Test de la ROG Xbox Ally X20 : une console aux performances (et au prix) démesurés

Née de la collaboration entre Microsoft et Asus ROG, la nouvelle ROG Xbox Ally X20 reprend bien des points de la précédente édition, mais en y ajoutant un sublime écran OLED. Hélas, la hausse de prix se ressent également.

Cela fait maintenant trois années de suite que nous testons les consoles ROG Ally d'Asus. La console/PC portable prévue pour concurrencer le célèbre Steam Deck s'avère chaque année être une excellente alternative à Valve, mais avec un tarif élevé, une interface Windows handicapante et un écran un peu à la traine.

Afin de marquer les 20 ans de ROG, Asus s'allie à nouveau avec Microsoft pour proposer une nouvelle édition de la ROG Ally baptisée "ROG Xbox Ally X20". Reprenant de multiples points de la précédente édition, cette nouvelle console est pourvue d'un écran OLED remplaçant l'ancien LCD que nous pointons du doigt depuis quelques années. Est-ce suffisant pour s'imposer comme la référence en matière de console/PC portable face au Steam Deck ? La réponse dans notre test de la ROG Xbox Ally X20.

Note de la rédaction Points forts Bonnes performances en jeu

Prise en main agréable grâce aux bords de manette

Ecran OLED de qualité

L'autonomie reste correcte malgré l'ajout de l'écran OLED

Deux haut-parleurs performants Points faibles Windows 11 reste toujours aussi frustrant

Le poids qui se fait sentir sur de longues sessions de jeu

Le prix qui grimpe en flèche (500 euros de plus que la dernière version)

Pas de chargeur fourni en France

Un design qui célèbre timidement Asus ROG et Xbox

La ROG Xbox Ally X20 reprend quasiment à l'identique le design du précédent modèle sorti en 2025. La console comprend donc toujours deux bords inspirés des manettes d'Xbox qui permettent une excellente prise en main au quotidien. Le reste des boutons et joysticks est également très proche de ceux que l'on retrouverait sur une manette de Xbox Series avec cinq boutons de raccourcis (sur lesquels nous reviendrons), une croix directionnelle et des gâchettes à l'arrière du boitier.

La ROG Xbox Ally X20 assure une bonne prise en main malgré son poids. © Linternaute / Julian Madiot

Les possesseurs de ROG Xbox Ally X20 peuvent toujours personnaliser certaines commandes dans les paramètres. Les lumières autour des joysticks sont également toujours personnalisables avec les couleurs et le rythme de votre choix.

La seule véritable "nouveauté" concernant le design de la ROG Xbox Ally X20 tient dans le coloris de son châssis. Ce dernier se pare de noir et de dorée avec les logos de Xbox et Asus ROG pour faire écho aux 20 ans de la marque. Pour le reste, nous vous renvoyons à notre test de l'année dernière puisque la prise en main s'avère toujours aussi bonne malgré un poids assez élevé (plus de 100 de plus qu'un Steam Deck classique).

La "patte" Xbox se retrouve particulièrement dans les boutons et joysticks. © Linternaute / Julian Madiot

Test de la ROG Xbox Ally X : un petit monstre de puissance, mais à quel prix ? Asus revient cette année avec une nouvelle console développée en partenariat avec Microsoft. Nous avons pu tester la Xbox ROG Ally X et cette dernière s'avère plutôt surprenante.

Enfin un écran OLED sur une ROG Ally

Cela fait plus de trois ans que Valve commercialise un Steam Deck doté d'un écran OLED, aussi attendions-nous fortement qu'Asus s'y mette pour sa ROG Ally. C'est enfin le cas sur la ROG Xbox Ally X20 avec une dalle OLED de 7,4 pouces de toute beauté. Sans être l'écran le mieux calibré au monde (les couleurs sur la ROG Xbox Ally X20 sont parfois assez saturées), qu'il est agréable de profiter des graphismes de nos jeux avec la nouvelle console d'Asus ROG.

Les multiples options présentes au sein de la ROG Xbox Ally X20 permettent également de jouer sur le rendu des couleurs ou encore le contraste de l'écran en fonction des jeux que vous lancez. La console est également capable de supporter un taux de rafraichissement oscillant entre 30 et 120 FPS. Même si seuls les jeux les moins gourmands seront capables de profiter du 120 FPS, la console bénéficie de la technologie FreeSync pour fluidifier les jeux en action.

