Zelda : Ocarina of Time est un véritable carton et signe le meilleur lancement pour un jeu sur Switch 2

Sans surprises, et malgré les déclarations du boss d'Activision, le remake de Zelda : Ocarina of Time signe un excellent démarrage.

"Sans vouloir offenser Zelda, je pense que GTA 6 et Modern Warfare 4 sont les deux plus grands jeux de l'année." déclarait récemment le directeur marketing d'Activision. Les chiffres semblent désormais lui donner tort puisque Nintendo vient de dévoiler que Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 venait de dépasser les 5,2 millions d'exemplaires vendus en seulement quatre jours.

Un chiffre extrêmement bon et qui permet au remake d'Ocarina of Time de s'établir comme le jeu Nintendo Switch 2 avec le meilleur démarrage depuis le lancement de la machine. A titre de comparaison, seul Pokopia sorti en mars 2026 signait un démarrage relativement proche avec 2,2 millions de jeux vendus lors des premiers jours de sa sortie. Zelda : Ocarina of Time réussit donc le pari de faire plus de deux fois ce score sur la même courte période.

Seul Pokopia semble tenir la comparaison avec l'excellent démarrage d'Ocarina of Time. © Nintendo / TPC

Si l'on décide de regarder du côté des jeux sortis depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World réclame plus de 16 millions d'unités vendues, suivi par Donkey Kong Bananza (5,05 millions) et Pokémon Légendes Z-A (4,04 millions). En seulement quatre jours, Ocarina of Time dépasse donc deux des plus gros hits de la console !

Outre le côté culte inhérent à la saga Zelda et Ocarina of Time, l'excellent démarrage du jeu se traduit également par un parc de consoles Nintendo Switch 2 un poil plus conséquent par rapport au début d'année 2026. Une dynamique qui devrait également s'accentuer pendant les fêtes de fin d'année. La Nintendo Switch 2 bénéficiant déjà d'excellentes promotions pour le Black Friday.