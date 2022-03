GTA 5 : tout savoir sur les versions next-gen PS5 et Xbox Series

GTA 5 est l'un des piliers du jeu vidéo. Sorti en 2013 sur Playstation 3 et Xbox 360, le jeu s'offre une nouvelle beauté dans deux versions next-gen qui arriveront sur PS5 et Xbox Series dans quelques jours. On vous explique tout.

[Mise à jour le 11 mars 2022 à 17h03] Nouveau look pour une nouvelle vie pour l'un des jeux les plus populaires de l'histoire. GTA 5 s'offre un tout nouveau style dans une nouvelle version 100% next-gen dédiée à la Playstation 5 et aux Xbox Series X et S. Le jeu aux 160 millions d'exemplaires vendus arrive sur consoles de nouvelles génération le 15 mars prochain, profitant d'améliorations graphiques et des nouvelles technologies de la toute dernière génération de consoles de salon. Rockstar offre par la même occasion des accès à GTA Online gratuits sur PS5 et à prix réduit sur Xbox Series. On vous explique tout.

En quoi consiste les versions next-gen de GTA 5 et GTA Online ?

On vous le disait dans l'introduction, la période que vit le monde du jeu vidéo sur console est assez complexe, coincé entre une génération plus ancienne de consoles et une nouvelle génération difficile à trouver en boutique. Résultat, la transition entre la "old-gen" et la "next-gen" se fait plus longue que prévue, d'où la multiplication des sorties de jeux "cross-gen", disponibles à la fois sur PS4 et PS5 par exemple. Seulement voilà, la Xbox Series X et la PS5 proposent des performances bien supérieures à celles de leurs aînées, bénéficiant notamment de technologies comme le Ray-Tracing et le stockage en SSD. Il est donc assez normal pour des titres populaires comme GTA 5 de se porter sur la nouvelle génération de consoles.

Pour le consommateur, ce portage se traduit généralement de deux façons. Premièrement, une mise à niveau gratuite vers la version next-gen pour tous les joueurs possédant le jeu sur l'ancienne génération de consoles. Deuxièmement, la sortie de jeux entièrement différents des anciens titres, intégrants les nouvelles fonctionnalités techniques des nouvelles consoles et vendus à part. Et en ce qui concerne GTA 5, il semblerait que Rockstar s'oriente vers la deuxième option. Pour profiter de ces nouvelles versions du jeu, proposant des textures en 4K, du Ray-Tracing et 60 fps, il faudra donc acheter une nouvelle fois le jeu dans sa version Xbox Series X|S ou PS5. Une nouvelle difficile à avaler pour une partie des joueurs.

Si vous avez déjà passé de longues heures dans les rues de Los Santos sur votre PS4 ou votre Xbox One, et que vous souhaitez acheter l'une des versions next-gen de GTA 5, sachez que vous aurez l'opportunité de transférer votre personnage d'une génération de console à l'autre. Ces transferts concernent autant le mode histoire que le mode Online, et seront uniques. Il sera donc possible de transférer une sauvegarde du mode solo et une sauvegarde du mode Online sur votre console de nouvelle génération. Attention, ces transferts ne sons possibles qu'entre consoles de même fabricant, PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series. Voici la méthode de transfert telle qu'elle est décrite par Rockstar :

Histoire :

Uploadez votre sauvegarde depuis votre ancienne console sur le Rockstar Social Club : rendez-vous dans votre jeu sur votre PS4 ou Xbox One, puis dans l'onglet Jeu du menu pause. Vous y trouverez l'option "Upload Save Game". Votre sauvegarde sera alors transmise sur votre compte Rockstar Social Club, et y restera pendant 90 minutes. Lorsque vous vous connecterez sur votre compte depuis votre nouvelle console (PS5 ou Xbox Series), vous pourrez alors récupérer votre sauvegarde.

En Ligne :

Pas besoin de manipulation particulière pour GTA Online, connectez-vous simplement à votre profil Rockstar Games Social Club sur votre nouvelle console et profitez de votre personnage tel que vous l'avez laissé sur votre console old-gen.

GTA Online gratuit sur PS5 pendant trois mois

C'est l'une des bonnes nouvelles qui entourent la sortie de GTA 5 sur consoles next-gen : le mode en ligne sera disponible séparément du jeu complet sur les boutiques PS5 et Xbox Series, et ce à prix réduit. Comptez 19,99 € pour le mode en ligne contre 39,99 € pour le jeu complet (histoire + mode en ligne). De plus, les joueurs PS5 pourront profiter de trois mois durant lesquels le téléchargement de GTA Online sera entièrement gratuit, leur permettant de découvrir totalement le monde en constante évolution de Los Santos. A la fin de ces trois mois, les joueurs pourront garder leur version En Ligne sans frais supplémentaire.

En ce qui concerne les joueurs sur Xbox Series X la situation est plus complexe. Si ils souhaitent accéder au mode Online, ils devront se contenter de l'achat de la nouvelle version next-gen de GTA V à 39,99 € qui leur offrira de facto un accès au mode en ligne, ou ils devront acheter le mode en ligne séparément sur le Xbox Store, à la manière du mode en ligne de Red Dead Redemption 2. Le mode en ligne sera proposé à 19,99 €, réduit à 9,99 € au moment du lancement du jeu, grâce à de grosses promotions proposées par Take Two Interactive pour fêter le lancement du jeu.

Prix et précommande

La tarification de cette nouvelle sortie peut cependant laisser perplexe. Entre une version complète next-gen, un mode en ligne disponible individuellement et gratuitement pendant trois mois mais uniquement sur Playstation 5, il y a de quoi se prendre le chou. Nous vous avons décrypté les différents évènements et prix qui entourent la sortie de GTA 5 sur consoles de nouvelle génération le 15 mars prochain. Attention les yeux, il y a beaucoup d'infos, et de promotions en tout genre :

PS5

GTA V (histoire + online) : 39,99 € , réduction à 9,99 € le jour du lancement

, réduction à 9,99 € le jour du lancement Mode Online : 19,99 € , réduction à 0,00 € pendant trois mois après le lancement

Xbox Series X

GTA V (histoire + online) : 39,99 €, réduction à 19,99 € le jour du lancement

€, réduction à 19,99 € le jour du lancement Mode Online : 19,99 €, réduction à 9,99 € le jour du lancement