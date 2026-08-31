Test de The Blood of Dawnwalker : l'héritier de The Witcher 3 à l'aube d'une saga prometteuse

Très attendu, The Blood of Dawnwalker se révèle enfin après près de quatre années de développement. Voici ce que nous avons pensé de ce titre prometteur.

C'est le début d'une saga inédite qui pourrait bientôt imprégner le monde du jeu vidéo de son empreinte. Particulièrement attendu par la communauté depuis ses premières présentations, The Blood of Dawnwalker, porté par des ténors de The Witcher et de Cyberpunk 2077, dévoile toute l'étendue de son univers ce 3 septembre. Au programme de cet Action RPG ambitieux plongé dans l'histoire médiévale : des vampires, de la magie, une rébellion et une mission de taille consistant à sauver une famille des griffes de la mort.

Jeu en mains, nous avons pu longuement arpenter The Blood of Dawnwalker, premier jeu du studio nouvellement créé par le studio Rebel Wolves. Quel bilan tirer de cet héritier de The Witcher ? Quel nouvel univers attend les joueurs ? Une chose est sûre : nous avons beaucoup apprécié jouer à ce titre prometteur, quand bien même nous regrettons certains aspects qui pénalisent le gameplay de façon très régulière.

Ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Note de la rédaction Points forts Scénario intriguant et accrocheur

Environnements détaillés et portés par une forte ambiance

Une musique qui ne déçoit jamais

Un univers complet et permettant une immersion totale

La notion de temporalité dans les missions Points faibles Gros problèmes de pop-in dans les dialogues

Les PNJ sont rigides tout comme certains de nos mouvements

Quelques failles graphiques bien visibles

Une histoire prenante et plongée dans un univers détaillé

En développement depuis 2022, The Blood of Dawnwalker s'ancre dans un univers inspiré du Moyen Âge du XIVe siècle en Europe. Le joueur incarne le personnage de Coen, jeune homme vivant dans le village de Laslea, dominé par une caste de vampires autoritaire : les Vrakhirs. Ceux-ci, au nombre de quatre, règnent chacun sur une portion de la carte selon ses propres méthodes.

Le village de Laslea, au sein duquel essaie de vivre la famille de Coen, tremble de peur sous le règne de Brencis, chef des Vrakhirs ayant imposé à sa population le système de taxe sur le sang. Cette dîme sanguinaire, qui force les habitants à verser un peu de leur sang selon un horaire régulier pour le bien de leur dirigeant, est présentée comme une condition nécessaire pour assurer leur protection et leur survie. De fait, l'Europe est à ce moment-là victime de la peste noire, dont le fléau a emporté un tiers de la population.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

L'autoritarisme des Vrakhirs nourrit cependant la colère des habitants, dont certains choisissent de se réunir pour essayer tant bien que mal de fomenter une rébellion. Une initiative rapidement écartée par les vampires dirigeants, qui, par vengeance, décident de massacrer le village de Laslea et de brûler l'ensemble de ses maisons. Coen, rare survivant de la tuerie, part à la recherche de sa famille, introuvable parmi les gravats et les tas de cendres.

Après un prologue d'environ trois heures mettant en scène cette introduction mouvementée, le joueur est chargé de quitter les murs de son village natal afin de sauver ses proches, capturés par Brencis, avant qu'ils ne fassent l'objet de sacrifices pour son couronnement en tant que prince. Un évènement prévu dans un mois seulement, laissant le temps à Coen de perfectionner ses compétences pour réussir son entreprise.

