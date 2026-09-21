Test de Silent Hill TownFall : une belle ambiance au chevet d'un gameplay agonisant

Disponible le 24 septembre prochain, Silent Hill TownFall s'est laissé approcher pour un test exclusif avant sa sortie. Le titre nous a séduit par certains aspects, mais frustré par d'autres.

Les fans de Silent Hill (comme votre rédacteur préféré) se régalent depuis quelques années. Après une résurrection de la saga annoncée par Konami en 2024, la licence a connu de beaux retours (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill F...) et quelques errances (Silent Hill Ascension).

Septembre 2026 marque donc un nouveau retour de la saga avec Silent Hill Townfall. Un titre encore très entouré de mystères puisque ses développeurs (Screen Burn) n'ont que peu de jeux à leur actif et que le titre n'a pas bénéficié d'une énorme mise en avant marketing. Nous avons pu jouer en avant-première à Silent Hill Townfall et devons avouer que sa proposition possède de solides arguments, malheureusement entachés par un gameplay frustrant. Découvrez notre test complet de Silent Hill Townfall.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Scénario original et bien amené

La mécanique de la CRTV est intéressante

La ville de St Amélia est glauque à souhait

La réalisation très correcte

Le jeu excelle sur le sentiment constant de malaise et terreur Points faibles Un gameplay très basique voire daté sur certains aspects

Des combats frustrants

Personnages assez creux

L'IA des ennemis, tantôt simpliste, tantôt omnisciente

Une histoire autour de la chute d'une ville et de son protagoniste

Silent Hill Townfall dispose d'une narration chapitrée qui permet d'alterner entre plusieurs protagonistes. Afin d'éviter tout spoiler, nous ne mentionnerons que le premier, au centre de toute la communication du jeu. Le joueur incarne donc Simon, un jeune homme qui se réveille dans la ville abandonnée de St Amélia avec un cathéter au bras et un bracelet d'admission à l'hôpital. Afin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, Simon va devoir retrouver les habitants de St Amélia et les interroger sur le passé de cette ville qui semble maudite, sans se rendre compte qu'il y est également lié.

Simon doit enquêter sur la disparition des habitants de St Amélia et l'apparition des monstres en ville. © Konami

A l'image d'une majorité des jeux de la saga, Silent Hill Townfall disperse petit à petit les éléments de réponse au scénario principal. Les joueurs doivent donc accepter de rester dans le brouillard pendant une grande partie de l'aventure, voir de refaire une ou deux parties pour comprendre tous les pans du scénario. Cette narration n'est cependant jamais frustrante puisque le jeu récompense Simon de plusieurs manières (avec des cinématiques, des rencontres, de nouveaux objets ou armes...).

Bien que l'histoire de Silent Hill Townfall est très loin d'atteindre les sommets émotionnels qu'on pu procurer des jeux comme Silent Hill 2 Remake ou, dans une plus petite mesure, Silent Hill F, le titre du studio Screen Burn s'en sort plutôt bien. Les analogies entre la chute de la ville de St Amélia, les zones de ténèbres de Silent Hill et le passé de Simon font sens et abordent certains thèmes peu explorés dans la licence.

Le jeu oscille fréquemment entre St Amélia et sa vision déformée. © Linternaute / Julian Madiot

Un gameplay qui frustre sur bien des points

Suivre l'histoire et la progression de Simon dans Silent Hill Townfall est plaisant. Cette progression est malheureusement handicapée par un gameplay parfois bien trop basique ou frustrant sur certains points. Simon peut ainsi trouver des objets de soin et des armes (dont il faudra gérer l'état) à utiliser pour s'en sortir. Hélas, le jeu pêche autant par ses affrontements que son exploration.

Le premier point agaçant de Silent Hill Townfall : les inputs clavier non pris en charge. De base, le jeu interprète votre clavier en QWERTY, vous forçant à modifier les commandes manuellement dans les options. Hélas, malgré quelques minutes passées à reconfigurer l'ensemble des touches, certains passages de notre partie sont toujours avec la disposition QWERTY, notamment lorsque vous prenez des échelles ou passages dérobés. Imaginez maintenant la situation où vous cherchez la bonne touche pour avancer alors qu'un monstre vous poursuit et vous comprendrez notre frustration.

