Black Friday Xbox : manettes -10€, packs... Tous les bons plans

C'est parti pour le Black Friday. Les revendeurs en ligne proposent de nombreuses réductions ou packs concernant les consoles Xbox. Des réductions sur les Xbox Series également ? On fait le point dans notre sélection.

[Mise à jour le 4 décembre 2020 à 9h41] C'est parti pour le Black Friday ! Quels bons plans retenir dans l'univers Xbox ? Il faut dire qu'il y a, cette année encore, beaucoup de choix pour les consoles construites par Microsoft. La Xbox Series X, en rupture de stock, n'est pas concernée par les réductions des revendeurs en ligne malheureusement. En revanche, ses manettes nouvelle génération peuvent être achetée à un prix plus modique chez certaines enseignes : 49,99€ au lieu de 59,99€. Une belle affaire, surtout que la manette est particulièrement bien pensée et appréciée par les joueurs. Différents coloris sont disponibles pour ces manettes Xbox Series. Choisissez celle qui vous plaît le plus !

Toujours en ce qui concerne la Xbox Series X, sachez que la barrette de stockage supplémentaire, destinée aux gros consommateurs de jeux vidéo dématérialisés, a également baissé de prix. Cette carte de stockage officielle construite par Seagate d'une taille d'1 To est désormais proposée au prix de 249,99€. Si vous l'insérer dans l'espace prévu à cet effet à l'arrière de votre Xbox Series X ou de votre Xbox Series S, elle ajoutera donc 1 terraoctet de stockage disponible pour y ranger vos jeux sans avoir à les désinstaller pour en télécharger d'autre. Un confort qui a un prix, certes, mais qui pourrait plaire aux joueurs qui aiment profiter d'une bibliothèque fournie sans avoir à la télécharger sans arrêt.

Pour ceux que l'ancienne génération de consoles intéresse toujours, sachez que la Xbox One S est sérieusement bradée chez Fnac. Il est possible d'acheter la console Xbox One S seule pour -40% à 179,99€ au lieu de 299,99€. Rappel important : ne la confondez pas avec la Xbox Series S, machine de nouvelle génération sortie le 10 novembre dernier.

Cette année, Microsoft a lancé deux nouvelles consoles de jeu : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Ces deux consoles, concurrentes de la Playstation 5, proposent toutes deux une expérience de jeu de nouvelle génération. Attention donc à ne pas les confondre avec la Xbox One X et la Xbox One S, machines de la génération précédente. Soyez donc prudent et vérifiez bien avant d'effectuer vos achats sous peine de déception à la réception de votre colis. En ce qui concerne la Xbox Series X, Microsoft annonce qu'il s'agit de la console Xbox la plus puissante jamais créée. Dotée d'un lecteur Blu-ray 4K UHD, la console promet une expérience de jeu 4K pour vos téléviseurs compatibles. La Xbox Series X est proposée au tarif de 499,99€ et n'est pas réduite en raison de stocks indisponibles.

Xbox Series S, la next-gen à moindre prix

Si vous souhaitez sauter le pas mais avec un budget plus serré, tournez-vous plutôt vers la Xbox Series S, modèle dépourvu de lecteur de disque et proposant une expérience dans une résolution 1440p et non en 4K. En cela, vous ne serez donc pas en mesure d'acheter des jeux en boîte mais devrez plutôt faire vos achats en ligne. Soyez cependant conscient que le disque dur de la Xbox Series S ne propose un espace que de 500 Gigas contre 1 terra pour la Xbox Series X. Tout comme sa grande sœur, la Xbox Series S n'est pas proposée à prix réduit durant le Black Friday mais quelques packs sans réductions sont disponibles pour faire tous vos achats en un clic. On pense notamment au pack Xbox Series S + 2e manette pour 344,99€ chez Cdiscount.

Xbox One X et Xbox One S pour l'ancienne génération

En revanche, si vous n'avez pas l'intention de profiter de la nouvelle génération tout de suite et que vous souhaitez plutôt investir dans une console peu chère car celle-ci n'est plus de première jeunesse, vous pouvez vous diriger vers la Xbox One X ou la Xbox One S. La Xbox One X est la version la plus puissante de la Xbox One. Celle-ci fait régulièrement l'objet de réductions chez les revendeurs en ligne avec moult bundles et packs disponibles, tout comme la Xbox One S, version actualisée de la Xbox One proposée en modèle standard ou en modèle "All Digital" sans lecteur de disque. Encore une fois, renouvelons nos mises en garde : les consoles Xbox One, Xbox One S et Xbox One X sont les modèles de la génération précédente. Si vous recherchez la nouvelle génération, ce sont les modèles Xbox Series S et Xbox Series X qui vous intéressent, ne vous trompez pas !

Le Xbox Game Pass pour un catalogue de jeux vidéo tout en un

Enfin, les possesseurs de consoles Xbox et même de PC peuvent s'intéresser à une offre d'abonnement particulièrement intéressante chez Microsoft : le Xbox Game Pass. Cette offre par souscription mensuelle permet d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux vidéo, récents ou moins récents, le tout pour une somme modique. Inclus, une centaine de jeux vidéo dont le listing est régulièrement renouvelé ainsi que le catalogue EA Play des jeux Electronic Arts dont Battlefield 1, Star Wars Battlefront 2, FIFA, Need For Speed, Burnout et bien d'autres.

L'abonnement Xbox Game Pass permet également de profiter de toutes les nouveautés des studios Xbox Game Studios (le futur Halo Infinite en fait partie notamment) dès le jour de leur sortie et ce sans coût supplémentaire. Des cartes d'abonnements sont disponibles à l'achat pour le Xbox Game Pass. Il s'agit d'un cadeau idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui jouent sur PC et consoles Xbox.