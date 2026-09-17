Test de Dead in Antares : le dernier espoir de l'humanité

Dead in Antares est le dernier venu de la série Dead in produite par les Lillois de chez Ishtar Games! Sortie le 19 février dernier, la rédaction a enfin pu se challenger dans ce RPG de gestion-survie complexe, aux confins de notre univers.

Après avoir survécu à un crash d'avion en tant que touriste ou bien à une île hostile en tant que viking, Ishtar Games nous invite pour ce 3ème opus des Dead In à nous projeter au sein d'un futur lointain, dans un voyage interstellaire qui tourne mal. Fidèle à la volonté de ses développeurs, Dead In Antares est pour le moins challengeant, demandant aux joueurs qui s'y aventure d'être pointus dans leur approche du gameplay, sous peine d'être rapidement dépassés par l'ampleur de leur mission.

Dead In Antares est une exclusivité PC disponible sur Steam et jouable en clavier souris. Si vous souhaitez soutenir les développeurs, vous pouvez aussi vous procurer un DLC appelé "Supporter's Pack", comprenant des contenus de jeu bonus ainsi que l'OST du jeu.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Une boucle de jeu hypnotisante

Une richesse de fonctionnalités exemplaire

Une OST et un sound design qui enveloppe le jeu à la perfection

Des paysages surnaturels splendides

Une patte graphique très soignée

Des options d'accessibilité variées Points faibles Le tutoriel manque de clarté

L'histoire est assez conventionnelle

La plastique des personnages est assez lisse par rapport au contexte

Le bestiaire est banal

Le dernier espoir de l'humanité s'échoue à des centaines d'années lumières

Dans les années 2150, alors que la planète Terre se meurt, 10 des plus grands spécialistes de l'armée, la botanique, la médecine ou encore la technologie embarquent sur l'Ixion, le vaisseau spatial le plus sophistiqué qui soit. Ils sont le dernier espoir de l'espèce humaine, à la recherche d'une nouvelle source d'énergie pouvant sauver la planète bleue. Alors qu'ils se dirigent vers Cérès, au sein de notre système solaire, l'équipage est soudainement pris dans une anomalie spatiale et dévie complètement de sa trajectoire initiale. En quelques minutes, ils se crashent sur une planète mystérieuse aux nuances roses et violettes.

Antares vu des cieux avant l'impact. © Ishtar Games

Alors qu'une partie de l'équipage est plongée dans un sommeil artificiel, le Capitaine Amelia Rosenhart, l'ingénieur Liu Jian et le médecin militaire William Eriksson sont les premiers à constater l'envergure du pétrin dans lequel ils se trouvent. L'Ixion est dans un triste état, ses morceaux éparpillés çà et là. Nos 3 héros réveilleront un à un leurs collègues à mesure que leurs capsules seront stabilisées. Leur objectif ? Survivre et remplir leur mission initiale, à moins que le joueur en décide autrement ! Tous ensemble, ils se partagent des tâches quotidiennes pour restaurer petit à petit ce qu'ils peuvent du vaisseau, tenter de rester en vie tout en entretenant, au bon vouloir du joueur, leurs différentes relations. Dead in Antares joue sur les contrastes entre les caractères de ses personnages pour nous offrir des interactions variées, dignes d'un grand de feuilleton de science-fiction.

Le sens de l'humour de l'équipage n'est pas développé au même degré pour tous... © Ishtar Games

L'équipage s'aventure régulièrement dans des expéditions à la découverte de nouveaux matériaux, biomes, créatures, et peut-être même de peuples autochtones… Mais il faudra prendre garde, car la faune Antarienne n'est pas la plus pacifique qui soit. Le pan narratif de Dead In Antares aurait pu gagner à challenger avec plus de vigueur le récit d'échouement spatial, mais reste prenant dans l'ensemble et bénéficie d'interactions entre les personnages intéressantes.

