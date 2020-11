PS5 : la rupture de stock se confirme, des réassorts avant Noël ?

PLAYSTATION 5 - Depuis quelques jours, les joueurs s'affolent de ne pas pouvoir acheter une PS5. Alors que les revendeurs français sont à nouveau en rupture de stock, le PDG de Sony Entertainment confirme qu'il n'y en a plus.

[Mis à jour le 24 novembre 2020 à 13h03] Ces derniers jours, les acheteurs français n'ont pas tous eu l'occasion de commander leur exemplaire de la Playstation 5. Et pour cause, les stocks de la nouvelle console de Sony sont très limités chez les divers revendeurs dans l'Hexagone. En cause ? Une offre insuffisante alors que la demande semble particulièrement élevée pour la dernière machine du constructeur japonais. Alors que les derniers exemplaires ont été mis à la vente, dans des quantités très limitées, ce lundi 23 novembre, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, confirme que "Tout est vendu. Absolument tout est vendu. […] J'ai passé une grande partie de l'année dernière à m'assurer que le produit pouvait susciter une demande suffisante. Et aujourd'hui, je passe encore plus de temps à essayer d'augmenter l'offre pour répondre à cette demande". Pour rappel, les consoles ayant été commandées les 20 et 23 novembre devraient être livrées aux acheteurs d'ici la mi-décembre. De nouveaux stocks devraient être remis en vente prochainement, dès que Sony aura pu construire et livrer suffisamment de consoles sur le marché européen. Objectif : mettre autant de Playstation 5 que possible sous les sapins.

Après la course à la PS5 sur les sites marchands jeudi dernier, qui a viré à la foire d'empoigne et a abouti à des ruptures de stocks très rapides, le téléchargement des jeux pour la version dématérialisée de la nouvelle console de Sony a rencontré quelques couacs vendredi et ce week-end. Plusieurs acheteurs de la PS5 ont posté des messages sur Twitter pour se plaindre. En cause : des messages "En file d'attente pour téléchargement" ou "Voir détails" s'affichant à l'écran, alors que le jeu demandé n'était pas visible dans l'onglet téléchargement de l'interface, comme le rapporte le site spécialisé Jeuxvideo.com. Face à ce bug qui a principalement touché la version PS5 de Call of Duty : Black Ops Cold War, il était impossible de lancer le jeu après téléchargement ou même de lancer un autre download. PlayStation a réagi en indiquant dès vendredi sur Twitter qu'il fallait mettre à jour la console, l'éteindre complètement, la démarrer en mode sans échec (appuyer sur le bouton d'alimentation pendant sept secondes et le relâcher au deuxième bip), brancher la manette DualSense via un câble USB et enfin choisir l'option "Reconstruire la base de données".

If youve experienced issues downloading games with Queued for Download or View Details messages on PS5, please update the system software to the latest version, start your PS5 in safe mode then rebuild the database. See "PS5:safe mode options" at https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 — Ask PlayStation (@AskPlayStation) November 19, 2020

Pour cette fin d'année, Sony mise sur deux modèles pour sa Playstation 5 : une édition standard à 499,99 euros et une édition numérique sans lecteur de disque à 399,99 euros, pour laquelle le téléchargement est donc indispensable. Dès le lancement des précommandes il y a quelques semaine, les deux modèles ont fait face à des ruptures de stock, si bien que la forte demande n'a pas pu totalement être assouvie en France. Après avoir rouvert leurs ventes de PS5 jeudi, la Fnac, Amazon, Cdiscount ou encore Cultura ont très rapidement rencontré des pénuries sur la console de Sony.

