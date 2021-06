Bon plan Nintendo Switch : prix cassé sur la carte micro SD de 128 Go

BON PLAN NINTENDO SWITCH. Parfaite pour stocker l'ensemble de vos jeux et applications Nintendo Switch, la carte micro SD officielle de chez Nintendo est actuellement en baisse de prix chez plusieurs revendeurs.

SI vous avez l'habitude de télécharger des jeux sur votre console Nintendo Switch, vous avez peut-être déjà observé que la machine ne dispose pas de beaucoup d'espace de stockage. C'est pourquoi il peut être intéressant de faire l'acquisition d'une carte micro SD afin de disposer de nombreux Go supplémentaires pour télécharger et stocker vos jeux préférés. Cela tombe bien, puisque la carte micro SD officielle Nintendo de 128 Go habituellement disponible pour 44 euros est proposée en promotion chez plusieurs revendeurs comme CDiscount.

Si les jeux Nintendo Switch ne sont pas régulièrement concernés par des promotions, ces dernières peuvent être très intéressantes. C'est notamment le cas actuellement sur le titre Ring Fit Adventure qui vous permet de faire du sport de façon ludique. Dans ce jeu, vous contrôlez votre personnage à l'aide d'un cerceau et de votre corps. Vous progressez et attaquez vos ennemis en réalisant différents exercices sportifs qui vous permettront de rester actif et perdre du poids ! Habituellement disponible pour un peu plus de 80 euros, Ring Fit Adventure vous est proposée pour une durée limitée à seulement 59 euros chez le géant Amazon.

La Nintendo Switch continue de séduire des milliers de joueurs à travers le monde et la console japonaise est devenue un cadeau de choix pour les fêtes de fin d'année notamment. En 2020, la Switch s'est offert une double révolution avec l'arrivée sur le marché de la Switch Lite, la version uniquement portable, puis la sortie d'un jeu qui a rejoint les incontournables Mario Kart ou Zelda, le nouveau Animal Crossing New Horizons.

L'été a également marqué la sortie d'une nouvelle déclinaison de Mario : Paper Mario The Origami King. La déclinaison Paper Mario permet d'aborder l'univers du célèbre plombier d'une façon différente, et sous des angles innovants. Mario et Luigi y sont invités à un festival d'origami, organisé par la princesse Peach. Cependant, ils se rendent compte assez rapidement qu'il s'agit d'un piège, tendu par le Roi Ollie. Mario obtient ensuite de nouveaux pouvoirs, grâce à Olivia, la sœur du roi. C'est précisément ce qui va rythmer ce nouvel épisode, et permettra de proposer des mécaniques inédites, qui exploiteront tout le potentiel de la Nintendo Switch ! Retrouvez ci-dessous toutes les infos pratiques sur la console.

Avec sa capacité à se brancher sur un téléviseur et à s'emporter dans n'importe quelle pièce de la maison en mode portable, la Nintendo Switch est une console en vogue en ce moment. Le modèle Nintendo Switch Lite, uniquement portable, s'adresse à ceux qui cherchent une expérience nomade à moindre prix puisqu'elle est proposée à 100 euros de moins que la version classique. Vous pouvez parfois trouver quelques rares promotions sur la Nintendo Switch, notamment lorsqu'elle est proposée en pack.

Plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis la sortie de la Nintendo Switch Lite. Les prix ont ainsi légèrement baissé, avec un tarif s'établissant à environ 199 euros. Il faut cependant noter que certains distributeurs français, Amazon et Cdiscount pour ne citer qu'eux, la proposent régulièrement à 195 euros.

La Switch Lite, cette version épurée de la Nintendo Switch dédiée uniquement au jeu portable, est sortie en septembre 2019. Pour le jeu portable, la première chose qui prime est l'autonomie de la batterie. Si le gain d'autonomie varie en fonction des jeux, permettant entre 4 et 9 heures de jeu intensif, il fait toutefois parfaitement l'affaire pour une console portable aussi facile à transporter dans votre poche. Vous aurez tôt fait de craquer pour ce modèle si vous êtes un gamer nomade qui ne disposez pas encore de la Switch originale. La Switch Lite est beaucoup plus petite, avec 7,6 centimètres de haut et 20,3 de long, contre 10,1 de haut et 22,8 de long pour la Switch classique. Il est donc beaucoup plus facile de la transporter, surtout que la Switch Lite ne pèse que 276 grammes contre 400g pour la Switch classique. Pour arriver à une telle réduction, la taille de l'écran tactile a été drastiquement réduite, mais Nintendo a réussi à garder la même résolution 1280x720, ce qui donne à l'image de la Switch Lite un aspect plus lisse. Au final, on se rapproche vraiment d'une console portable grâce à un gabarit réduit, chose primordiale puisque la 3DS est en bout de course, et que Nintendo rejoint ses concurrents sur le concept d'entretenir une seule console à la fois.

La "nouvelle" console se sépare d'un bon nombre de fonctionnalités de sa grande sœur, qui sont pour certaines dispensables, comme les vibrations ou la détection de mouvements. Nintendo a bien essayé de rattraper le coup avec la possibilité d'adjoindre des Joy-Con supplémentaires pour retrouver la possibilité de jouer à plusieurs, mais l'absence de béquille de support blesse, rendant difficiles les parties conviviales de Mario Kart. Ainsi, si vous possédez déjà une Nintendo Switch, le besoin de vous procurer une Switch Lite se fait bien moindre, puisque vous ne ferez que doubler une console avec moins de possibilités au final. L'absence de connectique TV explique aussi la réduction de la taille du packaging, résolument plus compacte que son aînée, puisque le dock de la version précédente ne s'y retrouve pas. En revanche, elle brille par son poids, minimaliste au possible et débarrassé de tout superflu.