Le protagoniste peut prétendre avoir les capacités de délivrer sa famille du mal, celui-ci bénéficiant de pouvoirs nullement équivalents dans toute la vallée dans laquelle se situe l'action. De fait, Coen est devenu, au fil de certains évènements, un Marcheur de l'Aube, mi-humain, mi-vampire. Le scénario est d'autant plus intéressant que le jeune homme apprend également à manipuler la magie, lui conférant une multiplicité de capacités permettant une grande variété de jeu et d'approches pour valider les missions.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Dans l'ensemble, le scénario est très prenant et immersif. L'ambiance médiévale européenne, alliée à une dimension purement fantastique, présente un mélange très réussi. L'univers confectionné par Rebel Wolves, sombre et complexe, emporte le joueur dès le début de l'intrigue et ne manque pas de l'impressionner au fil de l'aventure. La carte du jeu, peuplée de quêtes, de lieux et de créatures en tout genre, participe à élargir les frontières du monde de Coen, créé pour être décliné à travers de nouveaux jeux dans les prochaines années.

Des graphismes louables, malgré des défauts très visibles

Développé avec Unreal Engine 5, comme de nombreux jeux de ces dernières années, The Blood of Dawnwalker profite indéniablement d'une très bonne qualité graphique, visible dès les premières secondes. Les grandes cinématiques du scénario jouissent d'une valeur nettement supérieure avec un travail profond sur les ombres, les textures et les mouvements de personnages.

Les graphismes sont également très réussis au cours des errances dans le monde ouvert, en particulier vis-à-vis des châteaux, villages et maisons éparpillés aux quatre coins de la carte. Le détail des pierres, de la chaume et des rues est très agréable à observer, d'autant plus que le travail sur les ombres sublime les décors. Dans l'ensemble, la luminosité est très convaincante, qu'il s'agisse des lueurs du soleil ou de la pénombre nocturne ponctuée par la chaleur des flammes.

Les espaces naturels, qui occupent une très grande partie du monde ouvert, sont également bien conçus, même si une légère déception point vis-à-vis des buissons, des arbres et des falaises, légèrement moins détaillés que les structures humaines. Le joueur aura tôt fait de remarquer les éléments copiés-collés au bord des chemins et aux alentours des prés verdoyants.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Les principales failles graphiques de The Blood of Dawnwalker résident, comme dans l'ensemble des jeux vidéo modernes, dans les visages et les mouvements humains. Souvent rigides, les expressions du visage donnent un effet "plastique" peu convaincant renforcé par les incertitudes de la synchronisation labiale. Ce constat est notamment visible lors des dialogues, consistant souvent en une simple dualité champ/contre-champ au cours de laquelle les personnages demeurent plus ou moins statiques.

Ces séquences de discussion sont surtout dérangeantes en raison d'un problème de pop-in très présent. Dans la majorité des changements de plan survenant lors d'une discussion, les éléments situés derrière les personnages, comme les arbres et les maisons, apparaissent en retard. En moins d'une demi-seconde, le décor apparaît subitement comme par magie, participant à mettre à mal l'immersion du joueur. Un constat également observé lorsque Coen apparaît sur la carte après un déplacement rapide ou une mort contre des ennemis.

Quelques détails viennent régulièrement impacter l'impression du joueur, en premier lieu duquel l'épée de Coen, volant derrière son dos et attachée par un lien invisible. Nous regrettons également la rigidité des mouvements du protagoniste, qui semble ne pas avoir été pleinement conçu pour grimper les rochers et glisser sur les pentes. Les animations de déplacements et de sauts entrent malheureusement souvent en collision avec les éléments. Dans la même lignée, Coen marche dans l'arbre et traverse les buissons sans que le moindre brin d'herbe ou rameau ne remue derrière son passage.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

En dépit de ses quelques défauts, The Blood of Dawnwalker demeure un jeu aux graphismes solides qui propose une carte détaillée et convaincante. Si l'aspect graphique n'est pas véritablement le point fort du jeu, qui repose surtout sa valeur sur son univers et son histoire, sa qualité est tout à fait appréciable et agréable à travers le gameplay complet proposé par Rebel Wolves.

