La Switch 1 de Nintendo n'est bientôt plus disponible en Europe

La firme japonaise vient de communiquer officiellement le retrait de la Nintendo Switch 1 sur le marché européen.

Ce lundi 6 juillet 2026, Nintendo a annoncé que la Switch 1 ne serait plus disponible sur le marché européen. Cette décision fait suite aux réglementations de l'Union Européenne sur les batteries. Il annonce également que la firme remplacera progressivement, à partir de mi-février 2027, les composants matériels de ses appareils.

Nintendo adopte les batteries remplaçables

Nintendo Europe: In Mid-Feb 2027, Nintendo will no longer sell to retailers Nintendo Switch 1 consoles (Switch/Lite/OLED). Sales of Nintendo Switch hardware on Nintendo Store will also end in mid-February 2027 https://t.co/JOe5eE1vE2 pic.twitter.com/ChNAJIcLTa — Wario64 (@Wario64) July 6, 2026

Cette annonce est concomitante avec celle de la nouvelle Nintendo Switch 2, légèrement plus lourde, mais qui contient une batterie remplaçable. Ce nouveau modèle sera commercialisé cet automne. De même, ses manettes Joy-Con 2 sont équipées de batteries lithium-ion amovibles et remplaçables.

Une réponse aux exigences européennes

Comme le rappelle IGN France, Nintendo se soumet à la législation européenne qui établit un "droit à la réparation" pour tous les appareils électroniques dans le but de permettre le remplacement de la batterie. Cette réglementation vise à être éco-responsable en prolongeant la durée de vie de l'appareil, évitant toute nouvelle production à chaque panne. Cette règle, introduite en 2023, a jusqu'à 2027 pour être transposée dans les États européens.

La disponibilité des consoles Switch 1 n'est plus garantie en magasin

Nintendo encourage les joueurs à vérifier d'ores et déjà la disponibilité de ces consoles dans les revendeurs locaux, les stocks risquant de s'écouler bien vite. Pas de panique, les utilisateurs peuvent néanmoins continuer à bénéficier des jeux, des accessoires, de Nintendo eShop et de Nintendo Switch Online.