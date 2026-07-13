Test de Honkai Nexus Anima : un auto-chess capable de rivaliser avec TFT ?

Nouveau jeu en production chez Hoyoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail...), Honkai Nexus Anima reprend la formule de l'auto-chess tout en y ajoutant des personnages déjà bien connus. Voici ce que nous en avons pensé.

Hoyoverse n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Malgré le succès de plusieurs jeux phares comme Genshin Impact, Honkai Star Rail ou Zenless Zen Zero, la firme chinoise continue de développer de nouveaux titres à venir prochainement. Alors que nous avions pu mettre la main sur Petit Planet lors de sa bêta fermée il y a quelques mois, c'est un nouveau jeu que nous avons pu essayer avant sa sortie officielle : Honkai Nexus Anima.

Sans date de sortie officielle à l'heure actuelle, Honkai Nexus Anima s'est laissé approcher en marge d'une phase de bêta fermée et un accès accordé à la presse. A l'inverse de Petit Planet, HNA profite de plusieurs personnages déjà bien connus des fans de l'entreprise Hoyoverse pour s'imposer sur un nouveau terrain : l'auto-chess. Nous avons pu y jouer pendant quelques heures afin de vous livrer notre premier aperçu.

Note de la rédaction Points forts Le gameplay auto-chess simple mais tactique

Des personnages bien connus et/ou charismatiques

Les Anima sont absolument adorables et on les veut tous

Une histoire plus sombre qu'on ne le pensait

Bande son excellente (comme toujours avec le studio) Points faibles Manque de contenus pour s'investir

Quelques bugs (heureusement non bloquants)

Des menus qui font très jeu mobile et impersonnels

Un scénario aussi cryptique de sombre

Malgré des graphismes très colorés, la première chose qui surprend dans Honkai Nexus Anima tient dans son histoire. Alors que les premières minutes de jeu peuvent laisser envisager un scénario assez léger, les thèmes évoqués s'avèrent relativement sérieux. On y parle de quête d'identité, de perte de mémoire, de la fin du monde et de bien d'autres sujets tout aussi sérieux.

Hélas, l'histoire de Honkai Nexus Anima n'échappe pas à quelques poncifs que l'on retrouvait déjà dans certains jeux du studio. Le personnage principal amnésique qui se voit coupé de son quotidien pour découvrir qu'il dispose d'un destin hors-normes n'est pas sans rappeler d'autres aventures telles que celles de Honkai Star Rail. La narration reste cependant efficace en alternant séquences de gameplay et cinématiques en jeu ou animées spécialement.

Plusieurs personnages de HNA sont bien connus des fans du studio. © Hoyoverse / Julian Madiot

Notre personnage principal, portant le nom de notre choix, évolue dans un monde rempli d'Anima. Véritable force du titre, ces petites créatures rappellent très clairement la licence Pokémon et peuvent se lier d'amitié avec nos héros. Dotés de différentes capacités, les Anima peuvent aussi bien s'avérer être de précieux alliés que de dangereux obstacles lors de notre aventure. Il incombe alors au joueur de découvrir le plus d'Anima possible et d'entrainer les siens pour venir à bout des adversaires rencontrés durant les combats.

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Des combats automatiques, mais pas aléatoires

Le coeur du gameplay de Honkai Nexus Anima repose dans ses combats avec d'autres possesseurs d'Anima (ou avec des Anima sauvages que vous croiserez durant l'aventure). Le titre se transforme alors en auto-chess, ce type de jeu assez récent popularisé par des jeux comme Dota 2 ou League of Legends Teamfight Tactics (TFT). Le principe est très simple : vous disposez vos Anima sur un grand plateau et ces derniers attaquent automatiquement l'adversaire. Une fois un combat lancé, le joueur n'a finalement que peu d'interactions en dehors du choix de ses Anima (en coupler plusieurs dotés des mêmes caractéristiques permet de profiter de bonus) et de l'utilisation des compétences d'Eidos.

Utiliser les compétences de vos Eidos au bon moment est une des clefs de la victoire. © Hoyoverse / Julian Madiot

Les Eidos sont peu ou prou les personnages de Honkai Nexus Anima. Ces derniers disposent de capacités se rechargeant automatiquement avec le temps et pouvant être lancés pour infliger des dégâts, étourdir l'adversaire, soigner vos Anima ou leur procurer des bonus. Bien que nous ne soyons clairement pas fans de ce style de jeu, l'auto-chess de HNA s'avère suffisamment simple pour être facilement pris en main tout en dévoilant quelques stratégies clairement identifiables pour qui souhaiterait s'investir pleinement.