Le gameplay : un savant mélange qui empêche le moindre ennui

Un monde ouvert médiéval

Comme tout RPG digne de ce nom, The Blood of Dawnwalker déploie, au service de son intrigue, un vaste monde ouvert peuplé de donjons, villages, maisons isolées et camps d'ennemis à nettoyer. L'étendue de la carte, que l'on peut découvrir dans une liberté absolue, n'est disponible qu'après complétion du prologue, lequel dure moins de trois heures. Une fois cette partie du jeu passée, le joueur apprend pas à pas les rudiments nécessaires.

À la manière des titres Ubisoft, la carte de The Blood of Dawnwalker dispose de points en hauteur capables, une fois escaladés, de révéler les points d'intérêt aux alentours. De nombreuses zones sont également découvertes au fil des errances menées à travers les chemins et les villages. Très souvent, Coen se chargera de mener une petite enquête sur des éléments curieux, comme une charrette renversée, des maisons abandonnées ou des corps de soldats retrouvés dans les hautes herbes. Ces petites scènes, intéressantes et intrigantes, amènent des missions originales et variées.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Le sentiment de liberté totale, inhérent à l'aventure de The Blood of Dawnwalker, est profondément satisfaisant. Le joueur, tout à fait maître de son aventure, peut choisir de se rendre où il veut sur la carte pour y remplir les quêtes qui lui semblent les plus intéressantes. Le monde ouvert n'est pas ici, comme beaucoup d'autres jeux, le terrain d'une histoire encadrée et restreinte. Rebel Wolves n'impose à Coen qu'une limite : le temps. De fait, le protagoniste dispose de 30 jours et 30 nuits seulement pour sauver sa famille des griffes de Brencis.

En dépit de ses qualités, le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker souffre de quelques failles. Parmi celles-ci, nous regrettons le cruel manque de variété en termes de paysages, lesquels consistent, sur une grande partie de la carte, en des forêts de feuillus et conifères entrecoupées de chemins et de rivières. Si les horizons sont toujours très beaux et admirables, le joueur aura tôt fait de remarquer des éléments copiés-collés aux quatre coins de la vallée sans grandes différences entre les différentes régions.

Si certaines zones se dégagent, comme les marais ou les hautes falaises, les déplacements dans la carte ne s'effectuent que dans un seul biome unifié et très étendu. Celui-ci se caractérise par quelques maisons isolées au bord des routes et quelques villages peuplés de PNJ.

Les PNJ occupent une place majeure dans la carte de The Blood of Dawnwalker, ceux-ci permettant de rendre vie aux environnements. Une impression notamment très visible lorsque Coen marche dans les ruelles d'un village, lesquelles permettent d'écouter plusieurs discussions à la fois entre les passants. Cette multiplicité de dialogues trahit un travail profond de Rebel Wolves sur l'ambiance de son jeu. Les PNJ disposent d'un panel limité de mouvements, comme le travail dans les champs, les patrouilles de soldats ou les conversations entre les habitants, qui participent à construire des lieux de vie fourmillant d'activités. Bien souvent, vous approcher de ces PNJ permet d'échanger quelques paroles.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Nous regrettons cependant la rigidité de ces personnages en arrière-plan, très répétitifs et robotiques dans leurs façons de vivre. C'est le cas en particulier des soldats ennemis, qui disposent de lignes de dialogue similaires à travers les différents villages. Les habitants aussi souffrent de " répétite aiguë " en réitérant les mêmes paroles lorsque nous nous approchons d'eux pour discuter. Le constat est encore plus ridicule lorsque Coen effraie les villageois et que ceux-ci courent dans tous les sens dans une zone très limitée en répétant, toutes les deux secondes, la même phrase de panique.

L'aventure dans le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker est malgré tout très satisfaisante, en raison des changements de météo très réussis et naturels, qui permettent de varier les ambiances et les paysages. Le cycle jour/nuit, dont le rôle est essentiel dans le scénario du jeu, apporte également des changements de tons parfaits à travers les missions. Enfin, chaque trajet est sublimé par une bande-son exquise composée par Piotr Musiał, dont le talent avait déjà profité à The Witcher 3 : Wild Hunt.