Autre point assez agaçant : l'IA des ennemis. Si la majorité des monstres possède un pattern assez simple à observer, d'autres vont "divinement" changer leurs habitudes pour suivre en permanence la zone où vous avancez. Un comportement nullement justifié par le lore du jeu et qui tient plus d'un obstacle exaspérant.

Les ennemis les plus basiques de Silent Hill Townfall sont faciles à anticiper, mais restent mortels. © Linternaute / Julian Madiot

Des combats brouillons ou injustes

Si beaucoup de joueurs se sont plaint que l'héroïne de Silent Hill F soit un peu trop douée au combat, ce n'est absolument pas le cas de Simon. Notre protagoniste meure généralement en deux ou trois coups de la part des monstres les plus basiques du jeu. Le peu d'armes et munitions disponibles dans Silent Hill Townfall vous permet généralement de venir à bout de quelques ennemis, mais ces armes font également beaucoup de bruit susceptible d'attirer encore plus d'ennemis.

Les combats au corps à corps de Silent Hill Townfall sont assez basiques. Simon ne dispose que de trois actions : parer, frapper et esquiver. Cette dernière est cependant très brouillonne et vous ne manquerez pas de prendre des coups injustes tant la hitbox (ndlr : zone autour de laquelle les coups d'un monstre vous atteignent) de Simon est immense. Les parades sont également très basiques et un affrontement se résumera généralement à alterner parade, attaque, parade, attaque jusqu'à ce que votre adversaire soit défait (ou que votre arme se brise, généralement au bout de 2-3 ennemis).

Armé d'une simple planche en bois, les affrontements sont à éviter le plus possible. © Linternaute / Julian Madiot

Un outil très pratique, mais répétitif

La discrétion est nettement recommandée dans Silent Hill Townfall. Vous devrez éviter la majorité des monstruosités qui arpentent les rues de St Amélia. Pour cela, Simon dispose de la CRTV, une petite télévision portable ressemblant à une gameboy et capable de capter des fréquences vidéos pour obtenir des informations sur ses objectifs en cours. L'appareil est également capable de capter la position des monstres environnants.

Dans les faits, la CRTV de Silent Hill Townfall est assez semblable aux radios que l'on retrouvait sur certains opus de la licence. Cette version y ajoute cependant un écran permettant de voir les déplacements des monstres proches. Une sorte de petit "wallhack" qui permet de voir à travers les murs et anticiper les déplacements des ennemis. Une bonne idée sur le papier, mais qui s'avère finalement assez redondante sur plusieurs heures de jeu et surtout contrée par certains ennemis "scriptés" qui ne vont pas apparaitre avant de débouler dans la pièce d'à-côté.

La CRTV permet de suivre les déplacements des ennemis, même à travers les murs. © Linternaute / Julian Madiot

La CRTV peut cependant s'avérer assez utile et fun à utiliser lors de certaines énigmes qui demanderont de calibrer son signal pour obtenir des indices. La petite TV portable permet également de se rappeler l'objectif en cours et revoir des cinématiques.

Des énigmes originales, mais parfois un peu trop

Si les combats dans Silent Hill Townfall sont donc assez décevants, les énigmes ne sont pas en reste. Bien que certaines se démarquent clairement par leur mise en scène, leur fonctionnement oscille beaucoup trop entre l'évident et le franchement compliqué. Attention petit spoiler à venir afin d'illustrer nos propos : l'une des énigmes est un code à 4 chiffres devant une porte mentionnant le nom d'une habitante de St Amelia. Il vous suffira de vous retourner pour trouver un petit jardin portant le même nom et la date de naissance de la personne.

L'une des énigmes du jeu nous a même paru si compliquée, que nous avons voulu faire une pause, mais aucun point de sauvegarde n'était présent à proximité ! Nous avons donc fait appel à une IA pour la résoudre et pouvoir sauvegarder dans la zone suivante, au risque de perdre près de 20-30 minutes de progression.

