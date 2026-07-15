Micromania : on sait qui va reprendre l'enseigne, les boutiques vont complètement changer

Selon nos informations confirmées par quelques recherches en ligne, Micromania aurait trouvé un repreneur depuis plusieurs mois. Ce dernier, déjà bien connu, devrait revoir intégralement la stratégie du groupe.

En février 2025, Micromania était mis en vente par sa maison-mère, Gamestop. Cette dernière, après avoir fermé les boutiques implantées en Allemagne en 2025, souhaitait réduire davantage ses investissements en Europe face aux difficultés économiques rencontrées par le secteur du Jeu Vidéo ces dernières années.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dévoiler le repreneur officiel de Micromania et de ses boutiques en France. En avril dernier, on apprenait notamment par le biais de Frandroid que "l'enseigne préférée des gamers" avait trouvé un nouvel acquéreur pour ses activités et que ce dernier conserverait notamment l'ensemble des boutiques et employés déjà établis en France.

Micromania repris par un géant du jouet

Selon des informations recueillies auprès d'un ancien employé de Micromania-Zing, corroborés par des échanges avec d'autres vendeurs ainsi que des enquêtes en ligne (notamment de GyoFR), Micromania serait repris par l'entrepreneur franco-canadien Stephan Tétrault. Ce dernier avait notamment déjà repris l'intégralité des magasins Gamestop au Canada afin de les transformer en EB Games Canada.

En juin dernier, Stephan Tétrault se félicitait notamment des activités de ses entreprises et licences déjà développées à travers un post Linkedin qui incluait notamment EB Games Canada, Import Dragonss, McFarlane Toys et... Micromania. Un nouvel indice, s'il en fallait encore, que l'homme d'affaire est à l'origine du rachat de Micromania en France.

Micromania va évoluer, mais est déjà en train de changer

Contrairement à ce que beaucoup peuvent présumer, Micromania n'est pas en situation de faillite. La société reste solvable, mais en grande difficulté face à l'évolution des habitudes de consommation du Jeu Vidéo. Les dernières décisions de Sony Playstation de mettre fin aux disques physiques pour passer au tout numérique en sont un témoignage aussi récent qu'évocateur.

C'est pourquoi la firme va certainement changer de stratégie avec sa reprise par Tétrault. Lors de sa reprise par EB Games Canada, la firme a opéré un virage en véritable hub de gaming et produits dérivés afin de compenser la chute des ventes de jeux vidéo en physique. Ce changement de direction est déjà nettement visible chez Micromania qui mise à fond sur la tendance des TCG (cartes à jouer et à collectionner) qui explose depuis quelques mois.

10 jours à attendre avant les sorties de Déchainement et Armes Spirituelles, les 2 prochaines extensions (en Français) de Riftbound League of Legends !



impatient ? pic.twitter.com/zpeEwIMBzk — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) July 14, 2026

Avec des opérations spéciales prévues autour de jeux de cartes déjà bien installés (les magasins Micromania proposent régulièrement des bourses d'échange Pokémon ou Lorcana) et des mises en avant de licences plus récentes (League of Legends Riftbound, One Piece TCG...), la firme assume déjà pleinement son revirement.

L'annonce officielle de la reprise de Micromania devrait avoir lieu dans les prochains jours ou semaines. Selon nos informations, le rachat aurait été acté il y a déjà plusieurs mois, mais aurait pris du temps avant d'être communiqué aux équipes et officialisé au grand public. L'ensemble des boutiques et employés serait bel et bien conservé pour le moment.