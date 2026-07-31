Genshin Impact ouvrira prochainement son premier café en France

Après des lancements à Séoul et à Berlin, un nouveau Genshin Café ouvre prochainement ses portes à Paris avec des plats et boissons directement inspirés du jeu Genshin Impact.

Vous avez toujours rêvé de prendre un Matcha Latte en compagnie de vos personnages préférés de Genshin Impact ? Nous aussi (et nous ne vous jugeons nullement). Ce rêve sera bientôt réalité si vous habitez en France, et plus particulièrement à Paris, où les équipes de Hoyoverse ouvrira prochainement un Genshin Café. Afin de célébrer le lancement de la nouvelle région de Snezhnaya et la mise à jour 7.0, ce Genshin Café proposera des mets et une décoration inspirés du jeu.

© Hoyoverse

Ouvert à partir du 14 août 2026, le Genshin Café de Paris proposera plusieurs petites activités afin de gagner des récompenses, qu'il s'agisse de produits dérivés ou objets virtuels dans Genshin Impact. Une réservation est cependant obligatoire si vous désirez accéder au lieu durant son lancement. Les personnes intéressées peuvent passer par ce lien pour être certaines d'accéder au café après son inauguration.

Que vous soyez à la recherche d'un simple café, d'un Matcha Latte, d'une pâtisserie ou d'une spécialité de la région de Snezhnaya, le Genshin Café est prévu pour servir ses clients en activités spéciales autour de la nouvelle mise à jour de Genshin Impact jusqu'au 3 septembre 2026.

© Hoyoverse

Situé dans le quartier de la Bastille, le Genshin Café sera disponible au 7 rue Froment dans le 11e arrondissement de Paris. Le lieu proposera également quelques bonus en cas d'achat ainsi que plusieurs produits dérivés en vente et mettant en vedette le personnage de Sandrone.