Honkai Star Rail 4.7 : bannières, codes jades stellaires, nouveautés... Notre résumé

Le programme spécial de la mise à jour 4.7 de Honkai Star Rail a dévoilé un nouveau personnage au nom de Aha. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour ainsi que les codes pour obtenir des jades stellaires.

La mise à jour 4.7 de Honkai Star Rail arrivera le 11 novembre prochain. Les joueurs pourront y retrouver toute l'équipe de l'Astral Express alors que l'histoire de Planarcadia progresse. Cette nouvelle version est également l'occasion pour les joueurs de faire connaissance avec Aha, le tout premier Aion jouable de Honkai Star Rail.

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Aha entre en scène, tous en piste !

Aha est un nouveau personnage de rareté 5 étoiles Quantique et qui emprunte la voie de l'Elation. Elle en est même la plus grande représentante puisqu'il s'agit de l'Aion de la voie. Son gameplay tourne principalement autour de deux ressources : le Souhait (une jauge personnelle pour lancer son attaque ultime) et le Punchline (une ressource partagée pour déclencher des moments d'Aha pendant les combats).

Cette image met en scène Aha de la plus belle des manières, vous ne trouvez pas ? © Hoyoverse / Aha

Aha fonctionne principalement comme un soutien-DPS qui peut renforcer vos personnages de la voie de l'Elation tout en infligeant elle-même de bons dégâts. Il est vivement conseillé de l'obtenir si vous disposez d'une équipe de Planarcadia !

Outre sa tenue de base, Aha pourra disposer d'une tenue alternative premium qui pourra être obtenue à travers une bannière spéciale. Les joueurs pourront dépenser des jades stellaires afin d'obtenir des items ou des cosmétiques. Un ticket de tirage coûtera 100 jades stellaires et une fois le skin obtenu, le reste des récompenses de la bannière est offert. Aha sait être clémente quand elle le veut.

Aha est vraiment sublime avec cette tenue alors dépensez toutes vos jades stellaires dedans. © Hoyoverse / Aha

Bannières de Honkai Star Rail 4.7

Outre la bannière de Aha qui durera pendant toute la mise à jour 4.7, les joueurs pourront retrouver les bannières d'anciens personnages de la voie de l'Elation. Louve d'argent Niv. 999, Sparxie et Yao Guang feront leur retour en bannière pendant la première partie de la mise à jour avant d'être remplacés par une bannière composée d'Achéron, Dan Heng • Imbibitor Lunae et Jing Yuan.

Louve d'Argent Niv. 999 reviendra en bannière, mais pensez à pull Aha d'abord. © Hoyoverse / Aha

Le choix de remettre ces trois derniers personnages en avant n'est pas anodin. Les joueurs pourront, après la mise à jour 4.7, profiter d'un nouvel objet pour débloquer des Eidolons spéciaux pour Achéron, Dan Heng (Imbibitor Lunae) et Jing Yuan. Ce objet baptisé "Eidolon d'affinité" sera à retrouver en boutique après la mise à jour, mais les joueurs en obtiendront un offert pendant la mise à jour 4.7. Un exemplaire sera également accordé toutes les 100 invocations temporaires pendant la mise à jour.

Codes de jades stellaires pour Honkai Star Rail 4.7

Comme pour chaque programme spécial, les équipes d'Hoyoverse s'inspirent de la clémence légendaire d'Aha pour délivrer quelques codes promotionnels qui permettent d'obtenir des jades stellaires et quelques matériaux pour vos personnages.

NEVERGONNAGIVE

NEVERGONNAMAKE

AHABLESSYOU

Ces codes pour jades stellaires ne sont valables que pendant quelques heures après publication de cet article alors dépêchez-vous d'en profiter et dépensez vos jades pour invoquer Aha !