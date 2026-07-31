Genshin Impact Luna 7.0 : personnages, nouveau gameplay, codes primo-gemmes... On fait le point

Genshin Impact entame sa dernière région avec l'arrivée de la 7.0. Découvrez ce qu'il faut savoir sur Snezhnaya, les nouveaux personnages et ce qui va changer sur le jeu.

Après six années à se balader en Teyvat, les joueurs de Genshin Impact approchent de la fin du jeu. La prochaine région, Snezhnaya, promet de résoudre bon nombre d'interrogations et aventures initiées depuis le lancement du titre. Avec sa prochaine mise à jour 7.0, Genshin Impact va intégrer de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, mais également quelques nouveautés de gameplay pour coller à cette région froide et aux environnements difficiles.

Quand sortira la mise à jour de Genshin Impact 7.0 ?

La prochaine région de Genshin Impact sera disponible en version 7.0. Cette dernière sortira le mercredi 12 août 2026 avec l'intégration de plusieurs nouvelles localisations. Si Hoyoverse s'en tient à ses habitudes, la région de Snezhnaya sera agrandie au fur et à mesure de la progression du titre et des joueurs.

Quels sont les codes Primo-gemmes de Genshin Impact 7.0 ?

Comme après chaque présentation de nouvelle mise à jour, la 7.0 de Genshin Impact octroie plusieurs codes permettant de récupérer quelques codes Primo-Gemmes et autres matériaux d'amélioration pour vos personnages. Ces codes ne sont disponibles que pendant quelques heures après la diffusion du programme spécial le 31 juillet à 14h, alors ne trainez pas trop pour les utiliser !

Code numéro 1 : Everwinter

Code numéro 2 : OntoSnezhnaya

Code numéro 3 : Odette0812

© Hoyoverse

Quelles sont les nouveautés de Genshin Impact 7.0 ?

La nouvelle mise à jour 7.0 de Genshin Impact prévoit l'ajout d'un nouvel élément pour le Voyageur. Ce dernier obtiendra l'élément Cryo ainsi qu'une nouvelle arme unique pensée pour fonctionner avec le personnage. Cette arme sera améliorable au fur et à mesure de l'histoire de Snezhnaya.

La mise à jour 7.0 (et la région dans sa globalité) comprend également de nouvelles réactions déjà aperçues avec l'arrivée du personnage de Sandrone en version 6.7. Les joueurs pourront ainsi continuer d'explorer la Stellar-conduction ainsi que la Stellar-dispersion.

Afin de progresser dans les montagnes glacées de Snezhnaya, les joueurs pourront profiter d'un nouveau mode de transport : un train spécialement conçu pour l'occasion et qui permettra de se déplacer dans la région. Un nouveau gadget permettra également aux joueurs de se fournir en sources de chaleur pour affronter le froid.

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Du côté de l'histoire, les joueurs pourront profiter de deux nouvelles quêtes principales. Les joueurs pourront accéder à la nouvelle région dès lors qu'ils auront complété la région de Mondstadt.

De nouvelles armes à fabriquer ainsi que de nouvelles armes dans le Pass de combat seront disponibles ainsi que deux nouveaux sets d'artefacts pour les nouveaux personnages du jeu.

Enfin, une nouveau de gameplay assez innovante sera disponible avec l'introduction d'armes à feu pour le Voyageur et un passage à un mode très "action" tout en restant en vue à la troisième personne. Ces changements seront effectifs dans un autre monde très spécifique et les armes à feu bénéficieront également des réactions élémentaires et d'accessoires à débloquer.

Quelles sont les bannières prévues pour Genshin Impact 7.0 ?

Deux actes séparés de bannières sont prévues pour la version 7.0 et comprend un nouveau personnage 5 étoiles et un nouveau personnage 4 étoiles.

Le premier personnage est Odette, une épéiste Cryo 5 étoiles capable d'infliger des dégâts stellaires et de boosters ces derniers si placées dans une équipe. Sa compétence inflige un clone dansant infligeant des dégâts coordonnées avec votre équipe tandis que son déchainement élémentaire inflige des dégâts Cryo sur le terrain. Odette sera en bannière d'un côté avec Arlecchino dans une autre bannière à la même période.

Odette est la première nouvelle 5 étoiles de la mise à jour 7.0. © Hoyoverse

L'autre nouveau personnage est Alyosha, un archer Electro 4 étoiles. Sa compétence élémentaire est capable de créer une marque Electro sur les adversaires tandis que son déchainement pose un piège Electro et soigne votre équipe. Alyosha permet également de trouver les matériaux de récolte à Snezhnaya. Le personnage sera offert en un exemplaire en progressant dans la quête principale.

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Les autres personnages en bannières seront de retour avec Flins (lancier Electro 5 étoiles) et Ineffa (lancière Electro 5 étoiles). Les personnages 4 étoiles à les accompagner n'ont pas été précisés.