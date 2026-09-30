Test de The Merlies : Un platformer hyper cozy que l'on recommande les yeux fermés

The Merlies est une production du Studio Montreuillois Darjeeling, soutenue par Blue Ramen et Arte. Découvrez notre test de ce nouveau jeu de plateforme cozy.

Et si le genre cozy rencontrait le genre metroidvania? C'est le défi qu'a relevé le studio de développement Darjeeling en créant The Merlies. Dans une direction artistique touchante et sublime, mêlant le film d'animation au livre pour enfant, Darjeeling nous emmène dans une aventure cozy cathartique, où le fun rencontre la douceur.

La rédaction s'est évadée le temps de quelques heures dans ce monde post-apocalyptique rempli de charme, aux côtés des Merlies, des oiselets très amusants.

Jouable à la manette et au clavier, The Merlies est disponible sur Nintendo Switch et sur Steam.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts La direction artistique est ravissante à tous les niveaux

Les Merlies sont des personnages divinement drôles

La musique est superbe

Le design narratif est amusant et apaisant

Les fonctionnalités sont diverses, allant du platformer à la gestion de village

La carte indique un bon niveau d'informations Points faibles Des bugs récurrents freinent l'immersion

Il arrive que la disposition des plateformes manque de justesse

L'IA des Merlies joue parfois des tours peu agréables au joueur

Suivez l'épopée des Merlies dans le surterrain

Dans les profondeurs d'une terre desséchée vivait une chapellerie de Merlies. Une nuit, la terre qui les protégeait pourtant jusque-là se mit à gronder, menaçant de s'effondrer sur les oiselets. Alors la troupe décide de rejoindre la surface, seulement… Elle ne l'a pas vue depuis des lustres, et on la prétend surpeuplée et très dangereuse. Au terme d'une traversée des souterrains, la soucieuse mais vaillante troupe finit par atteindre la surface. Hélas, avant même de pouvoir s'extasier ensemble, la troupe est dispersée par un terrible tremblement d'air. Racontée telle une comptine enfantine par un vieil homme, The Merlies est l'épopée d'une nichée d'oiselets qui ont été dispersés par une tempête dans une terre qui leur est inconnue.

© Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Nos protagonistes n'étant pas plus haut qu'une petite pomme, tout semble démesurément grand en ces lieux insolites. Incarnant l'ancien de la tribu, vous vous mettez à la recherche de vos compagnons. Tantôt dans la tête coincée dans la terre, tantôt caché dans un terrier, vous retrouvez progressivement vos acolytes dans des situations tout aussi drôles que grotesques. Au terme d'une première journée dans le "surterrain" (aka le monde à l'air libre), vous vous cachez de la pluie sous un gigantesque champignon pour remarquer une fois la tempête passée un élément encore plus imposant : un tronc d'arbre énorme, qui semble assez âgé.

L'un de nos amis, coincé la tête dans la terre ! © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

C'est dans ce tronc d'arbre que vous installerez vos quartiers et construirez progressivement des nids pour tous vos amis Merlies. A mesure de vos périples dans le surterrain, vous découvrirez des objets bien connus du monde des hommes. Les Merlies étant plus ingénus qu'ils ne le laisseraient penser, ils transforment ces objets en pôles bien pratiques pour leur nouveau lieu de vie. Ainsi, une boîte à musique devient une base de lancement de balise signalant leur position aux autres Merlies égarés, un éventail devient le hub de cartographie du camp, entre autres transformations inattendues pour nous autres humains.

Le hub de cartographie du nouveau village. © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Les Merlies sont de petits êtres très attachants. Ayant chacun leur personnalité propre, leur caractère a été imaginé sur un ton d'humour bon enfant très accrocheur, et leurs lignes de dialogues sont tout aussi délirantes et amusantes. La rédaction a à plusieurs reprises ri à gorge déployée face à ces petits êtres divinement attachants, dont la simplicité et le comique sont tout simplement cathartiques.

Le Merlie planeur, avant de s'élancer pour nous montrer ses talents ! © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

C'est donc avec exaltation que le joueur accompagne cette communauté d'oiseaux farfelus à travers un surterrain post-apocalyptique, dans un environnement déserté par l'humain où la nature subsiste et se réapproprie l'espace. On y traverse des biomes champêtres charmants à la recherche des autres Merlies de la chapellerie, et peut-être bien à la rencontre d'autres nichées qui vivent à la surface depuis belle lurette…

Un platformer d'aventure cozy - ou wholesomevania

The Merlies reprend quelque part la formule du Metroidvania connue pour sa difficulté (jeux de plateforme, d'action aventure se déroulant dans une carte interconnectée où de nouveaux lieux sont accessibles à force d'accumulation de compétences) avec un twist cozy et bien plus accessible. Bien qu'on retrouve quelques éléments d'hostilités (des eaux contaminées impraticables, des ronces, des barbelés) la traversée est pensée pour être fluide avec peu de points de friction.

© Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

On maîtrise jusqu'à 5 Merlies à la fois, et c'est leurs interactions qui vont constituer les fonctionnalités principales : regroupement, contrôle d'une partie du groupe seulement, courte échelle… Le joueur contrôle le Merlie meneur de son choix (changeable d'un coup de bouton) et doit moduler l'organisation de ses oiseaux pour parcourir la carte et résoudre les puzzles qu'il rencontre.

Une chose amusante dans cette interprétation du Metroidvania par Darjeeling, c'est la manière d'incorporer les capacités des personnages. Si d'habitude, c'est au joueur de sélectionner les compétences courantes du personnage et de les interchanger en fonction des situations depuis un menu dédié, ici, chaque Merlie a sa spécialité, et c'est en passant d'un oiseau "meneur" à l'autre que le joueur module la compétence qu'il souhaite utiliser sur le moment (par exemple: planer, casser des objets, se suspendre, etc.).

Une team de choc en plein vol. © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

On retiendra hélas quelques moments de frustration, où les Merlies perdent leur coordination entraînant la mise hors jeu d'une partie du groupe indépendante du joueur. On trouve aussi quelques endroits où la curiosité d'exploration est récompensée par une zone hostile qui vous oblige à reprendre entièrement une traversée. Certaines plateformes peuvent être mal placées de quelques millimètres, forçant le joueur à recommencer des parcours à plusieurs reprises sans comprendre pourquoi ses Merlies n'ont pas atterri dessus. On trouve aussi quelques bugs de détection qui nuisent à l'immersion.

La carte en tant qu'outil d'orientation et de décision est très bien pensée. Elle est claire, facile à lire et contient le bon niveau d'information, ce qui permet au joueur de rapidement orienter son exploration. Certaines nouvelles zones ne sont accessibles que selon le nombre de Merlies trouvés, permettant de déduire le degré d'avancée dans les niveaux déjà accessibles. A noter que dès lors qu'un point de téléportation est découvert, le joueur peut s'y rendre à tout moment depuis son menu pause.

Sur la carte d'exploration, on voit facilement quelles sont les zones qui nous restent à découvrir et celles déjà complétées. © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Quant au village des Merlies, on y trouve des éléments de jeux spécifiques à ce lieu qui le rendent très interactif, le faisant passer de simple base à un lieu particulièrement vivant où le joueur a le sentiment d'avoir un impact. Par exemple, en plus de contribuer à le faire grandir, on peut le décorer par endroit avec des décorations débloquées au fil de l'aventure.

On y trouve aussi des mini-jeux avec les habitants et l'environnement qui impactent un niveau général de bonheur du village, des interactions ponctuelles liées à l'avancée dans l'histoire… Que d'interactions satisfaisantes, drôles et positives qui renforcent l'attachement du joueur à l'univers du jeu!

L'option de décoration du village. © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

La rencontre du livre pour enfant et du film d'animation 2D

The Merlies est réalisé dans un style mignon rappelant le style d'un film 2D en ligne claire animé à la main. Les dessins de l'univers forestier, champêtre délicat et chatoyant sont contrastés par des traces visibles de pollution humaine çà et là. L'univers est ultra riche et réalisé avec soin. La flore est réaliste, conserve ses caractéristiques du monde réel tout en prenant le twist visuel fantaisie de l'univers.

La vision du joueur comporte plusieurs plan : un premier, sombre où l'on voit des formes de terre, plantes et autre, se superpose devant le plan de nos Merlies, tout en disparaissant par endroit pour agrémenter la visibilité du joueur, notamment lorsqu'il traverse des galeries de terre. Derrière le plan des Merlies s'amoncellent des calques ne bougeant pas à la même vitesse à mesure que le joueur se déplace, donnant au décor un effet très vivant et immersif.

L'effet d'échelle de grandeur donne un côté très fantasque à l'environnement, et on ressent bien la petitesse et quelque part la fragilité de nos Merlies dans ce monde: une flaque devient un lac, les fleurs des arbres, et les arbres des grattes-ciel.