Certains sites tels que la Fnac et Cultura ont indiqué que les consoles Playstation 5 commandées ce jeudi 19 novembre, ne seraient pas livrées avant le 15 décembre. Une date qui permettrait au moins de glisser à temps ce cadeau sous le sapin de Noël, pour ceux qui envisagent de l'offrir. Micromania indique sur son site Internet que certains magasins restent ouverts en "Retrait sans Contact" pour récupérer les précommandes et réservations, pendant le confinement. "Si votre réservation a été passée trop tard et que vous n'êtes pas prévu pour la vague d'approvisionnement du Day One, nous vous tiendrons informé dans les prochaines semaines de la disponibilité de votre console, selon les conditions de réapprovisionnement et les restrictions sanitaires", précise l'entreprise. Pour l'envoi des commandes à domicile, l'enseigne a annoncé des retards de livraison.

Mercredi dans la soirée, certains acheteurs de la Playstation 5 ont été mis au courant par la Fnac que la livraison de leur nouvelle console Sony serait décalée en raison de problèmes de stocks. Conscient de la déception que cette annonce peut engendrer, le magasin culturel a également prévenu ces acheteurs déçus qu'ils recevraient prochainement un bon d'achat de 50 euros.

Et pour ceux qui n'ont pas encore pu commander, à l'heure qu'il est, il est donc impossible de se procurer une Playstation 5 puisque tous les revendeurs sont en rupture de stock. PDG de Sony Europe, Jim Ryan a toutefois promis que des réapprovisionnements arriveraient prochainement : "Nous fabriquons plus de PS5 que de PS4 à l'époque de son lancement, dans ce contexte difficile. Si les gens ne parviennent pas à en trouver au lancement, nous en sommes désolés. Ils peuvent être rassurés car nous travaillons très dur pour obtenir des approvisionnements importants sur le marché avant et après Noël." En attendant, vous pouvez prendre de l'avance et vous procurer des accessoires ou des jeux PS5 en attendant de pouvoir mettre la main sur votre PS5. Nous vous conseillons par exemple une deuxième manette DualSense pour vos futures parties à plusieurs mais aussi Spider-Man Miles Morales ou encore Demon's Souls.

Marvel's Spider-Man Miles Morales PS5 Amazon 59,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Demon's Souls PS5 Amazon 79,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Manette Sony DualSense PS5 Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,89 € Voir

Darty 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Pour les amateurs qui ont décidé de franchir le pas dès le jour de la sortie, vous pouvez toujours faire un tour des disponibilités des deux modèles de Playstation 5 en vous rendant sur les liens suivants.

Mi-septembre 2020, Sony a finalement annoncé la date de sortie de sa Playstation 5 à l'occasion d'une conférence vidéo dédiée à sa nouvelle console. Le constructeur a expliqué que les deux versions de la machine seraient mises en vente en deux temps. D'abord le 12 novembre en Amérique du Nord et au Japon entre autres. Puis le 19 novembre dans le reste du monde. En France, c'est donc le 19 novembre qu'est sortie la PS5 dans ses deux modèles : la Digital Edition et la Standard Edition.

La Playstation 5 se décline selon deux modèles : un modèle classique avec un lecteur de disque bluray 4K UHD et un modèle nommé Digital Edition sans lecteur de disque. En toute logique, la PS5 Digital Edition est de fait, proposée à un prix plus modique que la PS5 "classique". En effet, la Playstation 5 Digital Edition est vendue au prix de 399,99€ tandis que la Playstation 5 est proposée au prix de 499,99€ soit le même prix que sa concurrente, la Xbox Series X.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Une console n'est rien sans ses jeux et, pour le coup, la Playstation 5 se lance sur le marché avec un catalogue qui fait envie malgré un nombre très bas d'exclusivités. Cependant, la promesse d'une expérience de jeu de haute volée, que ce soit en terme de graphismes ou de fluidité le tout avec des temps de chargement immensément réduits, est tenue. Pour vous permettre d'y voir plus clair, nous vous avons concocté une sélection des jeux à surveiller pour le lancement de la PS5 mais aussi dans les prochains mois. De quoi vous permettre de choisir les expériences vidéoludiques qui vous plairont le plus sur la console de Sony.