Test de Looking for Faël : une nouvelle référence du jeu d'énigme

Vivre en colocation est une aventure pleine de surprises, et ce n'est pas le colocataire de Faël qui vous dira le contraire… Looking for Faël est un jeu type escape game envoûtant, que la rédaction a adoré découvrir. Notre test.

Co-production de ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire, c'est à Angoulême que Looking for Faël prend racine, et il l'affiche fièrement à plusieurs reprises. Le jeu est un concentré de narration, d'énigmes et puzzles remarquables, hautement créatifs et fascinants. Très influencé par l'imaginaire de Benoît "Beloup" Leloup, directeur artistique sur le jeu mais aussi auteur de BD, un univers vibrant vous attend dans les dédales de l'appartement de Faël.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Une histoire originale, accrocheuse

Un dédale curieux et captivant, idéal pour un setting de jeu d'énigme

Une ambiance sonore créée et calibrée avec soin, accompagnée d'une variété musicale riche

Des challenges variés, originaux, prenants

Un level art poussé et méticuleux

Des options d'accessibilité pour aider les joueurs moins familiers avec les énigmes Points faibles Des lenteurs répétées dans les contrôles, qui ternissent parfois l'immersion

Les différents environnements auraient pu bénéficier d'un cran supplémentaire d'originalité

Une fin légèrement en deçà du reste de l'aventure

Partez en quête de Faël

Tout commence par un message sur votre répondeur : "Hello, c'est Faël. Ça va te paraître bizarre mais… J'me suis perdu dans l'appart, tu pourrais peut-être venir m'aider?". Parmi toutes les aventures surprenantes que l'on peut vivre en colocation, le colocataire que vous incarnez ne s'attendait sans doute pas à celle qu'il va vivre pour essayer de retrouver Faël.

© ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Vous vous lancez donc à sa recherche en explorant votre propre appartement qui se trouve dans un drôle d'état: il y a de nombreux cartons, des meubles qui semblent avoir été déplacés… Que s'est-il passé en votre absence? Une piste vous mène jusqu'au Game Leaf : une console légèrement inspirée qui sera votre premier outil pour résoudre des puzzles présents un peu partout dans les environs.

Les puzzles à compléter avec le Game Leaf se complexifient au fil de la partie. © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Lors de cette première visite, une chose est frappante : Faël a une obsession folle pour les insectes, plus particulièrement les phasmes. Sa dévotion gargantuesque au sujet de ces invertébrés semble être un élément clé de son imaginaire, est-ce que cela a un lien avec sa disparition? Qu'est ce que cela peut bien signifier?

© ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

De ces premières découvertes s'ensuit une nouvelle étourdissante : vous avez la possibilité de de voyager dans des versions alternatives de l'appartement. Chaque nouvelle version est un peu plus surprenante. Tantôt un cinéma, un bureau, une dimension glitchy surréelle, une invasion de végétaux : chacune vous délivrera un nouveau secret de Faël, des enregistrements vous guidant à travers ses réflexions, des machines qu'il semble avoir construit, ou bien est-ce uniquement une manifestation de son imagination? On est déboussolé, la frontière entre l'imaginaire et la réalité fond de manière croissante. L'atmosphère est tantôt pesante, tantôt amusante, parfois mystérieuse. Looking for Faël intrigue, fascine, amuse, l'histoire et l'environnement sont tout simplement captivants. Hélas, la fin n'était selon nous pas à la hauteur de la fascination que nous avons ressenti au cours de nos heures de jeu.

"Bienvenue dans mon Marais" © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Préparez vos calpins !