"Avez-vous vu les quenouilles?" © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Quant au design des Merlies, il est adorable convenons-en, mais il est brillant sur plusieurs aspects. En partant de la même base pour chaque Merlie, donnant un aspect non genré fort à nos oiselets, c'est la forme et les décorations de leurs chapeaux permet qui leur insuffle à chacun une personnalité unique (et les rend encore plus drôles), en plus de démontrer visuellement leur fonction au village (musicien conteur, cartographe…). Leur couleur rouge permet de les distinguer en un coup d'œil sur l'écran. Leur animation est hyper comique, c'est très amusant de les observer se déplacer.

Les phases de jeux sont ponctuées par des passages d'histoire présentés sous la forme d'un livre de conte peint à l'aquarelle, dans des couleurs plus diffusent, imprégnées de l'aspect émerveillant et chaleureux de ce type d'art.

Les passages de narration sous la forme de livre pour enfant sont adorables. © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Une ambiance sonore qui épouse parfaitement l'univers

Xavier Thiry à la musique a insufflé une ambiance instrumentale sublime au jeu. Dans les phases d'exploration, on est principalement accompagné d'instruments à vent comme la flûte, apportant un côté boisé assez typique en plus de rappeler le chant de l'oiseau. Des cordes pincées viennent quant à elles rappeler les déplacements sautillants des oiseaux. On entendra aussi entre autres de la harpe, du piano... Le tout orchestré en mélodies nostalgiques, légères type ambient, donnant un tout musical hyper fluide qui épouse à merveille l'expérience presque de promenade dans l'univers champêtre présent. Si vous appréciez l'ambiance sonore de Zelda Breath of The Wild, vous adorerez celle de The Merlies.

Pour ce qui est du village, on y retrouve une ambiance cozy, presque musique de café, avec une guitare acoustique réconfortante qui est accompagnée d'un chant d'oiseau doux, un peu "chiptunesque", comme une rencontre entre les musiques d'après-midi de Animal Crossing et le chant Antique de Meloetta dans les jeux Pokemon. Au-delà de la musique, le sound design du jeu est brillant à son tour, que ce soit dans les bruits de déplacement et d'interaction des Merlies, ou dans les murmures de nature qui accompagnent l'expérience.

Un jeu facile à appréhender même pour des néophytes du jeu de plateforme

The Merlies se veut agréable à traverser, le niveau des enchaînements à réaliser pour passer d'une plateforme à une autre est très accessible au global, bien que l'environnement soit hostile par endroits pour donner une once de challenge au parcours.

Cependant certains bugs et agencements de niveaux comme nous en parlions plus haut complexifient parfois injustement l'expérience. Plus encore, il arrive que des indications liées à des challenges apparaissent alors que le joueur n'a pas déclenché l'événement permettant de compléter ce dernier (souvent présent un peu plus loin), ce qui peut créer de l'incompréhension et de la frustration.

Gare aux épines petits Merlies... © Darjeeling, Blue Ramen, ARTE France

Une dizaine d'heures en compagnie de ces volatiles amusants

Avec l'arrivée de l'Automne, The Merlies débarque à point nommé pour accompagner un weekend cozy avec plaid, thé chaud et petits gâteaux à volonté. Pour retrouver l'ensemble des membres de la nichée, construire le nouveau village des Merlies et accomplir la traversée de cette nature apaisante, comptez une dizaine d'heures, complétion des quêtes secondaires du jeu comprise.

Quant à la rejouabilité du titre, elle est relativement limitée. Il s'agit d'une expérience qui s'apprécie dans son côté ponctuel, car elle ne regorge pas de détails spécifiques à saisir lors de sessions renouvelées.

Notre conclusion au test de The Merlies

The Merlies est une expérience d'exploration remplie de poésie, d'humour et de fraternité. L'histoire explore l'au-delà de l'humanité, comment des animaux fragiles pourraient se réapproprier la nature et transformer nos déchets en foyer chaleureux pour leurs pairs. Il s'agit d'une fable rocambolesque, portant un message communautaire fort, les Merlies ne survivent pas seuls : ils s'entraident avec chacun leur spécificité, et s'allient pour porter secours aux autres Merlies encore perdus dans le vaste surterrain.

Les Merlies sont absolument attachants, leurs dialogues terriblement drôles, et leur épopée un plaisir à accompagner. Si la rédaction a tout de même eu plus de points de frustration qu'elle aurait imaginé au cours de l'expérience, elle n'en a pas moins passé un moment excellent et vous recommande vivement d'attraper votre meilleure couverture, votre boisson chaude favorite, de vous installer au fond de votre canapé et passer quelques heures aux côtés de vos futurs oiselets préférés.