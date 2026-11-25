L'évènement tant attendu est enfin là. Le monstre Grand Theft Auto 6 a imposé son monde déjanté et époustouflant. Verdict d'un chef-d'œuvre exceptionnel.

Jamais un jeu vidéo n'avait été suscité autant d'attentes. Treize ans après son dernier opus, la saga Grand Theft Auto revient à l'occasion d'un nouveau titre célébré à l'international. Démesuré, époustouflant, inimaginable… sont autant de termes dignes de qualifier GTA 6, dont l'ambition ne connaît aucune concurrence dans le monde du jeu vidéo. Pour autant, peut-on parler d'un jeu parfait ?

Nous avons pu tester l'objet culturel le plus attendu du monde, dont le budget de développement dépasse le milliard de dollars. Si GTA 6 n'est pas exempt de défauts, il s'agit incontestablement d'un jeu historique et inégalé dont l'empreinte sur le secteur vidéoludique se fera sentir pendant très longtemps. Entre graphismes ultra réalistes, monde ouvert parfaitement vivant et gameplay ébouriffant, Rockstar nous livre un titre exceptionnel, comme il en a l'habitude de le faire. Notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par Rockstar. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Un jeu quasi parfait et qui répond aux attentes

Une vraie rupture avec le gameplay de GTA 5

Monde ouvert vivant et détaillé

Détails aussi nombreux qu'époustouflants

Des personnages aussi excentriques qu'attachants Points faibles Quelques rares bugs visuels

Un système d'exploration parfois limité

Une narration qui prend son temps

Au vu des nombreuses bandes-annonces ayant précédé la sortie de GTA 6, les bases de l'intrigue n'étaient plus un secret pour personne. L'histoire du nouvel opus de Rockstar commence par décrire l'origine des deux protagonistes de l'aventure, Lucia et Jason, deux Américains défavorisés dont la relation amoureuse se noue au détour d'un vol. Les années passent et leurs destins, quoique toujours entrelacés, se retrouvent séparés par les aléas de la vie : tandis que Lucia se retrouve enfermée derrière les barreaux, Jason travaille auprès d'un trafiquant de drogues au sud de l'État fictif de Leonida.

© Rockstar

À partir de cette introduction typique des jeux Grand Theft Auto, lesquels mêlent sagement drogue, argent, larcin et incarcération, le joueur s'embarque dans une nouvelle grande aventure haute en couleurs. Dans sa narration, Rockstar prend le temps de poser le cadre et de construire son ambiance, à l'instar d'une autre de ses plus grandes licences : Red Dead Redemption. L'histoire de GTA 6 s'offre un rythme posé et agréable régulièrement entrecoupé de missions explosives et mémorables.

Si ce genre de construction scénaristique n'est sûrement pas au goût de tous, elle permet l'immersion totale du joueur dans l'environnement du jeu. La lenteur de GTA 6 est d'autant plus prononcée que Rockstar a autant voulu concevoir un jeu d'action qu'un jeu de simulation. Faire les courses, boire du café le matin, nourrir quotidiennement son serpent de compagnie, faire le plein de sa voiture… sont autant de « corvées » à réaliser au-delà des simples courses-poursuites et échanges de tirs contre les autorités. Et c'est ici que se joue le charme total de GTA 6.

Le scénario s'ancre autour de personnages très divertissants aux caractères bien trempés et souvent excentriques. Qu'il s'agisse du duo Jason et Lucia, dont la relation est particulièrement touchante et approfondie, ou des figures secondaires, les identités sont toutes marquées et intéressantes. Nombre de personnages présente une personnalité prononcée qui nourrit l'intrigue par un ton décalé et satirique sur la société américaine. Contrairement à son prédécesseur, GTA 6 mise sur deux protagonistes attachants, bien loin de l'antipathique trio Trevor-Franklin Michael. Les émotions liées à l'intrigue du jeu sont, de fait, notoirement intensifiées.

