Pokémon Go : les nouveautés de l'évènement Ultra Bonus Épée et Bouclier

Pokémon Go fête ses cinq ans en fanfare avec la troisième partie de son évènement Ultra Bonus qui met la région de Galar à l'honneur. Alors quelles sont les nouveautés dans Pokémon Go Épée et Bouclier ?

[Mis à jour le 26 août 2021 à 15h23] Souvenez-vous, en 2016, le phénomène Pokémon Go développé par Niantic prenait d'assaut le marché des jeux mobiles. Cinq ans et, tenez-vous bien, près de cinq milliards de dollars de chiffre d'affaires plus tard, le petit jeu mobile est devenu grand. Bien qu'occupant une place beaucoup moins importante dans l'actualité, ses bénéfices ne cessent d'augmenter chaque année. Et on peut dire que Pokémon Go a encore un avenir radieux, une nouvelle qui risque de contenter ses 150 millions de joueurs.

Les célébrations des cinq ans de Pokémon Go se poursuivent avec l'évènement Pokémon Epée et Bouclier. Du 20 au 31 août 2021, de nouveaux Pokémon rejoignent le Pokédex avec l'arrivée de Moumouton, Rongourmand et Hexadron dans nos paysages. Ce n'est pas tout, deux nouveaux Pokémon légendaires peuvent être combattus dans les raids de niveau 5, Zacian (du 20 au 26 août) et Zamazenta (du 26 août au 1er septembre). Pour les autres Pokémon, des versions Galar seront trouvables dans la nature, dans les œufs 7 km et dans certains raids. C'est donc le monde de Galar qui est à l'honneur de ces festivités qui se prolongent jusqu'à la fin du mois d'août !

La journée communautaire du mois de septembre se rapproche à grand pas. Elle aura lieu le 19 septembre et mettra à l'honneur le Pokémon Moustillon. Ces deux journées seront l'occasion de profiter de bonus globaux très intéressants, comme le triple xp à la capture ou encore de leurre et d'encens de trois heures. Vous pourrez aussi tenter de capturer des Moustillon spéciaux, qui ont une chance d'apprendre une attaque inédite. Le 19 septembre, entre 11 h et 17h (heure française) il s'agira donc de capturer des Moustillon !

Moustillon à l'honneur de la journée communauté de septembre © The Pokémon Company

Notre guide Pokémon Go

Pour jouer à Pokémon Go, il faut tout d'abord télécharger le jeu. Il suffit de la rechercher sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android. Une fois Pokémon Go installé, la première étape consiste à créer son personnage et à choisir son pseudo. Dès lors, vous serez plongé dans le jeu et pourrez capturer votre tout premier Pokémon. Cliquez sur celui de votre choix (Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce. Voir aussi comment choisir Pikachu au début de Pokémon Go.) puis lancer la Pokéball dans sa direction. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à arpenter votre ville à la recherche de nouvelles créatures, d'objets et de combats à disputer. Votre téléphone vibrera lorsque vous être proche d'un Pokémon sauvage.

La carte qui permet de localiser les Pokémon. En bleu, les Pokéstop. © Nintendo

S'aventurer dans l'univers de Pokémon sans en connaître le vocabulaire peut être une opération hasardeuse. A minima, nous vous conseillons de bien intégrer trois concepts. Ceux qui sont familiers des premiers jeux ou du dessin animé se souviendront sûrement des Pokéball, les sphères rouge et blanche qui permettent de capturer les Pokémon. Il en existe de plusieurs sortes, de la plus simple à la plus puissante, la MasterBall, qui permet d'attraper les créatures rares. Elles peuvent être récupérées dans les Pokéstop ou achetées dans la boutique.

Les Pokéstop, justement, sont de véritables lieux dans le monde réel transformés en point d'intérêt dans Pokémon Go. Ils sont matérialisés sur la carte par un symbole bleu et permettent de ramasser différents objets utiles comme des Pokéball, mais également des œufs ou des potions. Il s'agit également d'un lieu privilégié pour capturer des Pokémon, notamment si un leurre a été placé à cet endroit (des pétales roses virevoltent alors autour du symbole). Une fois le Pokéstop activé, son dessin devient rose sur la carte. Il repasse en bleu lorsque vous pouvez à nouveau venir y ramasser des objets.

