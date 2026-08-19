Leak GTA 6 : le jeu fuite complètement, des clips de gameplay circulent sur le net

Le 18 août, Grand Theft Auto, le célèbre jeu de Rockstar Games, a été victime d'un leak, dévoilant plusieurs informations sur sa sixième édition.

Rockstar Games n'est pas à son premier piratage. En septembre 2022, 90 vidéos de développements, soit plus de 50 minutes d'images, avaient été diffusées. Cet incident avait porté préjudice de 5 millions de dollars à la boîte de production. Cette fois-ci, ce sont plusieurs extraits qui ont été révélés sur le net et sur X.

New GTA 6 leaked gameplay:



- Potentially running at 60FPS

- Map has leaked, reportedly featuring 5 counties

- Jason playing basketball at his safehouse

- Shows ball physics and movement

- Movement looks similar to RDR2

- Daytime environment shown

- Shows 2 types of currency

- pic.twitter.com/solGyGQ9WT — GTA 6 Updates (@gtasix_) August 18, 2026

Que découvre-t-on du gameplay ?

Tandis qu'une vidéo montre le personnage principal sortir de chez lui, se promener et tenter de jouer au basket, sans succès, le second extrait remet en scène des poursuites avec la police, des accidents de voiture ou encore des altercations. Au-delà des graphismes, quelques éléments de l'interface sont visibles comme la jauge de vie, la minicarte et les étoiles indiquant le degré de recherche par la police, récapitule Fandroid.

GTA 6 LEAK V1



pic.twitter.com/ZZsdMJgW43 — CyberLeek (@cyberleekario) August 18, 2026

Le leak de GTA 6 est revendiqué par CYBERLEEK, dont la devise est de se battre "pour le droit des gamers". La fuite d'information serait motivée par le manque de format physique en précommande. En effet, les fans n'ont accès qu'à un code numérique de téléchargement. Cette technique devait permettre à Rockstar d'éviter les fuites d'informations, en vain.

Le leak montre-t-il une version définitive du jeu ?

Le leak n'a pas été confirmé par le studio Rockstar Games, mais a été relayé par plusieurs médias sur X, notamment GTA 6 Updates. L'authenticité ne peut donc pas être complètement déterminée, même si Numerama souligne que plusieurs comptes ayant partagé les vidéos reçoivent des "notifications de retrait pour violation du droit d'auteur". Plusieurs sources indiquent également que ces extraits dateraient plus exactement d'il y a un an. Certains experts ont en effet exprimé des réserves quant aux graphismes et à l'expérience de jeu.

A LIRE EGALEMENT :

Date de sortie du GTA 6

Pour rappel, un extrait officiel sera diffusé le 27 août 2027 à 21 heures en France sur Netflix. Le jeu sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series S/X.

GTA 6 est d'ores et déjà disponible en pré-commande pour un tarif de base de 80€ pour l'édition standard et 100€ pour l'édition ultime incorporant quelques bonus.