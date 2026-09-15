Test de Marvel's Wolverine : un jeu presque parfait qui sort les griffes d'un personnage légendaire

L'un des super-héros les plus vénérés de son temps est à l'affiche du très attendu Marvel's Wolverine. L'homme aux griffes d'adamantium porte une nouvelle aventure prometteuse que nous avons pu tester.

Les jeux vidéo Marvel cèdent pour un temps le personnage de Spider-Man au profit de Wolverine. Le super-héros, historique depuis sa création en 1974, est à l'affiche d'une histoire inédite sur PlayStation 5. Exclusif à cette console, le jeu d'aventure promet un scénario sanglant et explosif porté par la Team X, au sein de laquelle l'emblématique Logan se bat pour le bien. Après la trilogie Marvel's Spider-Man, qui est loin d'avoir dit son dernier mot, Marvel mise sur une nouvelle figure d'anthologie de son vaste univers de super-héros.

Que vaut Marvel's Wolverine, attendu de pieds fermes par les joueurs ? Conforté par une communication solide et des bandes-annonces prometteuses, le nouveau titre développé par Insomniac Games nous a été confié pour la réalisation de ce test. Après de nombreuses heures à incarner l'homme aux griffes d'adamantium, voici ce que nous avons pensé du jeu, dont la qualité égalise voire surpasse celles de la trilogie Spider-Man.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par Playstation. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Narration renversante et entraînante

Personnages attachants

Gameplay propre et très fluide

Graphismes quasi parfaits et ambiance très travaillée Points faibles Quelques bugs sur notre version, notamment dans les courses-poursuites

Le joueur est bien trop tenu par la main

Petite impression de tourner en fond avec les nombreuses phases de combats

Une narration imprévisible et marquante

L'histoire s'ouvre alors que Logan pensait en avoir fini avec son identité de Wolverine. Mais le passé, lui, était loin d'en avoir pas fini avec lui. Trois ans après avoir quitté son équipe, le voilà contraint de réintégrer la Team X, une unité d'intervention mutante qui se trouve alors plongée dans une situation dramatique.

À l'origine de ce chaos, l'antagoniste Bolivar Trask, convaincu de la supériorité de la race humaine, qui a entrepris de kidnapper les mutants les uns après les autres. Face à cette menace, seul Wolverine semble en mesure d'intervenir. Pour mener à bien cette mission, Logan doit faire équipe avec d'autres mutants et parcourir plusieurs pays afin de défendre l'avenir de son espèce, du Canada au Japon, en passant par la nation fictionnelle insulaire de Madripoor.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Le sort des humains comme celui des mutants se trouve suspendu à l'issue de cette traque, tandis que la prospérité du monde repose sur Wolverine, un personnage bien plus torturé et ambigu que la figure du sauveur traditionnel. Son passé trouble et son précédent exil de la Team X cristallise de nombreuses tensions au cours de l'aventure.

Celle-ci surprend régulièrement par des partis-pris inattendus, multipliant les retournements de situation et n'hésitant pas à faire mourir certains personnages de façon difficilement prévisible, ce qui maintient une tension rare pour le genre et redonne du poids aux enjeux dramatiques. Cette écriture audacieuse s'appuie en outre sur des dialogues particulièrement réussis et des scènes toujours bien construites, qui savent doser efficacement les moments d'action et les respirations plus intimes.

La tension dramatique est cependant mise à mal lors de certaines scènes mettant en scène Wolverine, capable de survivre aux pires coups et atrocités. L'apparente immortalité du protagoniste, bien régulière dans l'univers Marvel en général, empêche le joueur de craindre pour Logan, capable de se constamment régénérer.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Les personnages, qu'ils soient alliés ou ennemis, sont tous dotés d'une personnalité distincte et fouillée, ce qui les rend attachants malgré leurs zones d'ombre et leurs défauts, à l'image de Logan lui-même, personnage rongé par la culpabilité et la violence qui l'habite.

Les graphismes sont un des points forts de Marvel's Wolverine

Sur le plan visuel, Marvel's Wolverine impressionne à bien des égards. Insomniac Games démontre une nouvelle fois son savoir-faire technique, notamment dans le traitement de la lumière et des reflets, deux éléments qui contribuent grandement à la beauté générale du titre. Que ce soit lors d'une scène nocturne éclairée par les néons d'une ville, ou en pleine journée dans une forêt canadienne baignée de lumière naturelle, le rendu est constamment soigné et cohérent, donnant au jeu une identité visuelle forte.

Cette qualité graphique ne se limite pas à l'aspect purement esthétique mais se traduit aussi par des interactions crédibles avec le décor. Les éléments comme les meubles se brisent de façon convaincante sous les coups portés pendant les affrontements, renforçant la sensation de puissance brute de Wolverine et l'impact de chaque combat.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Le motion design, quant à lui, s'avère globalement très convaincant et donne aux mouvements des personnages une fluidité impressionnante, même s'il demeure inégal selon les protagonistes : certains bénéficient visiblement d'un travail d'animation plus poussé que d'autres, créant quelques décalages ponctuels dans la mise en scène.