Les Arènes sont également des lieux réels localisés sur la carte. Elles sont accessibles à partir du niveau 5, le but étant d'en prendre le contrôle. Pour cela, il faut y déposer un Pokémon pour la défendre si l'arène est vide (sans couleur) ou alors combattre ceux déjà présents si elle est sous la coupe d'une équipe adverse. Ces combats permettent de gagner des points d'expérience et des Poképièces.

Les Poképièces sont la monnaie virtuelle de Pokémon Go (qu'il est possible d'acquérir par ailleurs avec de l'argent bien réel). Elles permettent d'acheter différents objets dans la boutique pour progresser plus rapidement dans le jeu comme des Pokéballs, de l'encens, des leurres, des incubateurs d'œufs ou des extensions pour stocker plus de Pokémon ou plus d'objets. Si certains de vos Pokémon ont été laissés dans les arènes, il est possible de ramasser des Poképièces toutes les 21 heures en cliquant sur le bouclier dans la boutique.

Vous pouvez obtenir des pièces avec des quêtes quotidiennes, un changement qui a été bien accueilli et ui s'est avéré nécessaire pendant ces deux dernières années de confinement global. En effet, afin de fidéliser son audience, Niantic vous propose chaque jour certaine tâches à accomplir. Ces dernières ne nécessitent que relativement peu d'efforts. Il peut par exemple s'agir de prendre une photo avec votre Pokémon copain, ou bien faire évoluer un Pokémon spécifique.

Dans l'idée, il semble que cela se rapproche assez nettement des objectifs de vos recherches sur le terrain. À la différence de cette catégorie, vos tâches quotidiennes seront affectées automatiquement chaque jour, et non à travers des PokéStops. Chacune de ces activités vous donnera cinq pièces. Vous ne pouvez en récupérer que 50 au maximum par jour.

Le Pokémon apparaît dans l'environnement du joueur. © Nintendo

Pour capturer un Pokémon, il faut tout d'abord le trouver en se déplaçant dans le monde réel et en sachant comment utiliser le radar efficacement. Pour augmenter vos chances, vous pouvez tenter de les attirer en faisant brûler de l'encens ou en posant un leurre (voir plus bas). Une fois arrivé au plus proche de la créature, il suffit de cliquer dessus. Le Pokémon apparaît ensuite à l'écran et il vous sera ensuite demandé de lancer votre Pokéball en maîtrisant son mouvement et sa force avec le doigt. La tâche ardue consiste à la faire atterrir dans le cercle qui entoure le Pokémon (de couleur rouge si la difficulté est grande, jaune si intermédiaire et verte si faible). Vous pouvez tenter d'amadouer les Pokémon sauvages avec une Baie Framby, un objet à récupérer dans les Pokéstop à partir du niveau 8. Cela amoindrit la difficulté de la capture. Faire tournoyer la Pokéball ou réussir à la faire atterrir au centre du cercle garantit par ailleurs plus de points d'expérience. Désactiver la réalité augmentée peut aider à réaliser des lancers plus précis.

Pour accéder au radar à Pokémon, il suffit de tapoter sur la barre qui se trouve en bas à droite de l'écran. S'affiche alors la liste des Pokémon qui se trouvent à proximité : en couleurs ceux que vous possédez déjà, en silhouette grise ceux que vous n'avez jamais capturés. Le Pokémon affiché en haut à gauche est le plus proche, celui en bas à droite le plus éloigné. Lorsque vous cliquez sur la silhouette d'un de ces Pokémon, la carte vous montre le Pokéstop près duquel celui-ci se trouve. Si vous vous dirigez dans sa zone, le Pokémon apparaîtra, à moins qu'il ait disparu avant que vous arriviez à destination.

