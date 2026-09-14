Wolverine après Hugh Jackman : "les deux interprétations peuvent coexister" (interview)

A quelques heures la sortie du jeu Wolverine par Insomniac Games, nous avons pu rencontrer Walt Williams, directeur narratif du titre. L'occasion d'aborder le personnage de Logan et l'héritage de ses précédentes interprétations.

Désormais spécialistes des adaptations de super-héros Marvel en jeux vidéo, le studio Insomniac Games présente son prochain bébé, Marvel's Wolverine, à sortir ce mardi 15 septembre en exclusivité sur Playstation 5. L'occasion idéale pour Linternaute de s'entretenir avec le directeur narratif, Walt Williams, sur les enjeux autour du titre et la pression de proposer une nouvelle version du personnage plus de 25 ans après sa première interprétation au cinéma.

Quel rapport entretenez-vous avec ce personnage et, plus généralement, avec les comics Marvel ?

Walt Williams : Je suis un fan de Marvel Comics depuis toujours. J'en lis depuis mon enfance. Lorsque mon frère aîné est parti à l'université, il a laissé une grande boîte de comics chez nous et c'est comme cela que j'ai commencé à en lire.

En ce qui concerne plus particulièrement Wolverine, j'ai un jour attrapé la grippe et mes parents sont allés m'acheter plusieurs comics pour que je puisse les lire au lit. Il s'agissait de comics Spider-Man et Wolverine. Je me souviens avoir découvert ce personnage petit, grincheux et colérique, au beau milieu des étendues sauvages du Canada, faisant équipe avec Spider-Man pour retrouver le meurtrier d'un enfant.

Wolverine n'est pas un peu violent comme comics pour un enfant ?

Je ne pense pas que mes parents savaient vraiment quels comics ils avaient achetés ! C'était très sombre pour un jeune enfant malade. Mais j'ai immédiatement été attiré par ce personnage. Je lisais déjà des comics depuis plusieurs années, mais c'est de cette manière que j'ai découvert Wolverine et les X-Men.

Il y a environ vingt ans, je me suis installé à New York parce que je voulais faire carrière dans les comics et devenir scénariste pour Marvel. J'ai suivi le conseil de mon père : enfiler un costume, me rendre dans leurs bureaux et leur remettre directement mon CV afin qu'ils puissent mettre un visage sur mon nom. Ce n'est plus vraiment quelque chose que l'on fait aujourd'hui.

Évidemment, ils ne m'ont jamais rappelé. Mais j'ai fini par travailler dans le jeu vidéo et je me suis dit : " Je ferai cela en attendant que ma carrière de scénariste décolle. " Et aujourd'hui, vingt ans plus tard, je suis directeur narratif sur Marvel's Wolverine. La boucle est donc bouclée. Je réalise enfin le rêve de toute une vie.

Wolverine est aujourd'hui loin d'être un personnage inconnu du grand public (X-Men, Logan, X-Men 97...). Comment le Wolverine du jeu se distingue-t-il de toutes les versions que nous avons connues jusqu'à présent ?

C'est une excellente question, car Wolverine est notamment incarné de manière emblématique par Hugh Jackman au cinéma depuis plus de vingt ans. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce personnage, nous savions que nous avions une occasion très rare : celle de présenter au monde une nouvelle version de Wolverine, ce qui ne s'était pas produit depuis très longtemps.

Nous voulions notamment analyser en profondeur ce qui fait la qualité d'une grande histoire de Wolverine, car notre objectif était de créer l'expérience Wolverine ultime. Le mystère en constitue un élément essentiel. C'est un personnage qui ne sait pas qui il est. Il ignore d'où il vient et doit progressivement découvrir les secrets de son passé.

Cela nous a donné une certaine liberté, car nous ne voulions pas simplement adapter une histoire que le public connaissait déjà. Les joueurs en auraient alors su davantage que Wolverine lui-même et le récit serait devenu trop prévisible.

Nous avons donc travaillé avec Marvel pour créer une histoire de Wolverine qui soit à la fois authentique et originale. Les joueurs découvrent progressivement ce personnage. Même s'ils ont lu tous les comics et regardé toutes les séries, ils le découvriront pour la première fois, car notre Wolverine constitue véritablement une interprétation originale du personnage.

"Notre objectif avec le jeu était de créer l'expérience Wolverine ultime"

Aviez-vous peur que le public soit trop attaché à la version de Hugh Jackman ?

Pas du tout. Si vous pensez aux autres super-héros qui connaissent actuellement un immense succès, Spider-Man a été incarné par trois acteurs différents au cinéma. Batman l'a été par cinq ou six acteurs.

Le public s'adapte, car ces personnages ne se résument pas à une seule personne ou à une interprétation emblématique. Les gens aiment découvrir de nouvelles versions de ces héros. C'est notamment pour cette raison que le multivers a pris une telle importance dans de nombreuses franchises. Le public aime retrouver quelque chose qu'il connaît tout en le découvrant sous un nouvel angle.

