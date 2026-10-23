Final Fantasy VII Revelation : on a pu voir de nouvelles images en avant-première mondiale !

C'est lors du salon Paris Games Week que nous avons pu assister à une conférence exclusive de Final Fantasy VII Revelation en compagnie de Naoki Hamaguchi, directeur du jeu.

Final Fantasy VII Revelation était peut-être la véritable raison de se rendre à l'édition 2026 de cette Paris Games Week. Tandis que le nombre de jeux et éditeurs tombe en flèche depuis quelques années, le salon abrite toutefois une expérience exclusive autour du prochain grand jeu de la saga Final Fantasy VII. Si le public a pu découvrir quelques nouvelles images exclusives de Revelation, la presse était invités à découvrir de nouvelles informations en avant-première mondiale grâce à une présentation de Naoki Hamaguchi, directeur du jeu.

Final Fantasy VII Revelation retourne à Midgar

Dans notre entretien exclusif avec Mr. Hamaguchi, ce dernier a expliqué qu'on lui demandait régulièrement en interview si les joueurs pourront un jour retourner à Midgar. Il faut dire que la ville a servi de grande introduction à la trilogie FFVII Remake et prenait toute la place dans le premier jeu.

Notre conférence a enfin permis de confirmer que Final Fantasy VII Revelation permettra aux joueurs d'explorer à nouveau la ville de Midgar... Mais sous un autre angle. Suite aux événements survenus dans le 2e jeu, une large faille semble s'être ouverte du côté de la ville et les joueurs pourront découvrir les tréfonds de Midgar.

Vincent risque fort d'être lié au retour à Midgar. © SquareEnix

Final Fantasy VII Revelation confirmerait ainsi de nouvelles informations en lien avec l'ancien jeu Dirge of Cerberus, dont l'histoire est directement liée aux tréfonds de Midgar. Les joueurs devront cependant attendre la sortie officielle du jeu en 2027 pour découvrir de quoi il en retourne.

Le retour d'un mini-jeu apprécié des fans de Final Fantasy VII

A sa sortie en 2024, Final Fantasy VII Rebirth a permis aux joueurs de découvrir un nouveau mini-jeu en lien avec Tifa : le piano. Ce dernier restait cependant assez sommaire dans son exécution et beaucoup de joueurs l'ont simplement ignoré malgré son gameplay assez intéressant.

Tifa sera au coeur des mini-jeux de piano dans FF7 Revelation. © SquareEnix

Mr. Hamaguchi nous a confirmé que le mini-jeu du piano serait de retour dans Final Fantasy VII Revelation, mais avec davantage d'implications scénaristiques. Chaque segment de piano permettra de débloquer des souvenirs de Tifa et d'approfondir votre relation avec cette dernière. Les joueurs qui n'apprécient pas le mini-jeu pourront cependant passer ces segments et tout de même profiter des cinématiques exclusives.