GTA 6 : le jeu ne pourra pas être revendu une fois terminé

Rockstar vient de dévoiler quelques précisions concernant les précommandes de GTA 6 et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Alors que de nombreux gamers attendent de pied ferme l'ouverture des précommandes de GTA 6 pour ce jeudi à minuit, Rockstar vient d'apporter quelques précisions sur son prochain gros jeu. Si la précommandes sont définitivement confirmées à la date prévue sur Playstation 5 et Xbox Series X/S, les joueurs risquent d'être bien déçus sur les éditions proposées.

Tout d'abord, GTA 6 bénéficiera de deux éditions lors des phases de précommandes : une version standard et une baptisée "ultime" avec des bonus :

GTA 6 édition standard : 80€

GTA 6 édition ultime : 100€

L'édition ultime de GTA 6 inclut plusieurs bonus numériques comme des skins de véhicules ou des collections vêtements et coiffures pour Jason et Lucia.

© Rockstar Games

A noter que GTA 6 bénéficiera également d'un bonus de précommandes : le pack Vintage Vice City qui inclut un nouveau garage en jeu, des tenus, des coiffures et un motif d'arme faisant écho aux années Vice City.

GTA 6 ne sera pas disponible sur un disque physique

La plus grande déception de l'ouverture des précommandes de GTA 6 ne vient pas seulement du prix du jeu, mais plutôt de son format. La version physique de GTA 6 inclura bien une boite du jeu, mais pas de disque puisqu'un code de téléchargement sera intégré.

Cette technique pourrait permettre à Rockstar d'éviter des fuites d'informations sur le jeu et permettre à tous les joueurs de débuter l'aventure GTA 6 au même moment. Hélas, cette décision empêchera également les joueurs de revendre le jeu une fois ce dernier terminé (ou s'il ne vous a pas plu) puisque le code de téléchargement ne pourra pas être réutilisé par la suite.