Le couple Jason et Lucia est au coeur de GTA 6. © Rockstar

Un jeu ultra-réaliste aux visuels inégalés

C'est sans conteste la plus grande réussite de Rockstar. GTA 6 est, et restera probablement dans les nombreuses années à venir, le jeu le plus beau jamais conçu. Chaque virage en voiture laisse apparaître une nouvelle rue grandiose et chaque pas conduit le joueur vers un environnement tout en beauté. Même le plus simple des jardins et le plus sommaire des magasins se distingue par son réalisme bluffant. En clair, les graphismes de GTA 6 sont renversants en toute circonstance.

Bien au-delà de la simple beauté esthétique, GTA 6 regorge de détails étonnants que l'on peut distinguer au fur et à mesure du gameplay. La sueur de plus en plus visible sur les corps et les vêtements en raison de la chaleur, le cabossage des voitures selon la nature des accidents, la possibilité de recourir aux clignotants avant de tourner… et par dessus tout, les personnages non-jouables (PNJ).

Rockstar a particulièrement soigné les personnages non-jouables de GTA 6. © Rockstar

Les habitants de Leonida ne sont pas que de simples éléments de décor cantonnés à marcher sur les trottoirs ou bronzer sur la plage. Jamais un PNJ n'aura semblé aussi humain que dans GTA 6. En plus d'être visuellement parfaits, les personnages environnant Jason et Lucia occupent l'espace et le font vivre comme jamais, que ce soit à travers des dialogues ou de simples interactions avec les éléments aux alentours. Cette crédibilité est portée par un motion design exemplaire permettant au visage d'arborer des traits réalistes et au corps d'adopter des mouvements parfaitement fluides.

Comme dans Red Dead Redemption 2, la carte de GTA 6 est soumise aux aléas météorologiques, lesquels sont capables de radicalement transformer le visage d'un environnement. En plus du cycle jour/nuit, le joueur est donc soumis aux risques de pluies, d'orages et de tempêtes. Autant dire que les caprices du ciel transforment merveilleusement bien l'ambiance de l'État de Leonida, grâce à un jeu de lumières et de reflets somptueusement travaillé.

Malgré tout, il est nécessaire d'évoquer la présence de quelques bugs visuels apparaissant ici ou là au fil de l'intrigue. Il n'est pas impossible de faire face à des problèmes de pop-in, de collisions maladroites avec les textures, de glissements ou de téléportations du personnage. Enfin, certaines situations manquent de subtilité, comme lorsqu'il s'agit de s'extirper d'une véhicule coincé entre deux autres bolides : à l'instar de GTA 5, GTA 6 joue la carte de la facilité et mise sur la téléportation immédiate du personnage coincé. Des petits détails qui sont toutefois loin de gâcher l'expérience de jeu.

© Rockstar

Un gameplay qui marque l'histoire du jeu vidéo

Un monde ouvert vaste au paroxysme du détail

Encore une fois, Rockstar repousse en profondeur les limites établies du monde ouvert. Jamais une carte n'a semblé aussi belle, réaliste et vivante que celle de GTA 6. Marécage, mangrove, banlieues, zones industrielles et cœurs urbains se mêlent intelligemment pour fournir le terrain de jeu de Leonida, dont l'immensité est déconcertante. Une immensité qu'il est possible de découvrir au tout début du jeu, quand bien même le scénario nous confine tout d'abord, pendant plus de dix heures, sur une petite langue de terre représentant à peine 5 % de la carte.

Leonida est un terrain de jeu parfait. Chaque virée en voiture pour rejoindre une mission se verra perturbée par une situation aléatoire surgissant dans votre rétroviseur : un résident furieux espionnant ses voisins trop bruyants, un avion se crashant dans la nature, un touriste stationné au milieu de la route parce que sa voiture est en panne… Ces phénomènes ne sont pas seulement observables : le joueur peut intervenir et changer le cours des évènements selon ses choix. Un simple aléa dans la rue peut se transformer en une mission secondaire d'une vingtaine de minutes. Un aspect impressionnant qui ne finira jamais de vous étonner.

