Genshin Impact version 7.2 : nouveaux personnages, bannières et codes primo-gemmes

Genshin Impact vient de dévoiler sa version 7.2. On vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour avec sa quête d'histoire, ses nouveaux personnages, les bannières et les primo-gemmes à obtenir.

Genshin Impact continue de s'étoffer et les joueurs attendaient avec impatience le programme de la mise à jour 7.2. Quelques semaines après les quêtes d'histoire prenantes de la dernières version, les aventures de notre Voyageur progressent avec deux nouvelles quêtes principales qui risquent d'être décisives pour l'avenir du jeu.

Quelles sont les nouveautés de Genshin Impact 7.2 ?

La version 7.2 de Genshin Impact comprend deux nouvelles quêtes d'histoire qui font suite à la disparition de Ronova et l'apparition de multiples sources lumineuses destructrices à travers tout Teyvat. De nombreux anciens personnages font leur retour afin de discuter de la situation, mais les sources lumineuses évaporent la moindre forme de vie qui s'en approchent. Le Voyageur va devoir s'entretenir avec les différents Archons du jeu ainsi que d'anciennes figures comme Ningguang, Yelan, Zibai ou encore Neuvillette afin d'en savoir plus sur la situation. Les événements permettront également aux joueurs de faire la connaissance d'un nouveau personnage : Noy de l'Hyperborée.

L'une des nouvelles zones de Genshin Impact 7.2. © Hoyoverse

Comme c'est le cas depuis plusieurs patchs, les joueurs obtiendront des primo-gemmes s'ils accomplissent les quêtes d'archons dans un temps imparti.

La version 7.2 comprendra également de nouvelles zones de jeu à retrouver dans Teyvat. Sans trop en dire de peur de vous spoiler, ces zones comprennent de multiples surprises et références au scénario du jeu.

Avec autant d'anciennes têtes à retrouver lors de la version 7.2, le carnet d'informations de Paimon sera mis à jour afin que les joueurs disposent d'un maximum d'informations sur les personnages et les événements.

"Everyone is here !" © Hoyoverse

Quelles sont les bannières de Genshin Impact version 7.2 ?

Genshin Impact 7.2 disposera de trois types de bannières différentes dont deux classiques et une bannière nostalgique. Dès le lancement de la version 7.2, les joueurs pourront tenter d'invoquer sur le nouveau personnage de Mitya, un porteur de catalyseur 5 étoiles Electro et pouvant se jouer aussi bien sur le terrain qu'en support. L'autre bannière disponible au même moment sera le personnage de Furina, "l'archon" Hydro de la région de Fontaine. Les joueurs pourront également retrouver un nouveau 4 étoiles Electro : Valeriy.

Mitya est le personnage au coeur de la version 7.2. © Hoyoverse

Une fois les bannières de Mitya et Furina expirées, les joueurs pourront retrouver deux anciens personnages 5 étoiles Géo de la région de Nod-Krai : Zibai et Linnea.

Une troisième bannière dédiée à la région de Natlan sera également proposée. Les joueurs pourront y retrouver d'anciens personnages de la région de l'archon Pyro comme Mualani, Chasca ou Xilonnen.

Codes primo-gemmes de Genshin Impact 7.2

Comme pour chaque programme spéciale de mise à jour, la version 7.2 de Genshin Impact propose trois codes pour obtenir des primo-gemmes. Attention cependant : ces derniers ne sont valables que pendant quelques heures après la diffusion du programme et la sortie de cet article :

HourofRuin

ExpertMitya

PhotoTime

Chaque code octroie 100 primo-gemmes ainsi que des matériaux pour vos personnages et des Mora.