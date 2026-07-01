PlayStation choque en mettant fin aux boutiques de jeux vidéo et aux CD

Playstation a annoncé que les CD physiques ne seront plus en vente à partir de janvier 2028. Une décision qui risque de fortement affecter les boutiques de jeux vidéo.

L'essentiel :

Sony annonce que les futurs jeux Playstation ne seront pas disponibles sur CD physiques à partir de janvier 2028. Cette nouvelle concerne aussi bien les exclusivités Playstation que les jeux provenant d'éditeurs tiers.

Cette décision n’aura aucun impact sur les jeux déjà existants, rassure la firme. Vous pourrez continuer de profiter de vos jeux actuels tant qu'ils fonctionnent.

Playstation se justifie en expliquant que cette décision de passer au tout numérique est justifiée par "une volonté de s’adapter aux tendances d’usage des joueurs".

La fin des CD risque de mettre sérieusement à mal les ventes de jeux dans les boutiques spécialisées et grandes surfaces.

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16:15 - Le motif réel de la décision de PlayStation n'est pas celle que vous pensez PlayStation a fondé sa décision sur sa volonté d'accompagner les tendances dans le secteur du jeu vidéo. Mais si l'on compare les prix entre vos anciens jeux physiques et les nouveaux jeux numériques, l'écart est flagrant. Par exemple, un Astro Bot, qui coûtait 39$ avec remise sur PlayStation 5, est au prix de 59,99$ dans sa version dématérialisée. Yeah this totally sucks. They will eventually try to blame this decision on the handheld, but the reality is, they want you spending more money on games, with less consumer choice.



Don't take my word for it! Look at the prices of physical vs digital on PSN for older titles. https://t.co/Lnc7X8ekrO pic.twitter.com/1rpUogbjvg — Dustin Furman (@DustinCanFly) July 1, 2026 15:55 - Déferlement de mauvaises nouvelles : 500 films supprimés des bibliothèques de PlayStation L'annonce de PlayStation fait suite à une autre, il y a quelques jours : 500 films dématérialisés seront supprimés des bibliothèques de la firme. De quoi s'alarmer sur la pérennité des jeux vidéos 100% numériques et de s'interroger sur la prochaine PlayStation 6 : sera-t-elle toujours équipée d'un lecteur disque ? 15:45 - Une numérisation totale des jeux vidéo de Playstation : un risque pour leur conservation Le jeu dématérialisé va dépendre entièrement des serveurs et des plateformes de l'éditeur. En cas de fermeture du PlayStation Store, les joueurs perdront définitivement accès à leur bibliothèque. En effet, un jeu 100% numérique n'offre aucune garantie de pérennité, contrairement au jeu physique. 15:35 - Les revendeurs de jeux vidéo en danger Cette annonce n'affecte pas seulement les joueurs, mais aussi les revendeurs spécialisés, que ce soit les grandes enseignes ou les boutiques indépendantes. Leurs revenus se basent principalement sur la vente de jeux physiques, pour la plupart d'occasion. Ces derniers seront une denrée de plus en plus rare suite à l'annonce de la suppression des disques physiques à partir de janvier 2028. Sans parler des potentielles suppressions d'emplois ces prochaines années. 15:25 - Tournant numérique chez PlayStation : un mauvais présage pour le reste de l'industrie ? La décision de Sony pourrait avoir des répercussions sur l'avenir d'autres géants de l'industrie des jeux vidéo, comme Xbox. Il n'est pas étonnant qu'ils emboîtent le pas et suivent la même trajectoire pour leurs propres jeux. Ce virage se justifie officiellement par la volonté de suivre les tendances d'usage. Mais d'autres explications pourraient être possibles, comme la hausse des matières premières liée aux enjeux socio-politiques actuels, ou la volonté de limiter les réductions qui sont plus habituelles pour le format physique. Le marché de l'occasion se trouve, lui aussi, en péril. 15:15 - Suppression des CD chez PlayStation : tout le catalogue est concerné Tous les jeux sont concernés par ce tournant, y compris les jeux qui ne sont pas produits par Sony. L'intégralité du catalogue PlayStation est visée, y compris les jeux tiers. À noter que selon Switch-actu, en avril 2026, "78% des ventes de jeux complets se faisaient déjà au format numérique". 15:05 - Les boutiques Playstation également visées Les boîtes sans disque physique devront se généraliser chez PlayStation. En conséquence, plusieurs magasins physiques devraient être supprimés. C'est déjà le cas pour certaines boutiques de PS 3. Les premières fermetures sont annoncées pour août 2026 au Mexique. Il faudra attendre fin 2026 pour les boutiques situées en Amérique latine ou dans les pays du Moyen-Orient. Pour toutes les autres, les magasins de PS3 et PS Vita fermeront en juillet 2027. 14:51 - Fin des CD chez Playstation : mes jeux sont-ils concernés ? Playstation confirme l'arrêt de la production de disques physiques. Mais que deviennent vos anciens jeux ? La firme de jeux vidéo affirme que cette décision ne concerne ni les jeux déjà commercialisés, ni ceux qui sortiront avant janvier 2028. Pourtant, leur avenir interroge. Seront-ils toujours commercialisés sous forme physique ? Ce tournant apparaît à l'annonce de la sortie de GTA 6 sur Playstation 5 qui compte également des éditions sans CD.