Partir à la chasse aux Pokémon n'est pas de tout repos… Pour attirer plusieurs créatures sans avoir à bouger, l'encens - à acheter dans la boutique ou à ramasser dans les Pokéstop à partir du niveau 5 - peut être un objet utile. Après l'avoir brûlé, il vous faudra attendre environ cinq minutes pour voir apparaître la première créature. De nouvelles devraient venir à vous toutes les cinq minutes durant une demi-heure.

Le leurre est le deuxième objet à acheter dans la boutique qui permet d'attirer des Pokémon. A la différence de l'encens, il est accroché à un Pokéstop et bénéficie à tous les joueurs. Grâce à cet objet, une créature devrait apparaître toutes les cinq minutes durant une demi-heure. Une astuce consiste à trouver deux Pokéstop proches et de poser un leurre sur chacun d'eux. Vous n'avez plus qu'à vous positionner à mi-chemin pour capturer le plus de Pokémon possible. Sur la carte, il est aisé de repérer les Pokéstop sur lesquelles un leurre a été posé : des pétales roses virevoltent tout autour du symbole.

La chasse n'est pas l'unique moyen d'obtenir des Pokémon. Il est également possible de récupérer des œufs dans les Pokéstop. Mais il faudra de la patience avant de le voir éclore et de découvrir quel type de Pokémon vous obtenez. Il faut en effet le placer dans un incubateur et marcher avec l'application ouverte (ou fermée si vous avez activez la fonctionnalité de suivi d'exploration) durant 2, 5 ou 10 kilomètres. Une distance qui varie selon les œufs (voir la liste des Pokémon). Suivant l’œuf que vous faites éclore, vous obtiendrez un Pokémon différent. Les œufs chance, qui sont disponibles à l'achat dans la boutique, n'ont pas grand-chose à voir. Ils permettent simplement de doubler ses points d'expérience durant une demi-heure.

Après avoir capturé des Pokémon, le but du jeu est de les faire évoluer afin de gagner en puissance. Pour cela, il faut en réalité attraper plusieurs Pokémon de la même espèce. Chacun d'eux vous rapportera des bonbons qui vous permettront à terme de lancer une évolution. Le nombre de bonbons nécessaires diffère selon le Pokémon et est d'autant plus important si la créature est puissante ou rare. Les bonbons servent également à recharger un Pokémon, c'est-à-dire augmenter sa puissance de combat (PC) et ses points de vie (PV). Les friandises peuvent donc être obtenues en capturant des Pokémon, mais également en les transférant au Professeur Willow (en bas de la fiche de description). Voir comment choisir l'évolution de son Evoli dans Pokémon Go.

Le Pokémon Roucool évolue en Roucoups puis Roucarnage. © Frederic Sierakowski/SIPA

Une fois un Pokémon capturé, le jeu vous offre la possibilité de le faire combattre, de le faire évoluer mais également de le transférer au professeur Willow. Mais à quoi peut bien servir cette option ? Lorsque vous transférez un Pokémon, celui-ci disparaît de votre inventaire mais, en échange, le professeur vous offre un bonbon. Le premier intérêt de cette opération est donc de récupérer un maximum de ces friandises afin de faire évoluer ses Pokémon restants. L'autre avantage peut être, simplement, de faire du tri lorsque votre capacité de stockage de Pokémon est atteinte.

Pour transférer un Pokémon, il faut se rendre sur sa fiche puis cliquer sur l'icône en bas à droite (trois barres horizontales dans un rond). Vous pourrez alors choisir de le placer en favori ou de le transférer.

Il est possible de choisir un copain Pokémon ou "buddy Pokémon" en anglais. Marcher à ses côtés rapporte des bonbons supplémentaires de son espèce. Pour choisir sa créature, il faut se rendre sur votre page profil, taper sur le bouton à trois barres puis sélectionner "copain". Sur cet écran, vous pouvez modifier votre copain Pokémon ainsi que vérifier votre avancement. Si l'opération est réussie, le petit monstre apparaît à vos côtés sur votre page profil mais également en bas à gauche lorsque vous retournerez sur la carte. Une icône est également présente juste au-dessus de sa tête lorsque vous regardez votre inventaire de Pokémon (comme lorsque l'un d'eux est placé en défense d'une arène).

