Précommande GTA 6 : déjà en promo sur ce site bien connu
Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes. Certains sites proposent même déjà quelques offres de promotions.
Nous y sommes. GTA 6 est enfin disponible en précommande en version numérique et physique ! Rockstar Games propose, sur son site officiel, de réserver un exemplaire du jeu afin de pouvoir y jouer dès sa sortie officielle et de profiter de bonus de précommande. Si vous préférez tout de même disposer d'une jolie boite (avec code de téléchargement à l'intérieur), certains magasins proposent également la précommande de GTA 6. On vous explique où précommander votre exemplaire du jeu afin d'y jouer le 19 novembre prochain.
Précommandes GTA 6 : quelle est LA meilleure offre ?
CDiscount est l'un des premiers sites à avoir dégainé les précommandes de GTA 6. Le site garantit une livraison à domicile ou en point relais pour le jour de la sortie du jeu, mais affichait GTA 6 à 79,99 euros au lancement des précommandes. Face à la concurrence, le site a été contraint de baisser le prix du jeu à 60 euros.
Amazon est le marchand qui a mis un gros coup au lancement des précommandes de GTA 6. Le géant propose l'un des meilleurs prix sur GTA 6 avec une offre affichée à 60 euros, ce qui a contraint d'autres marchands à s'aligner.
GTA 6 édition Standard (PS5)
GTA 6 édition Standard (Xbox Series)
20 euros offerts chez Micromania !
L'enseigne préférée des gamers, Micromania, n'est pas en reste sur les précommandes de GTA 6. L'enseigne propose actuellement l'une des meilleures offres pour la précommande du jeu avec 20€ offerts en bons d'achat à obtenir jusqu'au 17 novembre 2026. Hélas, le titre s'affiche quand même à 79,99 euros.
Au vu de l'engouement autour de GTA 6, nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas trop attendre pour effectuer une précommande, en cas de potentielles ruptures de stocks. Le jeu est également proposé en précommande chez Carrefour ainsi que chez Leclerc.
Notez que GTA 6 ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X/S. Aucune sortie sur PS4, PC ou Nintendo Switch n'a encore été confirmé par Rockstar.
13:20 - Une version physique avec disque à venir pour GTA 6 ?
Selon les informations de Kotaku et plusieurs autres sources, Rockstar Games pourrait bien proposer une version boite avec un CD de GTA 6. Cela fait maintenant plusieurs heures que l'éditeur est sous le feu de multiples critiques pour la sortie du jeu avec uniquement un code de téléchargement dans la boite. Alors que certains joueurs sont toujours très attachés au format physique et ses avantages (possibilité de prêter le CD, revendre le jeu, etc...), les précommandes de GTA 6 ne sont actuellement disponibles que sur des versions numériques. Rockstar pourrait cependant proposer une véritable version en boite avec un CD d'ici le mois de décembre 2026. Il faudrait donc tenir un petit mois d'attente après la sortie officielle du jeu, toujours prévue pour le 19 novembre prochain.
11:05 - Que contient le pack de précommandes de GTA 6 ?
Pourquoi faudrait-il précommander GTA 6 alors que le jeu est disponible au format numérique ? Rockstar Games a bien pensé à cette question en dévoilant un bonus de précommande baptisé "Pack Vintage de Vice City". Ce bonus de précommande, disponible à l'achat jusqu'à la sortie officielle du jeu, inclut plusieurs petits objets numériques pour votre future aventure de GTA 6. Il comprend notamment des tenues et coupes de cheveux pour Jason et Lucia ainsi que des objets de personnalisation d'armes iconiques. Le ton est clairement hérité du jeu GTA Vice City avec des airs des années 70 bien colorés.
La précommande de GTA 6 inclut également un mois d'abonnement à GTA+ qui vous permet de bénéficier d'avantages sur GTA Online, GTA 5, Red Dead Redemption et GTA Trilogy. Attention : cet abonnement est reconduit automatiquement le mois prochain !