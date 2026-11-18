Les premiers tests de GTA 6 sont déjà disponibles sur le net et s'avèrent dithyrambiques. Certains mentionnent cependant quelques déceptions pour des joueurs bien précis.

Attendu comme le messie du Jeu Vidéo ce jeudi 19 novembre, GTA 6 s'est laissé approcher par une poignée de médias triés sur le volet. Les premiers tests du jeu sont déjà disponibles et celui de Linternaute sera également proposé d'ici les prochains jours.

En attendant notre propre critique du jeu, GTA 6 récolte déjà une note record sur le site Metacritic. Avec près de 145 tests déjà comptabilisés, GTA 6 récole la note globale de 99/100 et aucun des tests mentionnés ne descend en dessous du 9/10. Seul The Legend of Zelda : Ocarina of Time avait reçu un tel traitement à sa sortie. C'est également un record pour la série puisque seul GTA 4 avait réussi à avoisiner le 98/100 lors de sa parution.

"GTA 6 est le jeu le plus extraordinaire auquel j'ai joué"

Le Washington Post est l'un des premiers médias à avoir mis la main sur GTA 6. Dans son test, le journaliste Gene Park mentionne une véritable épopée criminelle en Amérique où l'on incarne les deux membres d'un couple hors-la-loi. Le journaliste avoue avoir été choqué du réalisme des PNJ du jeu, au point de devenir poli naturellement avec ces derniers et qu'il voulait renoncer à causer du tort aux habitants de la ville. Cette Floride virtuelle se comportera de façon ultra réaliste grâce aux plus de 600 000 animations prévues par Rockstar pour GTA 6. Pour ces raisons (et bien d'autres), GTA 6 se voit auréolé de la note de 4/4 par le Washington Post.

"GTA 6 est un véritable chef d'oeuvre sur le plan technique"

Jason Schreier est un journaliste reconnu et respecté. Sa critique de GTA 6 pour le média Bloomberg était très attendue et ne déçoit pas : Schreier salue notamment la technique du titre dont les ressorts comiques sont "sans équivalent" dans l'industrie. Le journaliste évoque notamment le nombre d'événements ponctuels sur lesquels il est tombé pendant ses parties ainsi que les graphismes ultra réalistes. Selon jason Schreier, GTA 6 est "l'un des meilleurs jeux auquel il ait jamais joué de sa vie de journaliste".

Good morning! Grand Theft Auto VI is one of the greatest games I have ever played. Review: https://t.co/fAtDbDBKIy — Jason Schreier (@jasonschreier) November 18, 2026

"Une claque comme on en prend tous les 10 ans, mais certains seront déçus"

En France, Jeuxvidéo.com a pu mettre la main sur GTA 6 quelques semaines avant sa sortie officielle. Le journaliste a joué plus de 100h à GTA 6 avant de livrer son avis définitif et en tire "le plus beau monde ouvert jamais conçu" dans l'industrie du Jeu Vidéo. Le testeur souligne également l'importance de l'argent dans le jeu qui est bien plus précieux que dans les précédents jeux de la saga. Jeuxvidéo.com explique toutefois que certains joueurs seront déçus de GTA 6 qui pousse beaucoup moins à la destruction et au défouloir immédiat que ses prédécesseurs au profit d'une expérience bien plus narrative.