Un système de combat très complet

Très régulièrement, les balades dans le monde ouvert conduisent à des effusions de sang. Coen ne range que très peu son épée dans son étui et se livre à des combats divers contre des ennemis tout aussi variés. Mi-humain, mi-vampire, le protagoniste dispose d'une palette de stratégies d'attaque très large permettant, pour chaque joueur, de mener une aventure unique. Être humain doté de magie sous la lueur du soleil et vampire assoiffé de sang derrière les reflets de la lune, Coen peut tout aussi bien vaincre ses ennemis en dégainant sa lame qu'en lançant des sorts ou en sortant ses dents aiguisées.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Selon que vous attaquez le jour ou la nuit, la complétion des missions varie grandement, Coen étant incapable d'avoir recours à la magie la nuit et de bénéficier de ses pouvoirs vampiriques le jour. Le joueur est donc parfaitement libre de mener son aventure comme il le conçoit... et donc d'impacter le cours de son récit. The Blood of Dawnwalker est parvenu à concevoir un système de combat parfait qui ne déçoit presque jamais et est capable de livrer des phases de confrontation très rythmées et variées.

Comme tout RPG, Coen monte en niveau au fil de ses confrontations contre les ennemis. Ces niveaux permettent de gagner en puissance et de compléter, au fur et à mesure, un arbre de compétences aux nombreuses ramifications. Certains manuels, accessibles en fouillant les divers objets répartis sur la carte (ou les corps d'ennemis), débloquent des capacités uniques pour le personnage. Ces objets, que le joueur peut distinguer nettement en activant la traditionnelle vision en surbrillance, regorgent également de vêtements et d'armes aux niveaux différents.

Chaque combat d'ennemis, qu'il s'agisse de soldats ou de créatures fantastiques, repose sur un système très répandu dans l'univers des RPG, avec la possibilité d'esquiver ou de parer les attaques, lesquelles peuvent provenir de gauche, de droite, du haut ou du bas. Le joueur doit pouvoir les contrer au bon moment en orientant le joystick vers la bonne direction (affichée juste en haut de l'ennemi au dernier instant). Certaines offensives, affublées d'une tête de mort rouge, ne peuvent qu'être esquivées. Parfois difficile, ce système de combat est très réussi et toujours prenant.

Grâce à une roue affichée en bas à droite de l'écran, le joueur peut user de capacités spéciales susceptibles de transformer l'issue du combat. Jet de poussière dans les yeux de l'ennemi, morsures vampiriques permettant de regagner des points de vie... ces compétences se rechargent au fil des secondes et peuvent être réemployées au sein d'une même confrontation. The Blood of Dawnwalker rajoute de la difficulté en instaurant la notion d'endurance. Chaque esquive, coup d'épée et attaque de griffes (et course dans le monde ouvert) consomme de l'endurance.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Les combats, surtout lorsque Coen affronte un groupe d'adversaires nombreux, s'avèrent difficiles. L'échec est d'autant plus amer que les sauvegardes automatiques sont cruelles : chaque mort peut vous ramener à cinq voire dix minutes en arrière, vous obligeant à recommencer depuis le début votre mission. La défaite est parfois difficilement contournable lorsque le joueur se mesure à plusieurs ennemis : la caméra se verrouille aléatoirement sur des cibles différentes et entraîne des changements de plans brusques et inattendus. Le phénomène est particulièrement irritant lorsque nous usons d'une capacité sur un adversaire pour l'éliminer et que la cible se dirige juste après vers un autre ennemi, placé bien plus loin et inatteignable par un simple coup d'épée.