Ce n'est pas parce que Hugh Jackman l'incarne depuis très longtemps que ces deux interprétations ne peuvent pas coexister dans le cœur du public.

Le jeu Wolverine raconte donc une histoire originale. Certains comics vous ont-ils malgré tout particulièrement inspirés ?

C'est une excellente question. Lorsque nous avons commencé le projet, nous avons lu autant de comics que possible. Mais il s'agissait surtout d'en extraire l'essence plutôt que de les adapter. Nous voulions identifier les thèmes récurrents ainsi que les dilemmes émotionnels intérieurs auxquels ce personnage est constamment confronté. Nous pouvions ensuite assimiler tous ces éléments et les présenter sous un nouvel angle, afin que le résultat ne soit pas simplement une histoire de super-héros.

Nous voulions réellement raconter l'histoire de l'homme, de celui qui porte ce masque. Notre objectif principal était donc d'explorer autant de facettes différentes du personnage que possible, en nous appuyant sur toutes ces histoires, qu'elles proviennent des films, des dessins animés ou des comics.

Marvel's Wolverine met également en scène des personnages issus d'autres histoires de Marvel, comme Jean Grey ou Mystique. Comment avez-vous choisi les personnages qui apparaîtraient dans le jeu ?

Walt Williams : Nous avons surtout cherché à déterminer quels personnages seraient capables de tendre un miroir à Wolverine et de révéler différentes facettes de sa personnalité. Wolverine doute énormément de lui-même, porte une grande culpabilité et n'a pas une très haute opinion de sa propre personne.

Il sait ce qu'il est capable de faire et il est prêt à le faire. Comme il le dit lui-même, il est le meilleur dans ce qu'il fait, mais ce qu'il fait n'est pas très joli. À bien des égards, il ne s'aime pas. Nous devions donc lui donner l'occasion d'explorer la façon dont les autres personnages le perçoivent, ou la manière dont il peut se reconnaître en eux.

Dents-de-Sabre est le reflet sombre de Wolverine. Il possède des pouvoirs très similaires aux siens, mais il s'est complètement abandonné à la rage et à la violence. Il y prend du plaisir, contrairement à Wolverine. Jean Grey, de son côté, peut commettre des actes violents lorsque cela est nécessaire, mais cette violence est toujours défensive. Elle cherche à protéger les autres, à bâtir une communauté et à rapprocher les gens.

Chaque personnage a donc été spécifiquement choisi pour sa capacité à faire ressortir une facette différente de Wolverine, afin que les joueurs aient, à la fin de l'histoire, une vision plus complète de celui qu'il est.

"Logan est le meilleur dans ce qu'il fait, mais ce qu'il fait n'est pas très joli"

Après Les Gardiens de la Galaxie, Avengers et Spider-Man, c'est désormais au tour de Wolverine de faire ses débuts sur PlayStation. En laissant de côté les éventuelles annonces, fuites ou autres informations, quel personnage de Marvel aimeriez-vous voir bénéficier d'un jeu de la même envergure que Wolverine ?

Oh wow ça c'est une question difficile ! Pour être honnête, nous avons tous nos rêves. Personnellement, j'adorerais voir un jeu sur Howard the Duck, surtout s'il adaptait le film sorti dans les années 1980. Mais personne ne me laissera réaliser ce jeu !

En tant que Louisianais, j'ai également une affection particulière pour Gambit. Ce serait un personnage très amusant à utiliser. C'est toujours un plaisir de le voir apparaître dans une œuvre. Si je devais choisir, Howard the Duck et Gambit seraient donc mes deux réponses. Mais personne ne me laissera réaliser ce dernier !

Insomniac Games est notamment connu pour ses précédents jeux Spider-Man. Espérez-vous voir un jour Logan et Peter Parker faire équipe ?

Dans un univers de comics, cette possibilité existe toujours. Nous le voyons depuis des années dans les bandes dessinées : les gens adorent imaginer des crossovers, des scénarios commençant par "Et si… ?" et toutes les possibilités qui en découlent.

Pour le moment, nous laissons clairement cette idée de côté. Nous voulons que les joueurs puissent imaginer ce qui se produirait si ces personnages venaient un jour à se rencontrer. Mais je pense que l'on peut affirmer sans se tromper que les joueurs aimeraient beaucoup voir cela.

Pour terminer, que diriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu Wolverine ou Spider-Man pour le convaincre d'essayer celui-ci ?

Wolverine est, à bien des égards, l'incarnation par excellence du mutant dans l'univers Marvel. Mais l'une des choses que j'aime chez lui — et l'une des raisons pour lesquelles je voulais réaliser ce jeu —, c'est qu'il est également l'un des personnages les plus humains de tout l'univers Marvel.

Si vous aimez les œuvres magnifiquement mises en scène et interprétées, mais qui sont aussi, très franchement, amusantes et viscérales à jouer, et si vous voulez terminer l'aventure en éprouvant de la compassion pour ce personnage, alors cette franchise est faite pour vous.

Propos recueillis par Julian Madiot et Raquel Basto