Un visiteur peu commode. © Ishtar Games

Une profusion de fonctionnalités

"Riche" est un euphémisme pour qualifier le gameplay de Dead In Antares. Il y a tout d'abord un aspect narratif bien développé, où les choix du joueur vont influencer les relations de l'équipage et l'intention de leur mission. Le rapport d'un personnage aux autres est jonché de paliers qui ouvrent des dialogues spécifiques à chaque fois que l'un est franchi. En terme de gestion, il faudra veiller à leur bien être : faim, soif, maladie, blessures et stress. Le joueur aura aussi le choix quant au développement de leurs compétences, en tant que travailleurs et au combat.

La fiche de compétences du Capitaine Rosenhart. © Ishtar Games

L'autre part majeure de la gestion est celle du camp: développement et entretien des équipements, récolte de ressources… La boucle de jeu s'articule sur des journées réparties en 3 temps: matin, après-midi, et soir. Sur un jour, le joueur a la possibilité d'assigner ses personnages à différentes activités au sein du camp, les mettre à exécution, récolter leurs fruits et leurs conséquences sur leur santé, et passer à l'après-midi pour réitérer. Arrivé à la séquence du soir, il y a généralement une partie narrative, suivie de l'application des effets de la journée sur les personnages, repas puis distribution des réserves d'eau.

Nous déployons les personnages avec des capacités d'ingénieurs pour développer de nouvelles infrastructures. © Ishtar Games

Une fois par jour, peu importe le moment, il est possible de dépêcher un nombre limité de membres en expédition sur la planète. Cette dernière n'est pas entièrement explorable dès le début, aussi faudra-t-il se servir du scanner dans le campement pour déceler les zones visitables. Lors des missions en terre Antarienne, des tests de volonté ponctueront les interactions avec l'environnement. Le joueur doit donc bien choisir quels membres sont envoyés, car selon leurs attributs, les résultats peuvent être plus ou moins fructueux.

Le joueur peut également rencontrer des ennemis, qu'il faudra affronter dans un système au tour par tour. Les styles de combat des personnages varient selon des classes qui se complémentent. Chaque camp dispose de 2 lignes sur lesquelles se positionnent les participants, le joueur devra adapter sa stratégie à cela car les capacités varient selon où se trouvent les personnages. Les combats sont globalement captivants et la visibilité permanente des effets positifs et négatifs est franchement appréciable.

© Ishtar Games

La profusion de paramètres et d'activités de Dead In Antares constitue son atout principal mais souffre d'une introduction douloureuse qui nous a paru mal guidée. Le tutoriel du jeu surcharge l'écran d'informations, et la hiérarchisation des boîtes de texte manque de clarté. Toutes les informations au sujet du campement sont livrées dès le début du jeu, alors que le joueur non initié n'est même pas en mesure de comprendre l'implication de ce qu'on lui apprend. De plus, il ne dispose pas d'une option lui permettant de revoir ces explications, ce qui aurait grandement bénéficié à l'expérience.

Le tutoriel se superpose sur l'interface qui est déjà bien chargée, avec des boîtes de textes de couleurs similaires ce qui atténue la lisibilité. © Ishtar Games

L'interface du jeu par la suite reste touffue, et si elle n'est pas évidente à sillonner au début du jeu, nous devons admettre qu'avec le temps nous avons su mieux saisir pourquoi elle avait cette ampleur et pu naviguer en son sein avec plus d'aisance. Le nouveau joueur devra faire preuve de patience et de résilience. La boucle de gameplay devient progressivement envoûtante, et l'on se laisse charmer par ces nombreux menus que l'on a appris à déchiffrer à la longue. On prend goût au management millimétré de chaque paramètres présents et on comprend enfin pourquoi ils sont si nombreux.

Exemple d'une scène standard sur le camp. © Ishtar Games

Une direction artistique type Roman Graphique ravissante

Dead in Antares est illustré par une charmante patte artistique de type roman graphique. Entièrement dessinées à la main, toutes les illustrations sont réalisées avec beaucoup de minutie qui nous ont franchement plu.

Une illustration visible au cour de l'introduction. © Ishtar Games

Les personnages ont des représentations relativement variées, très lisses cela-dit pour des êtres échoués aux confins de l'univers avec des ressources et un confort limité. Les créatures extraterrestres auraient pu gagner à avoir un grain d'originalité supplémentaire, car tantôt humanoïdes à l'aspect olympien, tantôt créatures insectoïdes ou autre forme de créature terrestre, on retrouve là des codes très courants dans la représentation de formes de vie aliennes.

