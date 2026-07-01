Précommande GTA 6 : cette offre permet de se procurer le jeu pour 20 euros !

Les précommandes de GTA 6 se poursuivent. Certains marchands spécialisés redoublent d'efforts pour proposer le prix le plus bas.

Les précommandes de GTA 6 sont au coeur de nombreux débats depuis leur lancement le 25 juin dernier. Le jeu, toujours prévu pour une sortie mondiale le 19 novembre prochain, propose deux éditions spéciales pour les joueurs qui souhaiteraient réserver leur exemplaire.

Outre les versions numériques disponibles sur le Playstation Store et le Microsoft Store, GTA 6 est également en précommande en version "physique" avec une boite de jeu contenant un code de téléchargement. Cette version comprend uniquement l'édition standard chiffrée à 80€ par le studio Rockstar Games, mais il existe déjà plusieurs belles promotions. On vous explique où précommander GTA 6 au meilleur prix.

Précommandes GTA 6 : quelle est LA meilleure offre ?

L'enseigne préférée des gamers, Micromania, propose sûrement la meilleure offre pour précommander GTA 6. L'enseigne affiche bien le jeu à 79,99€, mais inclut également une offre de 20€ offerts en bons d'achat à obtenir jusqu'au 17 novembre 2026. Mieux encore : il est possible de précommander un exemplaire de GTA 6 pour seulement 39,99€ si vous revendez un jeu ou un accessoire recherché par la firme. Les produits mentionnés sont nombreux et consultables à cette adresse. Cela permet d'obtenir le jeu pour 40€ et de bénéficier du bon d'achat offert de 20€ !

GTA 6 (PS5) 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Micromania

GTA 6 (Xbox) 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Micromania

GTA 6 est également disponible en précommande chez Rakuten et Leclerc. Les deux enseignes proposent le jeu à 59,99€ au lieu de son prix standard de 79,99€ ce qui permet de faire une belle économie sur le portefeuille (ou de vous réserver les 20€ restants pour les DLC à venir du jeu).

Grand Theft Auto VI (Code in a Box) PS5

Grand Theft Auto VI (Code in a Box) (XBOX SERIES)

Au vu de l'engouement autour des précommandes de GTA 6, nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas trop attendre pour effectuer une précommande, en cas de potentielles ruptures de stocks.

Les versions physiques de GTA 6 sont notamment déjà en rupture de stocks sur plusieurs gros sites d'e-commerce comme Amazon ou CDiscount. La Fnac, quant à elle, dispose de l'offre la moins intéressante du lot avec le jeu affiché à 79,99€, mais une garantie d'avoir le prix le plus bas si jamais ce dernier venait à baisser sur le site dans les semaines à venir.

Grand Theft Auto GTA VI PS5

Grand Theft Auto GTA VI Xbox Series X/S

Notez que GTA 6 ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X/S. Aucune sortie sur PS4, PC ou Nintendo Switch n'a encore été confirmée par le studio Rockstar Games.