C'est une annonce qui était redoutée depuis des années. Sony (Playstation) annonce que les jeux au format physique ne seront plus proposés sur ses consoles à partir du mois de janvier 2028. Une décision choquante pour les joueurs du monde entier, puisqu'elle entraine de nombreuses pertes d'avantages.

Playstation explique que ce changement a été décidé afin de répondre à une évolution des pratiques des joueurs à travers le monde. Ces derniers, se tournant de plus en plus vers les achats numériques, délaisseraient les CD de jeux et leurs avantages (reventes, prêts, marché de l'occasion...).

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Quels jeux Playstation ne seront plus disponibles en CD ?

Sur son post de blog, Playstation indique que cette décision drastique ne concernera que les jeux à venir après janvier 2028. Qu'il s'agisse d'exclusivités Playstation ou de titres provenant d'éditeurs tiers/indépendants, l'intégralité des jeux à venir sur Playstation 5 (et au-delà).

Vos jeux actuels ne sont donc pas concernés et vous pourrez totalement les utiliser pendant encore plusieurs années (à condition, bien évidemment, de posséder un lecteur de disque).

Où pourrons-nous acheter les futurs jeux Playstation ?

A compter du mois de janvier 2028, les jeux à venir sur Playstation ne disposeront donc plus de disques physiques. Il est toujours envisageable que des jeux sortent au format physique avec une boite, mais sans CD à l'intérieur. Ce cas est notamment déjà pratiqué par Rockstar Games avec le futur GTA 6 qui est d'ores-et-déjà précommandables en boite, mais avec un code de téléchargement à l'intérieur.

A lire également :

Sony précise que les futurs jeux Playstation ne seront achetables que via deux moyens spécifiques :

A travers le Playstation Store.

En passant par un revendeur tiers.

Ces revendeurs tiers peuvent aussi bien être Amazon et la Fnac que la petite boutique de jeux vidéo du coin. Ces vendeurs ne disposeront cependant pas de CD physiques en vente, mais uniquement de versions dématérialisées des jeux.

Des boutiques PS3 et PS Vita ferment déjà

PlayStation a annoncé la fermeture progressive de magasins PS3 et PS Vita. Les premiers touchés sont ceux situés au Mexique qui mettront la clé sous la porte en août 2026. Il faudra attendre fin 2026 pour les boutiques d'Amérique latine et des pays du Moyen-Orient. Pour tous les autres, la fermeture est prévue pour juillet 2027.