Sûrement une des énigmes les plus intéressantes et importantes du jeu. © Linternaute / Julian Madiot

Silent Hill Townfall ne brille pas par ses graphismes, mais par son ambiance

Basés sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, les graphismes de Silent Hill Townfall sont tout à fait corrects. La ville de St Amelia et les horreurs qu'elle abrite sont bien représentés tandis que les éléments les plus viscéraux (ou immondes si vous préférez) vous laisseront un sentiment de malaise assez impactant par instants. Les habitués de jeux récents sous Unreal Engine 5 ne seront cependant clairement pas surpris par les graphismes ou l'esthétique du titre.

Lors de nos sessions de test de Silent Hill Townfall, nous n'avons cependant observé aucun bug visuel ou problème d'affichage. Le jeu tourne parfaitement à 30, 60 ou 120 FPS sur notre PC doté d'une bonne configuration.

Les graphismes de Silent Hill Townfall sont suffisamment bons pour dépeindre les émotions et l'horreur. © Linternaute / Julian Madiot

L'esthétique de Silent Hill Townfall n'est clairement pas la plus viscérale de la licence. A ce titre, des opus comme Silent Hill 2, Silent Hill 3 ou Silent Hill f marquent davantage les esprits. Le jeu du studio Screen Burn réussit tout de même à provoquer certaines situations assez malaisantes ou empreintes d'horreurs dérangeantes.

Une bande-son peu originale, mais angoissante

Les musiques de Silent Hill Townfall ne sont clairement pas légion. Le jeu mise davantage sur son sound design pour faire plonger les joueurs dans une angoisse en toile de fond permanente. La moindre intersection ou nouvelle partie de la ville est autant une découverte qu'une nouvelle anxiété sur les dangers à venir avec une bande son taillée pour faire monter la tension.

Tout dans les sons de Silent Hill Townfall fait également référence à l'ancien, le rouillé, le vintage. De la CRTV et ses images brouillées aux appareils, portes et mécanismes rouillés à activer... La ville de St Amelia - tout comme ses habitants - est abîmée et cela se ressent jusque dans l'ambiance sonore qui oscille entre des silences liés à l'absence d'habitants et les bruits perturbants des monstres qui hantent les rues du jeu. On aurait cependant vraiment aimé entendre quelques morceaux, même assez brefs, qui soient un peu plus marquants.

Silent Hill Townfall brille plus par son ambiance sonore que ses musiques. © Linternaute / Julian Madiot

Une durée de vie et une rejouabilité dignes d'un Silent Hill

Nous n'avons malheureusement pas pu terminer Silent Hill Townfall à temps pour respecter la date d'embargo de ce test. Ce dernier sera donc mis à jour une fois notre première partie terminée. En prenant tranquillement notre temps pour tout fouiller, nous sommes parvenus jusqu'à 11h de jeu et approchons de la fin du jeu. Les développeurs ayant annoncés entre 12 et 14h de jeu pour qui prend le temps de tout fouiller, il s'agit d'une durée honnête et dans la veine de la majorité des Silent Hill (à l'exception de Silent Hill 2 Remake).

La rejouabilité de Silent Hill Townfall ne diffère pas de bien d'autres jeux de la licence. Les joueurs peuvent refaire plusieurs parties pour obtenir différentes fins plus ou moins bonnes ainsi que récolter des documents secrets.

Notre conclusion au test de Silent Hill Townfall (PC)

Une fois notre première partie quasiment complétée sur Silent Hill Townfall, notre avis final reste mitigé. Si nous ne nous attendions pas non plus à une aventure susceptible de dépasser les plus belles heures de la licence, ce Silent Hill Townfall s'avère plaisant sans être mémorable. Le titre brille particulièrement sur sa mise en scène et son histoire originale tout en apportant un soin non négligeable sur l'ambiance globale de la ville de St Amelia.

Hélas, Silent Hill Townfall souffre trop de son gameplay peu marquant et de ses combats frustrants pour véritablement se démarquer au panthéon des jeux d'horreur. Un titre agréable à parcourir donc, mais si peu marquant qu'il se rapprochera davantage d'un Silent Hill Downpour que d'un Silent Hill 1, 2, 3 ou 4 The Room.