Xbox dévoile XP, son programme pour s'en sortir après les licenciements

Après de nombreuses difficultés et licenciements, Xbox a révélé le 8 octobre un nouveau dispositif qui permettra de faire souffler un vent nouveau sur la franchise.

Xbox a annoncé ce jeudi 8 octobre une nouvelle division de Xbox appelée XP qui permettra aux joueurs d'étendre l'expérience du jeu au-delà de leurs écrans. Cette nouvelle a notamment été relayée par Asha Sharma, la directrice générale de Xbox.

Today, we announced XP, a new XBOX division that will help grow our great games into experiences beyond the games themselves. https://t.co/G0Ceuc4WsY — ASHA (@asha_shar) October 8, 2026

Une solution pour rester compétitif

Xbox a pour ambition de "devenir le leader mondial du divertissement", annonce-t-il sur son site officiel. Pour cela, il inaugure une nouvelle division Xbox, appelée XP, qui sera dirigé par K ayleen Walters. XP rassemble le cinéma, la télévision, les produits dérivés, les expériences en direct ou encore les partenariats stratégiques. Toutes ces catégories sont désormais réunies sous une seule dénomination pour un même but : étendre l'expérience de jeu au-delà de l'écran et des manettes.

Une volonté de toucher une nouvelle clientèle

Une autre ambition assumée de Xbox est de toucher une plus large audience, de renforcer le lien entre les joueurs déjà conquis et les "nouveaux fans" en proposant une grande variété d'expériences immersives à travers le monde. Le but n'est pas de substituer ce qui a fait la réputation de Xbox, à savoir les jeux en eux-mêmes, mais de permettre aux "joueurs de découvrir les univers qu'ils aiment" sous un autre prisme.

© All Rights Reserved XBOX

Des investissements conséquents

La création de la division XP suppose plusieurs investissements avec notamment XBOX PICTURES pour le cinéma ou la télévision ; PRODUITS XBOX pour les produits officiels dérivés ; XBOX PLACES pour les expériences immersives, les attractions ou les destinations en tout genre ou encore PARTENARIATS XBOX pour les collaborations avec des créateurs, marques ou communautés. Il s'agit d'un savant mélange entre tradition et nouveautés qui séduiront les fans, espère Xbox. Cette décision intervient à l'heure où elle prend du retard face à ses concurrents, malgré des jeux à haut potentiel comme Minecraft, Fallout, Halo, Call of Duty, The Elder Scrolls ou Gears of War. Pourtant, en juillet dernier, Xbox, souffrant de grandes difficultés économiques, avait annoncé la suspension de 3200 postes, soit environ 20% des effectifs.