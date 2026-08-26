Rayman Legends Retold : on a pu jouer 20min au jeu et on se pose encore des questions

La Gamescom 2026 était l'endroit idéal pour prendre en main 3 niveaux de Rayman Legends Retold et se demander si cette nouvelle version de Rayman Legends vaut le coup.

Difficile de louper Ubisoft lors de cette Gamescom 2026 tant le stand dédié à Rayman était original. C'est au sein d'une véritable petite forêt artificielle que nous avons pu jouer au prochain Rayman Legends Retold, réimagination de Rayman Legends sorti en 2013 et qui comprend une petite refonte graphique ainsi que quelques niveaux supplémentaires.

Nous disposions de pas moins de 3 niveaux aux mécaniques bien différentes pour nous faire un avis sur Rayman Legends Retold. Le premier, baptisé "once upon a time", est le plus classique du trio avec un niveau à parcourir d'un point A à un point B. A noter que nous étions à deux joueurs pour cette démonstration, ce qui encourage nettement la coopération pour passer certains obstacles. Hélas, si le fun est toujours au rendez-vous, le changement de direction artistique moins "cartoonesque" rend les personnages contrôlés moins faciles à identifier par rapport à certains décors.

© Linternaute / Julian Madiot

Un constat que l'on a d'autant observé sur le deuxième niveau, "fly me to the moon", qui nous permettait de contrôler un jeune dragon pouvant cracher du feu dans un niveau en scrolling automatique. Nous n'avons pas manqué de mourir de nombreuses fois, non pas par difficulté, mais par confusion de manquer notre personnage à l'écran face aux nombreuses animations.

Mais c'est bien le troisième et dernier niveau de cette démo, "macarena", qui enchantera vraiment les anciens et nouveaux joueurs puisqu'il s'agit d'un passage musical. Les niveaux musicaux de Raymen Legends sont désormais célèbres et cette réinterprétation de la macarena façon recette de cuisine n'y échappera pas. On meurt souvent oui, mais il s'agit de comprendre le tempo de la musique et de conjuguer les obstacles à l'écran avec le rythme pour s'en sortir !

© Linternaute / Julian Madiot

Au final qu'avons-nous pensé de ce Rayman Legends Retold ? Pour les non-connaisseurs de l'opus original, nous ne saurions que trop vous recommander de foncer, surtout si vous comptez y jouer entre amis. Certains passages peuvent cependant s'avérer assez brouillons tant les explosions et animations sont nombreuses et nos personnages se fondent facilement dans le décor. Celles et ceux qui ont déjà le jeu d'origine pourront cependant trouver la note un peu salée pour les quelques niveaux inédits rajoutés ici.