L'écran OLED de la ROG Xbox Ally X20 est une petite réussite. © Linternaute / Julian Madiot

Des performances toujours aussi bonnes

Bien que la ROG Xbox Ally X20 dispose du même processeur que la précédente édition à savoir un AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Avec 24 Go de mémoire vive pour l'épauler, ce processeur est capable de faire tourner la totalité de nos jeux Steam dans de plutôt bonnes conditions. Nous avons repris les mêmes titres que sur notre test de la dernière ROG Ally avec quelques petits nouveaux pour vous donner un aperçu des performances de la ROG Xbox Ally X20 :

Jeu testé FPS moyens Réglages graphiques Plateforme Forza Horizon 5 60 Elevés Microsoft Clair Obscur : Expédition 33 30-40 Moyens Steam / Microsoft Digimon Story : Time Stranger 60 Elevés Steam Assassin's Creed : Shadows 35-40 Moyens Steam Wuthering Waves 60 Elevés Launcher dédié Battlefield 6 45 Bas Steam Diablo 4 45-60 Bas Steam / Battle.net Control Resonant 30-35 Bas / Moyens Steam The Witcher 3 Remastered 40 Moyens Steam

Les performances affichées par la ROG Xbox Ally X20 s'avèrent donc très bonnes, surtout si on les compare à un Steam Deck (où Wuthering Waves tourne plutôt à 30 FPS en baissant les graphismes par exemple). L'optimisation logicielle semble cependant toujours aussi importante et les jeux optimisés pour le Microsoft Store seront à privilégier si possible. Les résultats affichés montrent cependant que la ROG Xbox Ally X20 est l'une des consoles portables les plus puissantes du marché.

Il vous faudra modifier la puissance de la console en fonction du jeu lancé pour obtenir les meilleures performances. © Linternaute / Julian Madiot

Un logiciel bien meilleur, mais toujours handicapé par Windows

S'il y a bien un point sur lequel Valve brillet avec son Steam Deck, c'est bien le logiciel. La marque a même fait un nouveau pas en avant en proposant son SteamOS en distribution libre avec une interface et un système d'exploitation dédié au jeu vidéo.

Cela n'est cependant pas le cas de Windows 11 que l'on retrouve à nouveau sur la ROG Xbox Ally X20. Bien que Asus ROG fasse son maximum pour faire oublier que nous avons un PC entre les mains, la firme n'y parvient jamais vraiment à 100% (et c'est certainement impossible).

Cela se ressent notamment lorsque des mises à jour sont à effectuer sur la ROG Xbox Ally X20. Lors de notre premier démarrage, nous avons du notamment passer par :

Une mise à jour de la console en elle-même.

Une mise à jour de Windows 11.

Une mise à jour de l'interface maison Armoury Crate.

Une mise à jour du logiciel.

Bref, un joyeux bordel pour s'y retrouver et s'assurer que toute notre console soit à jour afin de lancer nos jeux dans la meilleure configuration.

La console dispose de pas mal d'options pour gérer ses performances et sa consommation énergétique. © Linternaute / Julian Madiot

Asus ROG propose cependant une tonne d'options à travers son interface Armoury Crate. Il est notamment possible de modifier la consommation énergétique du processeur, de limiter les FPS, de jouer sur la résolution... Autant d'options qui permettront d'ajuster votre expérience de jeu et de lancer vos titres dans la meilleure configuration possible.

Enfin, nous devons partager un dernier élément assez agaçant de notre expérience : lorsque la ROG Xbox Ally X20 est en charge, la console vibre légèrement pour l'indiquer. Sur notre exemplaire, cette vibration se reproduit cependant pendant plusieurs minutes, faisant vibrer la console toutes les 3 secondes. Nous émettons de sérieux doutes sur le fait qu'il s'agisse d'une vraie fonctionnalité et non d'un bug donc espérons que cela soit corrigé prochainement.

Autonomie et recharge

Asus ROG a réussi un petit tour de passe-passe en intégrant un écran OLED à sa console, et ce, sans trop affecter l'autonomie de la console. Les résultats obtenus sont peu ou prou les mêmes que sur la dernière édition. Vous pourrez profiter d'une autonomie oscillant grandement entre 2 et 6h d'utilisation en fonction du jeu que vous lancez sur la ROG Xbox Ally X20.

Un gros jeu tel que Control Resonant nous a notamment permis de profiter de la console pendant un peu plus de 2h. A l'inverse, une après-midi entière sur Broforce est possible puisque la console aura tenu près de 6h sur ce petit jeu hautement addictif. L'usage dépend principalement du mode de performances que vous choisissez d'activer et dont vous avez besoin pour faire tourner au mieux les jeux que vous lancez.

Notre conclusion

La ROG Xbox Ally X20 est une sacrée machine à n'en pas douter. La console se démarque clairement de la concurrence de par une bonne prise en main et des bonnes performances grâce au savoir-faire d'Asus ROG en matière d'ingénierie et logiciel. L'écran OLED s'avère également être un ajout non négligeable qui sublimera vos jeux. Hélas, la console accuse sérieusement la crise des composants informatiques et son prix de 1399 euros est difficile à avaler alors que sa prédécesseuse se déniche désormais entre 600 et 800 euros sur des sites de vente.