Si vous souhaitez vous procurer la Switch Lite alors que vous possédez déjà la Switch, et que vous avez peur d'avoir à recommencer tous vos jeux, rassurez-vous. Nintendo travaille depuis plusieurs mois sur un moyen de transférer des données d'un support à l'autre. Il est possible de sélectionner un fichier de sauvegarde d'un utilisateur pour un jeu donné, et de le transferer vers une autre Switch. Cette technologie est pour le moment limitée à un seul fichier par transfert. La marche à suivre officielle est à retrouver ici. Ayez bien à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une copie : quand une sauvegarde est transférée d'un appareil A à un appareil B, la sauvegarde est effacée de l'appareil A. Dans le même domaine, on peut également citer un exemple marquant, avec The Witcher 3. Le transfert de données de sauvegarde entre un PC et la console de Nintendo est désormais possible, ce qui ouvre la voie à une série de portages possibles.

La Nintendo Switch dispose d'un catalogue fourni de jeux tous plus iconiques les uns que les autres. La ludothèque rêvée d'un possesseur de Switch est déjà très large avec des exclusivités comme Pokémon Epée et Bouclier, Super Smash Bros Ultimate, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild ou encore Mario Kart 8 Deluxe. En ce qui concerne les jeux à petit prix, nous vous recommandons l'excellent Rayman Legends ou encore la version Switch de Minecraft ou de FIFA 20 (si vous n'avez pas déjà la version 19).

Pour les amateurs de sport à la maison, il convient d'opter pour RingFit Adventure. Le principe du jeu est bien mieux pensé que Wii-Fit, puisque cette fois-ci Nintendo nous propose une aventure complète et classique en terme de jeu vidéo. Plusieurs niveaux sont ainsi proposés, et vous devrez réaliser des exercices de Fitness pour pouvoir en venir à bout. Tout est pensé pour que les exercices de fitness évoluent de façon progressive et s'adaptent à votre niveau. Il y a plusieurs modes de jeu, allant de l'aventure, présentée en longueur, aux mini-jeux à plusieurs, à des exercices de Fitness tous simples. Tout est ainsi pensé pour encourager les gens à pratiquer une activité physique régulière, et Nintendo fait ici un positionnement très intelligent, sur un secteur qu'ils sont les seuls à pouvoir toucher efficacement.

Avec les nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch Lite, ou plutôt le retrait de fonctionnalités, certains jeux adaptés à la Switch sont donc dorénavant moins facilement utilisables, si ce n'est totalement inutilisables en l'état. Voici donc une liste de jeux pour lesquels vous devrez parfois vous passer de la Switch Lite pour y jouer :

Super Mario Party : Le principe des Mario Party est le jeu à plusieurs en local. Mais sur Switch Lite, il n'y a pas de Dock pour le diffuser sur votre télévision. Comme le jeu ne se lance pas tant qu'il n'a pas détecté que votre Switch est dans son Dock, il est peu probable qu'il fonctionne parfaitement sur la Lite

1-2-Switch : Le principe de la Nintendo Switch Lite, c'est l'absence de Joy-Con. Or, la totalité du gameplay de 1-2-Switch repose sur ces manettes et leur détection de mouvements et vibrations. Ainsi, en l'état, il sera difficile d'y jouer avec des manettes attachées. Mais vous pourrez tout de même vous y essayer en vous procurant les manettes à part.

Arms : Un des jeux du lancement de la Switch, Arms repose lui aussi entièrement sur la détection de mouvement des Joy-Cons. Si vous pourrez toutefois vous passer de cette fonctionnalité et utiliser les boutons, plus classiques, cela fait toutefois quelque peu perdre son charme au jeu.

Just Dance : Il n'est pas impossible, encore une fois, de jouer à Just Dance sur Switch Lite, puisque vous pouvez vous acheter d'autres manettes à part. Mais la taille de l'écran réduit fortement sa lisibilité, puisqu’il a avant tout été designé pour être diffusé sur une TV.

Super Mario Maker 2 : il est tout à fait possible de s'amuser sur Super Mario Maker 2 sur Switch Lite en parcourant les niveaux à votre disposition. Vous gardez les même contrôles, et il n'y a aucun souci de jouabilité. Néanmoins, et le reproche a aussi été fait à la Switch, la création de niveaux en mode portable est d'une souffrance absolue, et il est vivement conseillé de fabriquer ses niveaux une fois votre Switch diffusée sur votre TV.

La Nintendo Switch est sortie en 2017 et est toujours autant alimentée plus de trois ans après sa sortie. Nintendo est aux petits soins pour sa console et continue de la choyer en lui apportant une pléthore de jeux et d'exclusivités. 2020 a notamment vu l'arrivée d'Animal Crossing New Horizons, de Mario Paper Origami et de Super Mario 3D All-Stars. De nombreux joueurs attendent désormais les sorties prochaines de Zelda : Breath of the wild 2 ainsi que le nouveau Metroid 4, prévus pour 2022.