Lorsque l'on crée sa partie, un message préambule s'affiche : les développeurs nous recommandent vivement de prendre des notes en jouant. Des indices dispersés çà et là dans les différentes itérations de l'appartement pourraient bien entrer en corrélation des minutes de jeu plus tard, même les plus abstraits qui soient. C'est ainsi que notre équipe s'est retrouvée avec un document word d'une vingtaine de pages, remplies de réflexions, de notes issues des indices, et de schémas dessinés sur paint. Les énigmes de Looking for Faël sont demandeuses. Soit le joueur s'y adonne à 200%, récupère un maximum d'indices qui lui permettront de tisser des liens et résoudre certains mystères sans trop de peine, soit il prend le risque de devoir faire de nombreux aller-retour, et de se retrouver submergé.

Le message s'affichant lorsque vous lancez votre partie pour la première fois. © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Concernant les contrôles du jeu, il n'y a pas de gymnastique à la vivacité exigeante, mais plutôt une certaine lenteur: on marche, on observe, on clique, on analyse… On résout une grande variété d'énigmes en douceur, qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. On démarre par des petits puzzles qui actionnent différents mécanismes, puis on rencontre des énigmes qui exploitent directement l'environnement, d'autres sont comme des mises en abîme, il y a de nombreux codes secrets à décrypter. Looking for Faël est extrêmement riche et ravira les amateurs du genre. Le jeu n'est pas sans rappeler Myst ou The Witness, et si vous avez apprécié ces expériences, vous adorerez celle-ci.

© ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

En termes de niveau initial du joueur, la difficulté de base n'est peut-être pas à la portée d'un novice absolu des jeux d'énigmes. Cependant, l'ensemble est très logique, et si l'on joue le jeu de prendre des notes et bien réfléchir aux différentes informations et symboles qui se posent sur notre route, on avance de manière assez fluide. Mais il faudra tout de même faire preuve de résilience et prendre le temps de tourner les problèmes dans tous les sens, ne pas hésiter à tester et recommencer. Votre créativité et votre curiosité seront de véritables atouts dans cette étrange traversée ! Il peut être agréable de faire le jeu à deux, pour discuter, théoriser ensemble, et découvrir cet univers fascinant en bonne compagnie. En tout cas, si vous êtes nouveau venu dans l'univers des jeux d'énigmes, ne rebroussez pas chemin ! Les développeurs de Looking for Faël ont pensé à vous et proposent 3 aides activables dans le menu d'option pour vous rendre le jeu plus accessible : les pas de Faël, qui vous permettent de retracer ses déplacements, les magazines ARTE, dans lesquels se trouvent des informations précieuses et l'accentuation de mots, permettant de mieux déchiffrer les indices écrits laissés par Faël.

Exemples de la manifestation des aides, publiés sur la page Steam du jeu. © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Côté bémol, on ne dispose que d'une seule vitesse de déplacement de base, qui peut s'avérer un peu lente lorsqu'il faut se déplacer entre des salles éloignées à plusieurs reprises. Cette lenteur peut se retrouver dans d'autres types de contrôles, qui lorsqu'ils sont fréquents peuvent freiner l'immersion.

Un jeu visuellement riche, réalisé méticuleusement

Doté d'une 3D plutôt conventionnelle inspirée BD, la base de l'esthétique de Looking For Faël est somme toute simpliste, mais rayonne par la foison de détails et le contraste entre chaque version de l'appartement.

L'attention portée aux décorations est saisissante, on se sent réellement immergé dans l'univers, dans les pas de Faël. Il n'est pas là, mais tout l'environnement transpire son être, sa psyché. Chaque version de l'appartement nous donne de nouveaux éléments de compréhension à propos de son être et les causes de sa disparition. La grande majorité des choix esthétiques du jeu servent directement la narration. Cela dit, même si les versions de l'appartement varient beaucoup, elles auraient pu gagner à avoir un cran supplémentaire d'originalité.

