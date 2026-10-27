30 ans de Tomb Raider : "Ce n'est pas un remake", Crystal Dynamics défend sa réinvention du jeu culte

INTERVIEW. L'emblématique Lara Croft est de retour dans un nouveau opus de la saga Tomb Raider intitulé Legacy of Atlantis. Nous avons interrogé le directeur du jeu.

Tomb Raider fête ses 30 ans et pour l'occasion, Crystal Dynamics a dévoilé un nouveau jeu qui s'annonce déjà impressionnant. Nous en avons profité pour interroger Raul Siqueira, un directeur du jeu pour le studio américain, sur son rapport au nouveau Legacy of Atlantis, sur le processus de création et le personnage de Lara Croft.

Quel est votre premier souvenir personnel de Tomb Raider ? Aviez-vous joué aux jeux avant de rejoindre l'équipe ?

Mon premier souvenir personnel de Tomb Raider, c'est d'avoir regardé quelqu'un jouer au tout premier jeu sur PlayStation. À partir de ce moment-là, j'ai été conquis et j'ai joué à tous les épisodes de la série au fur et à mesure de leur sortie.

Raul Siqueira © Crystal Dynamics

Lara Croft fête ses 30 ans. Pourquoi pensez-vous qu'elle continue de toucher des générations qui n'étaient même pas nées en 1996 ? Avez-vous cherché à réinventer ce personnage ?

Je pense que Lara Croft fait partie de ces personnages qui possèdent plusieurs facettes. L'avantage de ces 30 années, c'est qu'elles nous ont permis de découvrir différentes facettes de Lara, offrant aux fans autant d'aspects auxquels ils peuvent s'identifier ou qu'ils peuvent soutenir. À aucun moment, au cours de ce projet, nous n'avons voulu réinventer Lara. Nous avons toujours su que nous voulions montrer aux joueurs la Lara que nous connaissons et que nous aimons tous.

"Lara défend ce qui est juste."

Pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de la série, comment résumeriez-vous ce que représente Lara Croft ?

Lara défend ce qui est juste. Au fond, elle souhaite découvrir des lieux anciens et percer des mystères, tout en veillant à ce que des artefacts dangereux ne tombent pas entre les mains de personnes susceptibles de s'en servir pour faire du mal aux autres.

Crystal Dynamics et Flying Wild Hog travaillent ensemble sur le jeu. Qu'apporte chaque studio au projet et comment se déroule leur collaboration au quotidien ?

Honnêtement, en interne, nous ne faisons pas vraiment de distinction entre les deux studios : nous sommes tous simplement la Team Atlantis. De la direction aux développeurs individuels, des membres des deux studios sont pleinement intégrés à toutes les composantes de l'équipe. C'est un véritable partenariat à tous les niveaux et, au quotidien, nous avons tout simplement le sentiment de former une seule équipe, qui avance vers une vision commune.

Lara Croft a inspiré de nombreux films, bandes dessinées et séries télévisées. Ces œuvres ont-elles influencé votre travail sur ce nouveau jeu ?

Je pense que chaque incarnation du personnage influence, d'une manière ou d'une autre, la suivante, même à petite échelle. Toutefois, les principales sources d'inspiration de Legacy of Atlantis ont été la toute première aventure de Lara, dans le Tomb Raider original de 1996, ainsi que le jeu Tomb Raider: Anniversary, sorti en 2006.

"Le jeu a donc été conçu dès le départ pour être accessible aux nouveaux venus. Pas besoin de réviser ses classiques !"

Si un nouveau joueur souhaitait découvrir un jeu Tomb Raider, lequel lui recommanderiez-vous ?

Je dirais que Legacy of Atlantis est le point d'entrée idéal ! À l'occasion du 30e anniversaire de Tomb Raider, nous voulions revisiter l'aventure qui a tout commencé et la réimaginer pour une nouvelle génération de joueurs. Le jeu a donc été conçu dès le départ pour être accessible aux nouveaux venus. Pas besoin de réviser ses classiques ! Si vous avez joué aux autres épisodes, vous repérerez certainement quelques clins d'œil et références amusantes que nous avons glissés dans le jeu, mais rien de tout cela n'est nécessaire pour comprendre l'histoire ou profiter pleinement de ce voyage aux quatre coins du monde.

"Ce n'est pas un remake. Legacy of Atlantis va bien au-delà de graphismes améliorés et d'un gameplay modernisé."

Qualifieriez-vous Legacy of Atlantis de remake, de réinterprétation, de suite ou d'hommage au jeu de 1996 ?

Nous parlons de réinvention (reimagining en anglais), et nous employons ce terme à dessein. Ce n'est pas un remake. Legacy of Atlantis va bien au-delà de graphismes améliorés et d'un gameplay modernisé. Le jeu propose une narration plus développée, de nouvelles cinématiques, de nouvelles zones à explorer ainsi que de nouveaux secrets, tout en rendant hommage au jeu original.

Et ce n'est que le début. Nous avons déjà annoncé Tomb Raider: Catalyst, le prochain jeu sur lequel nous travaillons. Ensemble, ces deux jeux contribueront à façonner l'avenir de la franchise d'une manière qui nous enthousiasme énormément.