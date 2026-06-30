Précommande GTA 6 : où se le procurer au meilleur prix ?

Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis le 25 juin. Déjà en rupture sur certains sites, d'autres le proposent toujours à prix réduit.

Nous y sommes. GTA 6 est enfin disponible en précommande en version numérique et physique ! Rockstar Games propose, sur son site officiel, de réserver un exemplaire du jeu afin de pouvoir y jouer dès sa sortie officielle et de profiter de bonus de précommande. Si vous préférez tout de même disposer d'une jolie boite (avec code de téléchargement à l'intérieur), certains magasins proposent également la précommande de GTA 6. On vous explique où précommander votre exemplaire du jeu au meilleur prix afin d'y jouer le 19 novembre prochain.

Précommandes GTA 6 : quelle est LA meilleure offre ?

CDiscount est l'un des premiers sites à avoir dégainé les précommandes de GTA 6. Le site garantit une livraison à domicile ou en point relais pour le jour de la sortie du jeu, mais affichait GTA 6 à 79,99 euros au lancement des précommandes. Face à la concurrence, le site a été contraint de baisser le prix du jeu à 60 euros.

Par contre, ce jeu n'est actuellement plus disponible sur le site d'Amazon.

GTA 6 édition Standard (PS5)

Grand Theft Auto VI (Code in a Box) PS5

GTA 6 édition Standard (Xbox Series)

Grand Theft Auto VI (Code in a Box) (XBOX SERIES)

20 euros offerts en bon d'achat chez Micromania !

L'enseigne préférée des gamers, Micromania, n'est pas en reste sur les précommandes de GTA 6. L'enseigne propose actuellement l'une des meilleures offres pour la précommande du jeu avec 20€ offerts en bons d'achat à obtenir jusqu'au 17 novembre 2026. Hélas, le titre s'affiche quand même à 79,99 euros.

GTA 6 (PS5) 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Micromania

GTA 6 (Xbox) 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Micromania

Au vu de l'engouement autour de GTA 6, nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas trop attendre pour effectuer une précommande, en cas de potentielles ruptures de stocks. Le jeu est également proposé en précommande chez Carrefour à 69.99€ ainsi que chez Leclerc à 60€.

Grand Theft Auto GTA VI PS5

Grand Theft Auto GTA VI Xbox Series X/S

Notez que GTA 6 ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X/S. Aucune sortie sur PS4, PC ou Nintendo Switch n'a encore été confirmé par Rockstar.