Le monde ouvert de GTA 6 semble exister au-delà de la simple histoire de Jason et Lucia. Les PNJ ont une vie réelle et occupent l'espace comme jamais auparavant. Bien loin d'être limités à seulement marcher dans la rue (comme dans GTA 5), ceux-ci interagissent constamment avec les éléments qui les environnent, tantôt commandant un verre au bar, tantôt discutant entre eux dans leur jardin. Il est possible, comme dans RDR2, d'échanger quelques mots avec mots avec eux, même si la plupart d'entre eux jugent ce genre d'approche étrange et inquiétant. Malgré les heures de jeu qui s'accumulent, les PNJ créent toujours la surprise et regorgent de divertissement.

© Rockstar

Inutile de préciser que GTA 6 autorise une liberté absolue au joueur, qui peut prioriser la découverte de territoires nouveaux à l'avancée de l'intrigue. Le monde, quoique très vaste, est loin d'être vide et dénué d'intérêt (comme pouvait l'être à certains égards Los Santos sur GTA 5). En réalité, Rockstar propose surtout une mosaïque d'environnements différents caractérisés par des espèces animales précises, des populations diverses et des modes de vie variés. Chaque quartier dispose d'une identité qui lui est propre et qui n'est retrouvable nulle part ailleurs.

Le monde ouvert de GTA 6 n'est pourtant pas exempt de défauts. Les environnements constituant Leonida sont trop souvent juste « beaux » et peu intéressants sur le plan de l'exploration. Le système d'exploration est, en règle générale, peu gratifiant. Celui-ci est parfois récompensé par un petit item récupérable pour compléter ses collections de cartes ou de magazines (même si de l'argent peut parfois être dérobé s'il y a des coffres forts). Nous regrettons le système de RDR2, qui permettait de fouiller tous les meubles à la recherche du moindre objet, comme des aliments ou des remontants. En définitive, l'exploration de GTA 6 est davantage contemplative que stratégique et avantageuse.

Une simulation de vie ébouriffante

C'est sur cet aspect-ci que GTA 6 se différencie considérablement de son prédécesseur. Contrairement à GTA 5, caractérisé par son dynamisme inépuisable et ses scènes d'action à gogo, le dernier chef-d'œuvre de Rockstar mise sur un gameplay davantage réaliste et terre-à-terre. Très largement inspiré de RDR2, GTA 6 impose au joueur plusieurs conditions pour entretenir le savoir-vivre de Jason et Lucia, quitte à devenir un véritable jeu de simulation.

S'entraîner, se nourrir, boire, faire ses courses, se laver… sont autant de besoins à réaliser pour rythmer le quotidien des deux protagonistes. GTA 6 pousse le réalisme à son paroxysme, et ce dès le début du jeu, puisque le joueur est amené à réparer la maison de Jason à travers plusieurs corvées chronophages. Ce réalisme se poursuit par la suite puisqu'il est par exemple nécessaire de faire le plein de sa voiture lorsque le réservoir est à sec.

GTA 6 est d'autant plus un jeu de simulation que la relation entre Jason et Lucia dépend de vos choix et de votre comportement. Répondre aux messages, se tenir par la main et réaliser des petites attentions vous permettront de renforcer les liens entre les protagonistes… et au passage de modifier la trajectoire de votre intrigue. Selon l'affection que vous portez à l'autre et le degré de violence dont vous faites preuve lors de votre aventure, le scénario peut prendre des tournures diverses… et aboutir à une fin plus ou moins heureuse.

GTA 6 met particulièrement l'accent sur la gestion de la relation entre Jason et Lucia. © Rockstar

L'extrême réalisme de GTA 6, qui transparaît dans de très nombreux aspects et que nous ne mentionnerons pas ici, transforme le gameplay en profondeur. Chaque braquage et vol de voiture, parce qu'ils sont plus difficiles et soumis aux aléas extérieurs, requiert du sang-froid et une préméditation bien réfléchies. Vos actes ont des conséquences et il n'est plus aussi simple de foncer dans le tas sans penser aux lendemains. Contrairement à GTA 5, GTA 6 empêche le joueur de basculer dans la violence constante et sanguinaire, quand bien même celle-ci a toujours constitué l'ADN de la saga. Et pour preuve : mourir à Leonida s'avère très punitif puisque vous perdez tout l'argent et tous les sacs de biens que vous transportiez sur vous.