Grâce à cette option, vous avez la possibilité d'obtenir un bonbon à chaque fois que la distance indiquée est atteinte. L'objectif est différent selon le Pokémon : il faut en effet marcher un, trois ou cinq kilomètres pour obtenir une friandise (voir les différentes distances dans la liste des Pokémon). De quoi vous aider à faire évoluer vos petites bêtes ou à les recharger en vue d'un combat. A savoir qu'il est possible de changer de buddy à tout moment mais vous perdez alors les éventuels kilomètres en cours déjà acquis avec votre copain Pokémon actuel.

A gauche, le menu Copain Pokémon. A droite, le profil du joueur après avoir choisi Pikachu comme buddy. © Niantic/Linternaute.com

Une fois que le joueur a atteint le niveau 5, il lui est demandé de rejoindre une équipe ou faction afin d'accéder aux arènes de Pokémon Go. Il en existe trois : la faction Instinct (jaune), la faction Sagesse (bleue) et la faction Bravoure (rouge). Le choix d'une team n'est pas à prendre à la légère, chacune d'elle met en avant un caractère particulier. L'équipe Instinct, dirigée par Spark, mise comme son nom l'indique sur l'intuition et étudie les œufs de Pokémon. La faction Sagesse a comme leader Blanche et est d'avantage tournée vers la réflexion. Les dresseurs s'intéressent plus particulièrement à la science de l'évolution des Pokémon. Enfin, l'équipe Bravoure, dirigée par Candela, est bien plus frondeuse et compte sur l'entraînement et la force des Pokémon pour l'emporter.

Une arène aux couleurs de l'équipe rouge. © Capture d'écran

Une fois passé le niveau 5, il vous sera possible de faire combattre vos Pokémon dans des arènes. Un des buts ultimes du jeu qui vous permettra également de gagner en expérience et éventuellement de remporter des Poképièces. Selon que l'arène appartient à votre équipe ou non, la situation est différente :

Arène grise : elle n'a encore été prise par aucune équipe. Vous pouvez assigner l'un de vos Pokémon à sa défense.

Arène aux couleurs de votre équipe : vous pouvez faire combattre l'un de vos Pokémon contre l'une des créatures déjà installées dans l'arène. Cette opération vous fera gagner des points d'expérience et renforcera le prestige de l'arène. Les autres équipes auront donc plus de mal à la faire tomber.

Arène aux couleurs d'une autre équipe : vous devez sélectionner six Pokémon pour engager le combat. Pour conquérir l'arène, vous devez faire tomber son prestige à zéro. Récupérer une arène peut prendre du temps, plusieurs combats et nécessite un travail d'équipe avec d'autres joueurs de votre faction. Une fois l'arène ennemie conquise, vous pouvez assigner un Pokemon à sa défense.

Assigner un Pokémon à une arène permet de la renforcer mais également de récolter des Poképièces (à ramasser toutes les 21 heures en cliquant sur le bouclier en haut à droite dans la boutique).

Le combat en lui-même va aller très vite et il vous faudra être réactif. En réalité, il s'agit de tapoter l'écran de son smartphone de manière effrénée. Trois actions sont possibles :

Tapoter une fois le Pokémon ennemi : envoie une attaque simple, la première qui se trouve dans la fiche de votre Pokémon.

Rester appuyer sur le Pokémon ennemi (une fois la barre bleue remplie) : envoie l'attaque spéciale, celle inscrite en seconde position sur la fiche de votre Pokémon.

Glisser à gauche ou à droite : esquive les attaques envoyées par le Pokémon ennemi.

