Précommande GTA 6 : ce magasin brade déjà le prix du jeu

Les précommandes sur GTA 6 se terminent d'ici quelques semaines et les magasins en profitent pour multiplier leurs offres.

Cela fait maintenant quelques mois que GTA 6 a ouvert ses précommandes en ligne. Le prochain jeu de Rockstar Studios a surpris bon nombre de joueurs en dévoilant son tarif officiel de 79,99 euros ainsi que l'absence de CD physique dans sa boite. GTA 6 semble pourtant tout avoir pour réaliser un record de vente. Plusieurs instituts de recherches et médias comme Counterpoint et Variety parlent notamment d'un record dans l'industrie vidéoludique lors de l'ouverture des précommandes.

Si vous n'avez pas encore craqué pour GTA 6 et cherchez la meilleure offre actuellement disponible, nous vous guidons parmi les précommandes des grands magasins. Découvrez où précommander GTA 6 au meilleur tarif possible avant sa sortie officielle.

Précommandes GTA 6 : où trouver la meilleure offre ?

De nombreux magasins ont ouvert leurs précommandes sur GTA 6. Bien que le tarif officiel recommandé par Rockstar soit de 79,99 euros, il est déjà possible de le trouver à bien moins cher. A l'heure actuelle, Leclerc semble proposer le meilleur prix pour GTA 6.

Grand Theft Auto GTA VI

Notez que Micromania permet de précommander GTA 6 à seulement 39,99 euros si vous rapportez un jeu en magasin lors de votre précommande. La sélection de jeux concernés est assez grande et inclut même des titres sortis sur PS4.

CDiscount est l'un des premiers sites à avoir dégainé les précommandes de GTA 6. Le site garantit une livraison à domicile ou en point relais pour le jour de la sortie du jeu, mais affiche toujours GTA 6 à 79,99 euros depuis le lancement des précommandes. Face à la concurrence, le site promet le prix le plus bas lors de la sortie si vous commandez maintenant et que son tarif baisse d'ici là.

GTA 6 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S le 19 novembre 2026. Aucune sortie sur PS4, PC ou Nintendo Switch n'a encore été confirmé par Rockstar.

Dernières mises à jour