeure cependant un achat intéressant si vous disposez d'une bibliothèque de jeux Steam assez fournie et que vous préférez disposer d'une console de salon plutôt que d'un PC.