Le combat de dresseurs en lui-même n'est pas très compliqué. Il s'agit du même système de combat dynamique en temps réel que celui des arènes. Donc, après avoir trouvé un adversaire et choisi entre les trois ligues disponibles (séparée selon une limite de PC de Pokémon), à vous de taper votre écran le plus vite possible pour remplir votre attaque chargée (une seconde est déblocable avec de la poussière d'étoile et des bonbons). Vous possédez deux charges de bouclier afin de parer une attaque que vous devrez utiliser judicieusement pour avoir l'avantage. Votre équipe de Pokémon est limitée à 3 monstres maximum dont le niveau est limité à la ligue choisie. À la fin du combat, les deux dresseurs reçoivent de la poussière d'étoile et une chance d'obtenir une pierre de Sinnoh si vous êtes vainqueur. Enfin, vous pouvez vous entraîner une fois par jour avec votre chef d'équipe pour remporter des récompenses.

Si vous avez le niveau 40, vous pouvez dès à présent vous procurer 3 passes de Raid à distance, directement dans la Boutique. La première des conditions pour rejoindre un Raid est de le voir sur la map. Pour y accéder, vous devrez cliquer sur une arène que vous apercevez depuis chez vous, dans l'onglet "A proximité". Certains regrettent le fait que cette nouveauté ne concerne finalement pas tellement les personnes habitant loin des centres urbains et des arènes

Comment prouver que l'on est le meilleur dresseur ? Certains choisiront de capturer tous les Pokémon qui existent dans le jeu, d'autres de monter le plus vite possible les niveaux. Si vous choisissez cette seconde voie, il vous faudra obtenir des points d'expérience (PX). Ces points peuvent être accumulés tout au long du jeu Pokémon Go en achevant certaines actions qui rapportent plus ou moins :

+10 PX pour un effet avec la Pokéball

+10 PX pour un joli lancer de Pokéball

+50 PX pour un super lancer de Pokéball

+50 PX pour la visite d'un Pokéstop

+100 PX pour un excellent lancer de Pokéball

+100 PX pour la capture d'un Pokémon

+150 PX pour un combat contre un autre Pokémon

+250 PX pour un combat contre deux autres Pokémon

+350 PX pour un combat contre trois autres Pokémon

+450 PX pour un combat contre quatre autres Pokémon

+500 PX pour toute nouvelle espèce de Pokémon ajoutée au Pokédex

+500 PX pour l'évolution d'un Pokémon

+600 PX pour la capture d'un tout nouveau Pokémon

+1000 PX pour l'évolution d'un nouveau Pokémon

A savoir qu'il existe des astuces pour progresser plus vite ! Voir comment obtenir des bonus d'expérience dans Pokémon Go.

Pour transférer vos Pokémon sur Switch, vous devrez d'abord lier votre compte Pokémon Go à Pokémon Let's Go. Commencez par vous rendre au Complexe Go à Parmanie dans votre jeu Pokémon Let's Go. Une fois à l'intérieur, parlez à l'homme derrière le comptoir au fond à gauche pour initier la démarche. Sur votre téléphone, activez les fonctions GPS et Bluetooth. Retournez sur Pokémon Let's Go, allez dans les menus et sélectionnez "lier un compte Pokémon Go". Faites de même sur votre téléphone en sélectionnant "se connecter à la Nintendo Switch" qui se trouve en bas dans les paramètres de l'application. Attendez quelques instants. Si votre téléphone est compatible, vous devriez voir afficher le message "voulez-vous lier le compte à Pokémon Let's Go ?". Acceptez, et vos comptes sont désormais liés.

Pour transférer vos Pokémon, sélectionnez l'option Correspondante en parlant au même PNJ au Complexe Go. Faites de même sur votre smartphone en appuyant sur l'icône Switch en haut à droite sur votre page affichant les Pokémon possédés. Choisissez ensuite ceux que vous souhaitez transférer vers la Switch, et faites le transfert. Pour chaque Pokémon que vous enverrez sur Pokémon Let's Go, vous recevrez une boîte mystère qui vous permettra d'attraper des Meltan sur Pokémon Go pendant 30 minutes. Sur Pokémon Let's Go, vous pouvez capturer les Pokémon transférés en parlant au PNJ et en accédant au Park.