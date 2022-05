"Bon plan PS5 : la console dispo et la manette officielle en promo"

PS5. Toujours à la recherche de la PS5 ? Sachez que cette dernière est toujours disponible chez Rakuten, mais également que sa manette officielle est en promotion !

La Playstation 5 est une console encore très prisée par de nombreux internautes. Toujours difficile à se procurer, la PS5 bénéficie pourtant de nombreuses disponibilités auprès de certains marchands qui n'hésitent pas à le vendre à prix fort.

A l'inverse, plusieurs accessoires et jeux PS5 sont souvent proposés en promotion. La manette DualSense officielle de la PS5 est actuellement disponible à prix barré chez Amazon. Le géant américain casse le prix de la manette pour la proposer au joli tarif de 54,99 euros ! Son meilleur prix actuellement en dehors du marché de l'occasion. Cette promotion risque cependant de ne pas durer pendant très longtemps.

A la recherche d'une PS5 ? Vous avez certainement remarqué que la dernière console de Sony est très compliquée à se procurer. La faute à une très forte demande et des stocks bien trop faibles. Si plusieurs remises en rayons ont parfois lieu en magasin ou en ligne, la Playstation 5 reste une console encore très difficile à acheter.

Si vous ne parvenez pas à mettre la main sur la PS5, et que vous n'en pouvez plus de surveiller les stocks disponibles, sachez que la console est toujours mise en vente sur Rakuten. La site propose cependant la Playstation 5 au prix fort, mais cette option pourra convenir à celles et ceux qui ne peuvent plus attendre. Des jeux à d'excellents tarifs y sont également proposés.

Bien que la PS5 chez Rakuten soit assez onéreuse, elle a le mérite d'être toujours disponible en stock. Vous pourrez également retrouver plusieurs jeux déjà cultes de la Playstation 5 ainsi que des accessoires officiels pour la console à d'excellents prix en déroulant davantage cet article.

Retrouvez notre suivi en direct des stocks de PS5 :

Comment acheter une PS5 ?

Se procurer une PS5 est bien loin de l'habituelle promenade dans les supermarchés ou de la simple commande sur internet. Depuis la sortie de la console en décembre 2020, sa situation reste bien particulière. Sortie directement en rupture de stock et en pleine pandémie mondiale, la PS5 est vite devenu un objet de légende. Rares furent ceux qui pouvaient en obtenir autre et plus rares encore les exemplaires disponibles à la vente. Depuis, chasser la Playstation 5 est presque devenu un sport, avec ses règles, ses joueurs et ses arbitres. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes astuces à connaître pour acheter votre console, le diapositive ci-dessous est fait pour vous.

La PS5 disponible à prix fort

Trouver une PS5 à prix fort reste peut être le meilleur moyen de se procurer la toute dernière console de Sony aujourd'hui. Malheureusement, le marché de l'occasion est à peu près aussi prolifique que celui du neuf, avec des exemplaires de la console mis en vente à des prix parfois au delà du double du prix de vente original. On le rappelle, la PS5 est vendue par Sony 399 € pour sa version Digitale, et 499 € pour sa version Standard. Les achats d'occasion sont donc réservés aux acheteurs souhaitant à tout prix se procurer la console, peu importe le prix. Pour les autres, référez vous au diaporama ci-dessous et à notre suivi en direct de l'évolution des stocks de PS5.

Quels jeux acheter avec sa Playstation 5 ?

Bien que la PS5 soit difficile à trouver, de nombreux jeux sont déjà disponibles sur cette dernière. Qu'il s'agisse de titres exclusifs à la Playstation ou non, ces derniers disposent des meilleurs graphismes et temps de chargement actuellement disponibles sur une console nouvelle génération. Il y en a également pour tous les goûts avec des jeux d'action, de l'aventure, des FPS, et même de l'horreur. Certains de ces jeux PS5 sont même déjà disponibles en promotion !

Plusieurs grands jeux sont également attendus sur PS5. On pensera notamment au futur God of War : Ragnarok dont la sortie est toujours prévue pour 2022. Le futur "Hogwarts Legacy" permettra également aux joueurs de se replonger dans l'univers de Harry Potter avec de l'action et de sublimes graphismes. Restez connectés pour retrouver toutes les disponibilités de la Playstation 5, ainsi que les nouvelles sorties !

Les accessoires PS5 au meilleur prix

Entre les manettes et les casques, Sony vous offre toute la gamme nécessaire pour profiter pleinement de votre Playstation 5. Bien entendu, ces accessoires sont bien plus faciles à trouver la console elle-même, une bonne nouvelle pour les petits chanceux qui ont déjà eu la chance de se procurer la PS5. Ils pourront donc profiter du son Surround et de toutes les nouvelles fonctionnalités des manettes Dualsense, comme le pavé tactile, le retour haptique sur les gâchettes et des vibrations plus vraies que nature.