Les combats en première ligne

Les systèmes de combat et de fuite aussi profitent d'une peau neuve bienvenue. Au gré des missions ou des braquages pour gagner de l'argent, les tirs et les courses poursuites rythmeront le quotidien de Jason et Lucia. Et là encore, l'ultra-réalisme pousse à bien réfléchir avant de tenter quoi que ce soit. Un vol dans les caisses ne s'improvise pas, encore plus lorsqu'il s'agit de dévaliser une banque.

Dans GTA 6, l'intelligence des PNJ, qui ne sont plus limités à courir partout et à mettre les mains au-dessus de leur tête, demande à redoubler de vigilance. Quand certains clients voudront jouer les héros en vous assaillant sans vergogne, d'autres attendront que vous tournez le dos pour appeler la police. Et la police profite, fort heureusement, d'une belle refonte par rapport à GTA 5. Encore une fois, Rockstar puise dans les qualités de RDR2 pour proposer une logique de recherche bien plus aboutie.

En plus du retour au système à 6 étoiles, GTA 6 complexifie en profondeur le rôle des autorités. Selon les crimes et la nature du signalement, celles-ci vous rechercheront à partir de votre tenue, de votre visage ou encore de votre véhicule. Échapper à la police ne nécessite plus forcément de semer les gyrophares puisqu'il devient possible de la berner en changeant votre apparence ou en volant discrètement une autre voiture. Les cavales sont bien plus réalistes dans le sens où elles demandent au joueur de jouer avec le terrain pour se faufiler et s'échapper. Au global, les PNJ ennemis sont intelligents et jouent avec le décor pour se protéger et mieux vous atteindre.

© Rockstar

Comme dans RDR2, GTA 6 intègre un système de dégâts localisés bien plus précis. Quand tirer dans la tête élimine un ennemi directement, viser la jambe le fera boiter et perforer son bras le neutralisera sans le tuer. Il est également possible de miser sur la furtivité plutôt que dans la boucherie sauvage (ce qu'incarnaient bon nombre de missions dans GTA 5). En réalité, GTA 6 récompense ses joueurs favorisant la discrétion et refusant la pluie d'hémoglobines car, comme dit plus haut, les comportements sauvages ne sont pas sans conséquences.

Notre conclusion au test de GTA 6

Malgré une exploration trop contemplative et quelques bugs visuels anecdotiques, GTA 6 réussit l'impensable. Rockstar propose une aventure historique, portée par un monde ouvert d'une richesse inégalée qui n'hésite pas à bousculer les habitudes de la saga. La vie foisonnante des PNJ, l'attention maniaque portée aux détails et l'écriture soignée de personnages haut en couleurs compensent largement les problèmes de pop-in, les téléportations un peu faciles ou le peu de gratification offert par la découverte de Leonida.

Surtout, Rockstar parvient à donner une véritable identité à ce nouvel opus, plus réaliste et plus posé que jamais. Sa simulation de vie, immersive et exigeante, exploite intelligemment la relation entre Jason et Lucia, des conséquences qui pèsent sur chaque braquage et une police dont la logique de recherche récompense la prudence et la discrétion.

GTA 6, qui touche du doigt la perfection, propose une expérience se distinguant par ses graphismes ultra-réalistes, la profondeur de son gameplay et la vitalité de son univers. Rockstar signe un titre exceptionnel et généreux, aussi marquant que RDR2, dont il prolonge l'héritage, et dont l'empreinte sur le jeu vidéo est sans égale. GTA 6 souffre d'un seul défaut majeur : le très dangereux risque d'addiction.