La rédaction partage l'appréciation de Faël pour les maquettes de robots ! © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Outre les nombreuses traces de l'obsession de Faël pour les phasmes, l'appartement est décoré par un grand nombre de références nostalgiques et pop culture : jeu vidéo, vieil électronique, cinéma et même maquettisme de robots façon Gunpla. Aussi, beaucoup d'images dans le décor sont des références directes aux dessins de Beloup, que l'on peut retrouver sur ses réseaux sociaux et sa boutique. On y trouve même un extrait de sa BD : Spatule Jump. Des easter eggs bien pensé. L'ensemble donne un sentiment très vivant, et habité. Pourtant nous sommes bien seul au milieu de ce dédale, une solitude qui sert une ambiance pesante et captivante.

La BD "Spatule Jump" se trouve sur la table et on peut voir d'autres dessins de Beloup sur les murs. © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Une immersion sonore magnifiquement réussie

Au début du jeu, pas un bruit. Pas de musique. Non seulement nous sommes seuls, face à une disparition peu conventionnelle dans un appart en désordre, mais en plus la froideur du silence nous glace. Puis, vient le premier puzzle avec le Game Leaf : une musique chiptune, entraînante, entre les musiques de Tetris et Dr Mario. Puis l'univers musical du jeu s'installe petit à petit. Dans certains appartements, on commence avec une ambiance glauque, des bruits étranges, puis au fur et à mesure que l'on complète ses énigmes, la musique prend forme. La quantité d'univers musicaux que nous fait traverser Looking For Faël est prodigieuse: de l'ambient planant, musique d'ascenseur un peu fun, en passant par du jazz un peu mystérieux... Entre la variété et l'interactivité de la musique, l'ambiance sonore de Looking For Faël est une réussite à tous les niveaux. La rédaction salue le briaux de la création de Yann van der Cruyssen (dit Morusque ou encore Nurykabe), que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. La palette des sons d'interaction est aussi riche, et contribue grandement à l'immersion et la qualité sensorielle du jeu. Le tout crée un ensemble divers, marquant et entraînant.

Un bon système son, pour écouter cette OST très réussie. © ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Ce voyage aux confins de votre appartement durera environ 10H

Looking For Faël est demandant intellectuellement et chargé en informations, il peut donc être nécessaire de laisser ses méninges se reposer par moment pour mieux y revenir plus tard l'esprit frais, et aborder les challenges avec une nouvelle perspective. Le terminer d'une traite nous semble ambitieux, voire dommage. C'est le genre de jeux qu'il fait bon de laisser décanter avant de mieux y replonger. Les plus érudits seront sans doute capable de le terminer en 10H. En ce qui nous concerne, nous avons mis environ 15H et avons rajouté quelques heures supplémentaires pour finir le jeu à 100%, puisqu'il contient un challenge optionnel (que nous vous recommandons de compléter). Côté rejouabilité, une fois terminé cela peut être un bon jeu à refaire avec l'œil sachant, qui repère les subtilités installées à différents endroits là où l'œil qui découvre n'y faisait pas attention. Aussi, c'est typiquement le genre de jeu agréable à faire découvrir à des proches pour croiser des perspectives alternatives à la sienne, et partager une aventure fascinante.

© ARTE France, Swing Swing Submarine et La Poule Noire

Notre conclusion au test de Looking for Faël

Looking for Faël a tout d'un grand jeu d'énigme. Chaque épreuve y est minutieusement incorporée pour nous faire traverser pas à pas ce dédale de salles étonnantes, levant graduellement le voile du mystère qui entoure la disparition de notre colocataire. Les énigmes sont variées et utilisent des systèmes ingénieux, singuliers qui ne manquent jamais de renouveler notre intérêt pour celles-ci. La profondeur des détails de décoration dispersés à travers les appartements est captivante. Tout ceci crée un ensemble véritablement amusant et immersif, sublimé par une ambiance sonore et une OST envoûtante. Et si les systèmes de base sont volontairement designés pour être complexe, l'intégration d'options d'accessibilité est une idée brillante des développeurs, permettant à un large public de profiter de cette histoire pour le moins kaléidoscopique.