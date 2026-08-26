Nodusfall : les développeurs de Genshin Impact choquent avec leur nouveau jeu inspiré d'Elden Ring

Dévoilé lors de la Gamescom 2026, Nodusfall tranche clairement avec la direction artistique très animée du studio Hoyoverse.

Hoyoverse a crée la surprise lors de la conférence de lancement de la Gamescom en ouvrant la cérémonie avec un tout nouveau jeu. Alors que beaucoup d'internautes craignaient un nouveau jeu avec des graphismes très animés (comme Genshin Impact ou Petit Planet), le studio a dévoilé Nodusfall, une toute nouvelle licence aux graphismes bien plus réalistes que ce à quoi nous étions habitués jusqu'ici.

Nodusfall est désigné comme un jeu multijoueur avec des combats coopératifs. © Hoyoverse

Clairement inspirés d'autres titres comme Elden Ring ou Monster Hunter, Nodusfall semble faire la part belle à la coopération entre les joueurs pour venir à bout de monstres gigantesques. Dans son communiqué de presse officiel, Hoyoverse précise bien que l'univers de Nodusfall provient de mythologie variées avec des graphismes réalistes.

Peu d'informations sur le gameplay sont disponibles à l'heure actuelle, mais le studio précise bien qu'il s'agira d'un titre mettant l'accent sur la coopération entre les joueurs pour venir à bout des obstacles et monstres. Les joueurs incarneront des "weavers" (ou tisseur/tisseuse) pour prendre part à des affrontements qui demanderont de la stratégie et de l'adaptation face aux mécaniques des ennemis.

Nodusfall ne dispose pas, à l'heure actuelle, de plus de précisions quant à ses supports de disponibilités ou sa date de sortie. Hoyoverse nous ayant habitués à des jeux disponibles sur PC et mobiles, se pourrait-il que Nodusfall tourne sur nos futurs iPhone 18 ? Il faudra être patient pour avoir la réponse.