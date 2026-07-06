La Nintendo Switch 2 va bientôt perdre une partie de son autonomie, et c'est une excellente nouvelle

Nintendo vient de sortir une news concernant une nouvelle version de sa Switch 2 à venir cet automne et dotée d'une batterie moins importante.

Les prochaines consoles Nintendo Switch 2 disposeront d'une batterie moins importante que les modèles actuellement en circulation. Cette nouvelle, communiquée directement par Nintendo sur son site officiel peut sembler étonnante et faire frustrer les joueurs. Elle s'agit pourtant d'un changement permettant de s'axer sur le droit Européen et d'une très bonne nouvelle pour les gamers situés en Europe. On vous explique.

À partir de cet été, afin de se préparer aux changements du règlement européen relatif aux batteries, certains produits Nintendo en Europe seront progressivement remplacés par des modèles dotés de batteries remplaçables par l'utilisateur.



https://t.co/9L5QCInSKh — Nintendo France (@NintendoFrance) July 6, 2026

Les nouvelles règlementations de l'Union Européenne à destination des constructeurs d'appareils tech forcent ces derniers à intégrer des batteries faciles à remplacer. Adopté en 2023, ce texte voté au Parlement européen doit s'appliquer à partir du 14 février 2027 au plus tard.

Nintendo n'entend bien évidemment pas attendre jusqu'à la date butoir et annonce que sa Nintendo Switch 2 et plusieurs de ses manettes, bénéficieront de nouvelles versions à venir en magasin (et stocks en ligne) d'ici quelques mois. Les produits concernés et changements à venir sont les suivants :

Produit Date de disponibilité estimée Caractéristiques mises à jour Paire de Joy-Con (couleurs sélectionnées)

Joy-Con bleu néon (G)

Joy-Con rouge néon (D) Différents moments de l'année, à partir de l'été Capacité de la batterie : Aucun changement Console Nintendo Switch 2 Automne Capacité de la batterie : 5 172 mAh, soit environ 1 % de moins que la version actuelle (5 220 mAh). Paire de Joy-Con 2

Joy-Con 2 (G)

Joy-Con 2 (D) Cet hiver Capacité de la batterie : Aucun changement. Manette Pro Nintendo Switch 2 Cet hiver Capacité de la batterie : 897 mAh, soit environ 16 % de moins que la version actuelle (1 070 mAh).

Manette Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch Début 2027 Capacité de la batterie : Aucun changement. Manette Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2 Début 2027 Capacité de la batterie : 525 mAh, soit environ 5 % de plus que la version actuelle (500 mAh).

Ces changements pourront également mener à des variations dans le poids des produits. La Nintendo Switch 2, par exemple, gagnera 10 g de plus par rapport à la version actuellement en vente (411 g contre 401 g actuellement).

La Nintendo Switch 2 et ses manettes plus faciles à réparer

Si ce changement peut sembler agaçant sur le papier, il s'agit en réalité d'une bonne nouvelle pour les consommateurs. Celles et ceux qui achèteront les prochaines Nintendo Switch 2 et manettes concernées bénéficieront de batterie faciles à retirer et à remplacer. Alors que de plus en plus de joueurs expriment être attachés sur le format physique et la longévité de leur console, ces changements permettront de réparer plus efficacement la Switch 2 et ses manettes en cas de soucis sur leurs batteries.