L'immersion est encore renforcée par les vibrations de la manette DualSense, très travaillées et particulièrement bien exploitées, qui retranscrivent avec justesse la texture des impacts, des griffes qui s'enfoncent dans la chair ou des surfaces parcourues par Logan. À cela s'ajoutent une multitude de détails graphiques qui témoignent du soin apporté par les équipes de développement : la neige qui s'accumule progressivement sur le manteau de Wolverine lorsqu'il se roule au sol, ou encore son costume qui s'abîme et se déchire peu à peu au fil des affrontements, offrant un rendu visuel qui reflète fidèlement l'état de fatigue et de violence subie par le personnage.

Les zones semi-ouvertes que Logan est amené à traverser sont, elles aussi, particulièrement vivantes. On y croise des PNJ en activité permanente, qui vaquent à leurs occupations et entretiennent parfois des dialogues intéressants, participant ainsi à une ambiance générale très travaillée et à une sensation de monde habité plutôt que simplement traversé.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Ce soin apporté à l'atmosphère est malheureusement contrebalancé par des limites de map assez peu subtiles : lorsque le joueur s'éloigne trop de la zone jouable, un panneau d'information apparaît abruptement pour le forcer à faire demi-tour. Le jeu se rattrape cependant par moments, avec des solutions plus organiques et mieux intégrées à la narration, comme lorsque c'est Logan lui-même qui indique oralement, de façon plus naturelle et diégétique, qu'il n'emprunte pas le bon chemin.

Un gameplay au plaisir jouissif, mais entaché par une malheureuse répétition

Le combat est le coeur sanguinaire de l'histoire

Sans surprise pour un jeu de super-héros Marvel, l'essentiel du gameplay se concentre sur le combat, véritable colonne vertébrale de l'expérience. Et sur ce terrain, Marvel's Wolverine tient largement ses promesses : le système de combat est fluide, réactif et particulièrement satisfaisant à prendre en main.

Logan sort ses griffes avec une aisance redoutable et provoque un véritable carnage chez ses adversaires, chaque affrontement donnant l'impression tangible d'incarner une bête sauvage plutôt qu'un simple super-héros aseptisé. Le titre surprend d'ailleurs par sa violence inouïe et par l'abondance de sang versé à l'écran, un choix esthétique et narratif assez étonnant dans l'univers Marvel, habituellement peu porté sur ce genre de représentation graphique frontale. Ce parti-pris gore colle pourtant parfaitement à l'identité du personnage, connu dans les comics pour sa brutalité et son rapport ambigu à la violence.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Les ennemis rencontrés se diversifient au fil de l'aventure, avec des pouvoirs variés (invisibilité, agilité accrue, résistance renforcée...) et des armements différents, ce qui permet de renouveler, au moins partiellement, la nature des affrontements et d'éviter une trop grande monotonie. Le joueur dispose par ailleurs de plusieurs approches pour remporter un combat : la discrétion, en se faufilant dans les hautes herbes ou en se déplaçant dans la cime des arbres ; ou l'attaque frontale, plus dans l'esprit du personnage. Cette liberté tactique n'est cependant pas toujours totale, certaines situations imposant clairement l'affrontement direct sans alternative.

La rage de Wolverine constitue un autre pilier central du système de combat : plus sa colère grandit au fil des échanges, plus il devient invincible et sanguinaire face à ses ennemis, offrant des moments de pure catharsis où le joueur ressent véritablement la montée en puissance du personnage. Cette mécanique s'accompagne d'un système de progression classique : l'arbre de compétences, lequel permet de faire évoluer les capacités de Logan au fil des niveaux gagnés, avec la possibilité d'équiper jusqu'à quatre pouvoirs actifs à utiliser librement pendant les affrontements.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Enfin, Wolverine se bat souvent aux côtés d'un allié super-héros, donnant lieu à des attaques en duo particulièrement stylées et spectaculaires. Loin d'être de simples figurants décoratifs sur le champ de bataille, ces alliés participent activement aux combats, interviennent au bon moment et provoquent des scènes très jouissives à observer comme à exécuter.

Le tableau n'est toutefois pas exempt de défauts : on déplore quelques bugs assez gênants concernant les déplacements de Wolverine pendant les combats, et plus encore lors des courses-poursuites en véhicule, un exercice où le jeu se montre nettement moins solide. Il n'est pas rare, dans ces séquences, de se retrouver gelé contre un objet du décor ou brusquement téléporté à la suite d'une collision contre un mur.

