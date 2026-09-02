Tomb Raider - Legacy of Atlantis : on a vu le jeu en avant-première et on est inquiets

C'est lors de la Gamescom 2026 que nous avons pu assister à quelques minutes du prochain jeu Tomb Raider.

Prochain opus de la saga Tomb Raider à venir, "Legacy of Atlantis" est un remake du jeu original sorti en 1996 après un premier remake paru en 2006. Près de 20 ans plus tard, c'est donc la suite des aventures de Lara Croft que les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir avec des graphismes améliorés et plusieurs améliorations dans les énigmes, combats et puzzles.

Amazon Games et Crystal Dynamics nous ont ouvert les portes d'une petite démo jouable de Tomb Raider - Legacy of Atlantis en marge du salon Gamescom 2026. Une occasion unique pour en savoir plus sur ce nouvel opus à venir en février 2027.

© Amazon Games / Crystal Dynamics

L'extrait présenté par Amazon Games, long d'un peu plus de 10 minutes, permet notamment de découvrir plusieurs des affrontements que Lara va devoir passer pour venir à bout de son aventure. Des chauves-souris aux guépards très agiles, la jeune aventurière devra anticiper et esquiver les coups ennemis pour s'en sortir.

Heureusement, ce remake profite de plusieurs améliorations disponibles pour Lara. Cette dernière peut ramasser de multiples composants et ingrédients afin de pouvoir améliorer son arsenal (dont ses célèbres double pistolets) ou de cuisiner différents plats en prévision des événements. Lors de notre démonstration du jeu, nous avons notamment pu observer le joueur concocter un plat qui réduisait les dégâts pris par des pièges.

© Amazon Games / Crystal Dynamics

Cette démo était également l'occasion d'admirer les nouveaux graphismes de Tomb Raider - Legacy Of Atlantis. Ces aventures mèneront Lara dans une ancienne cité grecque en ruines. Lors de la présentation, un membre de l'équipe de développement a notamment déclaré "vouloir être sûrs que les nouveaux joueurs soient émerveillés par les environnements tandis que les anciens pourront s'émouvoir de retrouver de vieux souvenirs remis à jour". Les environnements semblaient également très soignés lors de la présentation, mais quelques petits détails graphiques semblaient encore en manque de finitions.

Du côté de la difficulté, il sera possible de la régler différemment pour les combats et les énigmes. Les joueurs pourront donc vivre une aventure forte en combats difficiles, mais avec des puzzles simples à résoudre. Lara dispose également d'un nouvel atout : un scanner permettant d'obtenir des informations sur l'environnement et la manière de résoudre les énigmes. Les équipes de Crystal Dynamics nous ont cependant affirmé que l'utilisation de cet objet était totalement facultative.

Cette démonstration de Tomb Raider - Legacy Of Atlantis nous a donné hâte d'avoir le jeu en main pour en voir davantage. Nous émettons cependant deux petites réserves sur la musique du jeu qui nous a parut très générique et en boucle pendant la démonstration. Nous espérons également que les plus jeunes générations qui n'ont pas forcément connu les aventures de Lara Croft donneront une chance au titre.