Inévitablement, The Blood of Dawnwalker autorise la concoction de diverses recettes susceptibles de transformer l'issue d'un combat. Grâce à divers ingrédients trouvables sur la carte, Coen peut façonner une très vaste gamme de consommables aux effets variés. Ceux-ci ne pourront être confectionnés qu'à partir d'une recette trouvable au fil de l'aventure dans le monde ouvert.

Des missions prenantes qui reflètent un travail de grande qualité

Indéniablement, The Blood of Dawnwalker a appliqué un travail minutieux sur la mise en scène de ses missions, réparties aux quatre coins de son monde ouvert. Celles-ci, disponibles en très grand nombre dans l'aventure, sont tellement variées qu'il est impossible de les compléter dans leur totalité en respectant le compte à rebours de trente jours.

Le joueur est averti dès le début de l'intrigue : l'aventure de Coen est une question de choix cornéliens et de responsabilité. Puisque bon nombre des quêtes consomment du temps, et que le temps est compté, le joueur doit choisir avec soin les missions qui lui paraissent les plus décisives pour sauver la famille du protagoniste. Cette notion de temporalité, qui accompagne constamment le gameplay, ajoute un sentiment d'urgence prenant et hautement immersif. The Blood of Dawnwalker joue parfaitement sur la frustration du joueur, condamné à négliger certains pans de son aventure au profit d'autres jugés plus pertinents.

© Bandai Namco / Valentin Gasselin

Là encore, Rebel Wolves joue un coup de maître. L'aventure de The Blood of Dawnwalker est propre à chaque joueur, celui-ci étant maître d'une stratégie qui lui est naturellement personnelle. Nettoyer les camps ennemis et affaiblir les Vrakhirs, mener des missions pour rejoindre les rebelles, perfectionner ses talents de magicien... sont autant de voies différentes pour espérer, au terme de l'aventure, sauver la famille de Coen des mains de Brencis. À noter qu'une fois le compte à rebours de 30 jours passé, il sera possible de terminer les quêtes laissées en suspens pour compléter le jeu à 100 %.

En plus de devoir choisir les missions qui occuperont les 30 jours de Coen, le joueur est libre, au sein de celles-ci, de faire des choix à impact capables de transformer le cours des évènements. Sa responsabilité est régulièrement mise à l'épreuve lorsque le protagoniste est sous forme de vampire : si sa barre de vie est insuffisante, Coen risque de céder à sa soif sanguinaire et de dévorer quiconque se trouve sur son chemin... y compris ses alliés. Les conséquences d'un tel évènement pourraient bien mettre à mal son ambition de sauver sa famille.

Notre conclusion au test de Blood of Dawnwalker

Malgré quelques défauts techniques et certaines limites dans la conception de son monde ouvert, The Blood of Dawnwalker réussit l'essentiel : proposer une aventure immersive, portée par un univers particulièrement travaillé et une histoire suffisamment prenante pour donner envie d'aller jusqu'au bout. La direction artistique, l'ambiance médiévale fantastique et la richesse du scénario compensent largement les visages parfois rigides, les problèmes de pop-in ou la répétitivité de certains décors et PNJ.

Surtout, Rebel Wolves parvient à donner une véritable importance aux choix du joueur. Le compte à rebours de 30 jours, les nombreuses quêtes impossibles à accomplir entièrement et les décisions susceptibles de modifier le cours du récit offrent une liberté encore trop rare dans les RPG en monde ouvert. À cela s'ajoute un système de combat complet et exigeant, qui exploite intelligemment la dualité entre les pouvoirs humains et vampiriques de Coen.

The Blood of Dawnwalker n'est donc pas exempt de défauts, mais ceux-ci n'entament que partiellement une expérience qui se distingue par son atmosphère, sa narration et la liberté laissée au joueur. Rebel Wolves signe ainsi un premier RPG ambitieux et imparfait, mais suffisamment solide et singulier pour s'imposer comme une aventure à découvrir pour les amateurs de mondes ouverts et de fantasy sombre.