Une double narration qui complexifie le personnage de Wolverine

Au-delà du scénario principal, le jeu propose au joueur d'explorer le passé partiellement oublié de Wolverine grâce à un système aussi ingénieux que novateur : les portes cauchemardesques. Celles-ci apparaissent mystérieusement au fil de l'intrigue principale, souvent sans prévenir, et placent Wolverine face à des fragments de sa mémoire qu'il a lui-même enfouis, parfois volontairement, tant son passé regorge de traumatismes. Il doit alors les franchir pour retrouver des morceaux oubliés de son histoire personnelle, éclairant sous un jour nouveau certains traits de caractère du personnage.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Le principe séduit sur le papier, mais son exécution laisse cependant un peu à désirer : ces souvenirs ne sont malheureusement rappelés qu'au terme de combats contre divers ennemis ou d'autres défis chronométrés, ramenant ainsi le joueur vers une mécanique déjà omniprésente dans le reste du jeu. On aurait sans doute préféré, à la place, des segments plus narratifs et contemplatifs, davantage tournés vers l'exploration psychologique du personnage.

Il n'en reste pas moins qu'en accomplissant ces divers défis, le joueur obtient à chaque fois un souvenir marquant, qui vient enrichir peu à peu le portrait de Wolverine. Cette double-narration apporte une touche de complexité bienvenue dans le jeu.

Un système d'exploration qui fait décoration

Si l'exploration occupait une place notable dans la trilogie Spider-Man, également développée par Insomniac Games, elle reste ici purement accessoire… voire décorative. Contrairement aux jeux de l'araignée, où New York se déployait comme un immense terrain de jeu vertical à parcourir librement, Marvel's Wolverine ne propose pas de monde ouvert, mais plutôt des zones-couloirs traversées plutôt rapidement.

Ce choix de design, qui est très plaisant, apporte une conséquence directe sur la collecte d'objets, qui se trouve elle aussi très limitée : peu d'éléments sont réellement disséminés dans le décor, si ce ne sont les bouteilles de whisky, les caisses de matériaux et les caches d'XP. Le principal problème ne réside toutefois pas dans la rareté de ces objets, mais dans la facilité déconcertante avec laquelle on les trouve, ce qui retire une grande partie de l'intérêt de la recherche.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

Les bouteilles de whisky, par exemple, sont repérées presque instantanément grâce à l'odorat particulièrement affiné de Wolverine, matérialisé à l'écran par une ligne de fumée bleue qui mène directement jusqu'à l'objet, sans laisser au joueur la moindre marge de découverte personnelle. Les caisses de matériaux souffrent du même défaut : elles aussi très visibles grâce à un effet visuel bleu similaire, elles finissent par gâcher le plaisir de l'exploration, quand bien même elles ont le mérite de permettre la confection de nombreuses tenues, dont beaucoup constituent des références amusantes aux autres aventures de Wolverine. Les caches d'XP, enfin, ne font pas exception à la règle et se repèrent aussi aisément grâce à des couleurs très prononcées qui tranchent nettement avec le reste du décor environnant.

© Insomniac Games / Valentin Gasselin

En somme, Marvel's Wolverine semble n'avoir jamais eu l'ambition d'être un jeu d'exploration à proprement parler, préférant proposer une expérience centrée sur des combats dynamiques et spectaculaires. Un parti-pris cohérent avec l'identité brute et instinctive du personnage, qui n'a jamais été du genre à s'arrêter pour humer les fleurs, mais qui risque malgré tout de frustrer les joueurs les plus friands de découverte. Ici, elle est bien trop souvent réduite à suivre passivement le flair de Wolverine ou à appuyer machinalement sur le bouton R, qui indique directement à l'écran le chemin à emprunter.

Notre conclusion au test de Marvel's Wolverine

Malgré une exploration trop artificielle et quelques bugs regrettables lors des déplacements et des courses-poursuites, Marvel's Wolverine réussit l'essentiel : proposer une aventure marquante, portée par une narration audacieuse qui n'hésite pas à bousculer les codes bien ancrés du genre super-héroïque.

La mort crédible de certains personnages, les nombreux retournements de situation et l'écriture soignée des dialogues compensent largement la répétitivité de certains systèmes de collecte ou la balise trop voyante qui guide le joueur vers chaque objet à ramasser. Surtout, Insomniac Games parvient à donner une véritable identité à son Wolverine, plus brutal et sanguinaire que jamais. Le système de combat, aussi jouissif qu'exigeant, exploite intelligemment la rage grandissante de Logan, ses attaques en duo avec ses alliés et un arbre de compétences qui récompense la progression du joueur.

Marvel's Wolverine n'est donc pas exempt de défauts, mais ceux-ci n'entament que partiellement une expérience qui se distingue par sa mise en scène soignée, sa violence assumée et la profondeur donnée à son personnage principal. Insomniac Games signe ainsi une aventure solide et généreuse tout aussi renversante que la trilogie Spider-Man, unanimement applaudie pour sa qualité.