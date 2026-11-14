League of Legends New Dawn : nouveautés, refonte graphique, date de sortie... Toutes les infos

Riot Games a récemment dévoilé son "League of Legends 2". Baptisé "New Dawn", il s'agit d'une grande refonte graphique et de multiples améliorations du célèbre MOBA.

League of Legends : New Dawn est la toute nouvelle version à venir chez Riot Games. Plus de 15 ans après la sortie initiale du célèbre MOBA League of Legends, le titre s'apprête à faire peau neuve avec plusieurs grosses nouveautés. Un premier aperçu de League of Legends : New Dawn a notamment été dévoilé pendant la finale des Worlds de 2026.

League of Legends : New Dawn n'est donc pas un nouveau jeu à proprement parler. Il s'agit d'une évolution des fondations mêmes de LoL telles que des millions de joueurs le connaisse aujourd'hui. A travers le premier trailer officiel du jeu, League of Legends : New Dawn a dévoilé ses nouveaux graphismes et sa direction artistique via de multiples champions déjà bien connus. Ahri, Jhin, Blitzcrank, Sett... Même le bon vieux Baron Nashor dispose d'une toute nouvelle tête grâce aux graphismes améliorés de League of Legends : New Dawn.

League of Legends : New Dawn va améliorer le jeu, mais pas que

Outre de nouveaux graphismes, League of Legends : New Dawn prévoit de moderniser le titre le plus populaire de Riot Games en revisitant ses maps, mais également son gameplay. Sans en dévoiler davantage, il y a fort à parier que de nouveaux modes de jeux et surprises soient prévus lors de la sortie de League of Legends : New Dawn. Les premières images montrent notamment un écran de sélection pour Blitzcrank où différents choix semblent proposés afin de modifier le bon vieux robot et ses capacités.

League of Legends : New Dawn va repenser le gameplay de LoL. © Riot Games

L'une des plus grosses nouveautés de League of Legends : New Dawn vient également d'en dehors du jeu. Il s'agit du client de LoL qui profitera également d'une grosse refonte. Riot Games reste cependant très évasif sur le sujet.

League of Legends : New Dawn est donc officiel, mais n'a délivré qu'un très bref aperçu. Riot Games donne cependant rendez-vous à tous les joueurs en janvier 2027 pour davantage d'informations, et potentiellement une date de sortie pour cette mise à nouveau de League of Legends.