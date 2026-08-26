C'est lors de la Gamescom 2026 que CD Projekt nous a invité à assister au début de la troisième et dernière extension de The Witcher 3 - Songs of the Past.

Après avoir joliment clôturé la soirée d'inauguration de la Gamescom 2026, The Witcher 3 - Songs of the Past, s'est laissé approché par notre rédaction le temps d'une démonstration officielle. Si nous n'avons malheureusement pas pu prendre en main notre Sorceleur préféré, nous avons tout de même eu droit à un petit éventail des nouveautés à venir avec cette extension qui s'annonce bien macabre.

Sans spoiler les futurs joueurs, The Witcher 3 - Songs of the Past est auréolé de mystères, jusque dans sa quête principale. Geralt de Riv se remet tout juste d'une sacrée beuverie tandis que son ami Dandelion est aux abonnés absents. Le Sorceleur va donc se mettre en quête de son très cher barde préféré aux côtés de sa soeur, Lilla, dans leur ville natale de Letten.

Bien que nous n'en ayons eu qu'un bref aperçu, cette nouvelle région regorge de vie, de personnages avec qui interagir, de contrats de Sorceleur et de monstres à chasser. Les habitués de The Witcher 3 ne seront pas trop dépaysés par le gameplay qui reprend 99% de la formule de base du jeu, mais avec quelques petites améliorations graphiques (notamment avec le Ray Tracing). Notre séquence de démonstration n'était, hélas, pas impeccable pour autant puisque certaines animations semblaient encore manquer de peaufinage.

Comme dit précédemment, l'ambiance de Songs of the Past semble très glauque. Geralt et Lilla vont devoir enquêter sur la disparition de Dandelion alors que les traces de ce dernier semblent mener vers un étrange bosquet où aucune âme ne semble vivre.

Un endroit idéal pour que Geralt nous montre son nouveau petit joujou : un grappin pouvant être équipé comme arme à distance. Ce dernier peut servir à rapprocher les ennemis de par une action rapide ou peut permettre à Geralt de viser un point précis, notamment pour faire tomber des bouclier.

Geralt pourra compter sur ses chaines pour agriper ou désorienter ses ennemis à distance. © CD Projekt

Il faudra cependant patienter pour en voir davantage puisque Songs of the Past ne dispose que d'une vague fenêtre de sortie datée à 2027. En attendant, les fans du Sorceleur pourront toujours refaire le jeu de base dans une formule améliorée avec The Witcher 3 Remastered à venir fin septembre 2026.