Exemple de créatures que vous pouvez rencontrer en combat. © Ishtar Games

Les contrées Antariennes quant à elles nous offrent des paysages psychédéliques surréalistes délectables, un décor exo-botanique pop qui invite à l'aventure et l'évasion. La représentation des équipements et des matériaux est crédible et joliment exécutée.

Les paysages ont une profondeur spectaculaire. © Ishtar Games

Des boucles d'ambiance hypnotisantes

Antoine Boucherikha, producteur de l'OST, a su créer une ambiance sonore enchanteresse. Les boucles d'ambient parsemées de notes de guitares ne sont pas sans rappeler le lo-fi et nous transportent avec légèreté à travers les tâches répétitives. Une présence qui cajole notre expérience, tant elle l'enveloppe avec brio. La musique des combats est entraînante, très cyber-militaire et accompagne à son tour très bien ces moments.

Au-delà de la musique, le sound design du jeu est réalisé avec beaucoup de soin et renforce d'autant plus le sentiment d'immersion du joueur.

Différents niveaux de difficultés jouables, mais un onboarding mal exécuté

Dead in Antares dispose de 4 niveaux de difficulté. Voilà de quoi proposer aux aventuriers en quête d'une histoire prenante une traversée en douceur ou aux plus chevronnés une expérience à calibrer au millimètre près. La rédaction a joué en mode aventure, soit le niveau standard et celui recommandé par les développeurs pour une première fois à jouer à un Dead In. Nous avons eu le sentiment que c'était adapté et avons pu traverser le jeu sans souci. Et si elle ne vous semblait finalement pas adaptée, vous pouvez changer la difficulté de l'aventure à tout moment de la partie.

Le joueur dispose également du choix de pouvoir ou non garder ses anciens points de sauvegarde, lui permettant de revenir sur des décisions qu'il regretterait ou de se challenger en acceptant de ne jamais pouvoir faire demi-tour.

Ici l'écran de choix de difficulté au commencement de la partie. © Ishtar Games

Pour revenir sur le tutoriel dont nous parlions dans la partie gameplay, c'est l'élément qui vient le plus gêner l'accessibilité du jeu. Le fait de ne pas être en mesure de revoir les tutoriels, qui sont très nombreux sur un court terme au début de la partie, constitue une vraie gêne dans la compréhension des systèmes du jeu.

Une durée de vie impressionnante

Prévoyez plusieurs longs weekends à parcourir les établis de Dead in Antares! Le jeu demande une grande attention et beaucoup d'implication du joueur. Le calibrage des tâches par demie journée peut durer de longues minutes, où l'on est happé par les différents paramètres à prendre en compte et dans la projection des améliorations du camp. Les combats demandent une attention minutieuse à leur tour et peuvent durer bien 15 à 20 minutes. Les étapes narratives ajoutent elles aussi un certain temps dans le jeu. Tout cela fait qu'une journée à Antares prend environ 1H en temps réel, et les heures passent sans qu'on les ressentent vraiment. Pour aller au bout de l'aventure, comptez facilement une cinquantaine d'heures à veiller sur l'équipage de l'Ixion, voire plus.

Notre conclusion au test de Dead in Antares

Si les premiers pas dans Dead In Antares ne sont pas sans friction, le joueur s'habituera à force de répétition aux systèmes de jeu. La profondeur du gameplay est immense, et elle n'aura aucun mal à vous absorber dans sa boucle qui est magnifiquement accompagnée par une OST envoûtante. Bien que leurs plastiques soient assez conventionnelles, les membres de l'équipage de l'Ixion sont attachants et l'évolution de leurs relations piquera votre curiosité. Les biomes d'Antares et leurs couleurs pastels singulières sont captivants et fascinants à découvrir.

Cependant, le jeu aurait bénéficié d'une faune allant au-delà des représentations habituelles extraterrestres, et de directions narratives challengeant plus largement le roman spatial conventionnel. Cela dit, si vous cherchez une expérience de gestion survie challengeante, foncez sans attendre.