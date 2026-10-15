"Humankind 2 est un jeu où vous allez devoir énormément vous adapter" : notre entretien exclusif avec Amplitude Studios

C'est lors d'une démonstration dans les locaux d'Amplitude Studios que nous avons pu assister à une démonstration exclusive du prochain Humankind 2.

5 ans après la sortie du premier Humankind, Amplitude Studios nous a invité dans ses locaux afin d'avoir un aperçu exclusif de la suite. Humankind 2 a beau ne pas disposer d'une date de sortie précise à l'heure actuelle (le jeu étant prévu pour un vague 2027), le titre s'est laissé approcher à travers un "first look" exclusif pour y découvrir plusieurs de ses nouveautés.

© Amplitude Studios

La première chose qui saute aux yeux dans Humankind 2 est une mise à niveau graphique afin de mieux correspondre aux standards de 2026 sans oublier d'arborer un style propre à la licence. Mais le studio explique que la première évolution de Humankind 2 vient de sa propre communauté : "on a profité de 5 années de feedback et de soutien de la communauté ainsi que de notre expertise sur nos autres jeux comme Endless Space 2 ou Endless Legend 2."

"L'objectif est de proposer une vraie suite avec de vraies nouveautés"

Humankind 2 innove directement dans son menu principal où plusieurs modes de jeu sont proposés. Les équipes d'Amplitude Studios détaillent toutefois que le mode "historique" est le plus recommandé pour les nouveaux joueurs et ceux qui veulent suivre une ligne plus ou moins établie pour découvrir le jeu et ses nouveautés. Les plus aguerris, quant à eux, pourront se tourner vers le mode sandbox.

De base, le mode historique de Humankind 2 vous permet de choisir une première civilisation de départ, mais les développeurs encouragent les joueurs à s'affranchir de la réalité historique. Parmi les exemple cités, on retrouve notamment la civilisation égyptienne installée dans les terres enneigées du nord. Le joueur devra alors s'adapter à ce nouvel environnement pour épanouir sa société et progresser.

© Amplitude Studios

L'environnement est d'ailleurs au coeur des nouveautés de Humankind 2 : "le climat du jeu influence vos cultures qui vont ensuite influencer le climat" nous détaille les développeurs du studio. Le climat joue un rôle important dans Humankind 2 et les joueurs peuvent influencer ce dernier afin de s'en servir pour eux ou, au contraire, d'handicaper les autres civilisations.

Les équipes de Amplitude Studios ont bien insisté sur l'importance de l'adaptation des joueurs pendant leur partie : "on veut parler de l'histoire de l'humanité, mais pas de façon stéréotypée". Qu'il s'agisse des alliances avec d'autres cultures ou de contacts voisins à votre civilisation, les joueurs pourront s'inspirer de leurs alliés pour influencer et personnaliser le développement de leur civilisation.

Cette notion d'adaptation est notamment au coeur de la rejouabilité du titre : "on voulait vraiment que deux parties lancées à la suite soient complètement différentes" nous détaille Amplitude Studios. Les joueurs s'adapteront au climat en fonction de leur progression actuelle, mais devront également gérer le développement de leurs unités afin d'obtenir une partie unique.

Humankind 2 est déjà amené à se développer

Toujours accompagné par une bande-son signée par Arnaud Roy, Humankind 2 se peaufine encore un peu avant de disposer d'une date de sortie précise. Le studio explique travailler encore à désigner un système qui soit agréable à jouer du début à la fin : "Comme beaucoup de jeux du genre, Humankind 1 souffrait un peu de lassitude en milieu de partie. On a donc désigné plusieurs systèmes qui vont résister à la progression des joueurs plus avancés."

La 1.0 de Humankind 2 devrait bénéficier d'environ 70 cultures à sélectionner et à adapter durant vos parties. Les équipes d'Amplitude Studios expliquent cependant que leurs efforts se poursuivront après la sortie en ajoutant de nouvelles zones géographiques.