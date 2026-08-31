ROG Xbox Ally X20 : on a pris en main la dernière console portable d'Asus, et c'est du lourd

La Gamescom 2026 nous a permis de poser les mains sur la dernière console portable née d'une collaboration entre Asus et Xbox. Malgré son tarif assez élevé, la ROG Xbox Ally X20 semble avoir tous les arguments pour plaire.

Tout pile un an après la sortie de sa ROG Ally X, Asus ROG décide de remettre le couvert avec une nouvelle version. La ROG Xbox Ally X20 est désormais disponible en précommande avec la console seule ou en bundle avec des lunettes de réalité augmentée. Ce bundle, qui comprend donc les ROG XREAL R1 Edition 20, comprend également une mallette de protection, une coque, des grips et autres petits bonus pour les plus gros fans.

Bien qu'assez massive en taille, la ROG Xbox Ally X20 est plutôt légère. © Asus ROG / Xbox

Cette collaboration permet notamment de célébrer les 20 ans de la marque ROG tout en s'accordant avec les 25 ans de Xbox. Les deux marquent s'unissent donc pour proposer la ROG Xbox Ally X20 qui reprend le processeur AMD Ryzen AI Z2 Extrême que l'on retrouvait sur la précédente ROG Ally X sortie en 2025.

Le design est également assez semblable au dernier modèle d'Asus, mais avec un châssis transparent qui laisse entrevoir quelques composants de la console. Asus ROG équipe également ce modèle d'un nouvel écran OLED de 7,4 pouces qui permet d'obtenir des noirs bien plus profonds que sur le précédent modèle.

Lors de nos essais de la ROG Xbox Ally X20 durant la Gamescom, nous avons toujours autant apprécié la prise en main de la console. La nouvelle dalle OLED permettra-t-elle de résoudre nos critiques sur l'écran du précédent modèle ?

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Comme mentionné précédemment, la ROG Xbox Ally X20 peut être accompagnée de lunettes de réalité augmentée spéciales, les ROG XREAL R1 Edition 20. Nous avons pu essayer ces dernières lors de la Gamescom et avons été assez bluffés par la qualité de l'objet qui permet d'avoir un grand écran où que l'on se trouve. Un peu dommage hélas que la connexion entre la console et les lunettes soit filaire, ce qui laisse un gros cordon pendre entre les deux objets.

Asus ROG propose également des lunettes de réalité augmentée pour aller avec la console. © Asus ROG / Xbox

La console ROG Xbox Ally X20 sera disponible en France à partir du 15 octobre au prix de 1399,99 euros. Les lunettes de réalité augmenté seules sont, quant à elle, déjà disponibles en vente à 749,99 euros. Si vous souhaitez vous procurer le bundle regroupant les deux objets, il vous faudra débourser pas moins de 2599,99 euros, mais vous serez équipés pour jouer absolument n'importe où.