En dehors des combats, le joueur peut arpenter la ville afin de découvrir plusieurs PNJ, confronter des Anima avec qui tisser des liens (ces derniers doivent alors être attrapés à l'aide d'objets avec une probabilité de succès, ce qui n'est pas sans rappeler une nouvelle fois Pokémon) ou participer aux événements du jeu. Heureusement, une grande partie des Anima sont trouvables en progressant dans le jeu et certains peuvent être améliorés moyennant certains succès.

Evoluer dans l'aventure vous permettra de dénicher de nouveaux Anima. © Hoyoverse / Julian Madiot

La gestion des Anima et des Eidos passe principalement par l'augmentation de leurs niveaux, de leurs doublons (relation) ou de leurs talents. Outre la personnalisation de certaines couleurs d'Anima, la progression de nos unités s'avère assez sommaire du fait de l'absence d'un système de reliques ou équipements qui permettrait d'améliorer nos statistiques.

En dehors des combats et du système d'Anima, Honkai Nexus Anima se distingue de par la présence d'attributs pour votre personnage : force, grâce, intelligence, chance... Autant de propriétés qui vous permet de débloquer certains dialogues et résolutions de l'histoire. En fonction de vos propriétés, le scénario évoluera ainsi dans un sens ou un autre, ce qui invite à revivre certains passages en passant par d'autres choix de dialogues.

Les propriétés permettent de débloquer d'autres choix de dialogues. © Hoyoverse / Julian Madiot

Si la ville s'avère assez large et riche en animations, on dénotera tout de même un contenu encore très sommaire du fait de la phase de bêta fermée.

Encore du gacha dans mon TFT ?

Parmi les moyens d'obtenir des Eidos et des Anima, nous retrouvons l'option "" qui correspond au gacha de Honkai Nexus Anima et sa principale monétisation. Les joueurs des productions Hoyoverse ne seront pas dépaysés puisque HNA permet d'investir quelques monnaies du jeu (et argent réel) contre une chance d'obtenir de nouveaux Eidos et Anima. Avec plusieurs raretés disponibles, les Eidos et Anima avec 5 étoiles sont évidemment les plus prisés et les plus rares.

Seules les invocations permanentes semblent disponibles à l'heure actuelle. © Hoyoverse / Julian Madiot

Pour l'heure, il est assez difficile de dire si l'obtention d'un personnage ou d'un Anima de rareté 5 étoiles est si crucial que cela pour progresser dans l'aventure. Hoyoverse a toujours réussi à proposer des scénarios pouvant être suivis sans dépenser un seul centime, mais nul doute que certains modes de jeux plus difficiles devront nécessiter des compositions d'Eidos et Anima bien précises.

Un jeu qui semble taillé pour le mobile

Outre quelques bugs visuels survenus durant notre aventure sur la bêta fermée, Honkai Nexus Anima dispose d'une réalisation assez agréable à consulter. Les menus sont vifs et intuitifs. La carte est grande et dispose de nombreux points d'intérêts faciles à dénicher. Les menus sont nombreux mais très aérés afin de ne pas trop se perdre dans le jeu. Ces derniers sont cependant parfois très épurés et, accompagnés des bruits très mignons de l'UI, tout semble taillé pour une expérience casuelle.

Ainsi, du fait de son format facile à prendre en main, du farm quotidien très rapide (comptez 3-4 minutes par jour) et des combats automatiques, Honkai Nexus Anima semble fait pour une expérience sur smartphone ou tablette. Le jeu pourra donc être un excellent side game sur lequel vous concentrer quelques minutes par jour plutôt qu'une expérience ultra détaillée où vous irez chercher la moindre micro-optimisation de vos personnages et compétences.

Bien que disponible sur PC, Honkai Nexus Anima semble paré pour de courtes parties sur mobile. © Hoyoverse / Julian Madiot

Notre conclusion au test de Honkai Nexus Anima (preview)

Ce premier aperçu de Honkai Nexus Anima nous aura autant soufflé le chaud que le froid. Bien que nous ne soyons pas adepte de l'auto-chess, la version proposée par Hoyoverse ne manque pas de qualités évidentes. Facilité d'accès, système de choix original, personnages déjà connus ou charismatiques, Anima originaux et attachants... On appréciera particulièrement le fait de pouvoir se promener dans le jeu afin d'y récolter de nouveaux Anima tout en succombant aux sirènes du gacha pour débloquer de puissants personnages Eidos.

On reste cependant assez dubitatifs sur le degré d'investissement possible sur Honkai Nexus Anima. Doté d'une réalisation clairement tournée pour le mobile ou la tablette, le titre de Hoyoverse ne semble pas disposer de personnalisations suffisamment poussées pour y passer de nombreuses heures, tout du moins dans cette phase de bêta fermée.