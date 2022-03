PS5 : où trouver la console ce jeudi ? les stocks en direct

PLAYSTATION 5. L'année 2022 se complique pour les afficionados de la toute dernière console de Sony. La PS5 est absente des rayons et des sites internet des revendeurs, seulement remise en vente lors de réassorts ponctuels. Mais elle est remise en vente ! On vous explique où et comment la trouver.

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 14h10] Cela faisait près d'un mois que l'on avait plus eu de nouvelle de la Playstation 5 sur les sites de revente français. Et malgré un bref retour chez Géant Casino ce mercredi, la console est difficile à attraper. Ce jeudi, certaines rumeurs circulent quant à des réassorts chez d'autres revendeurs incontournables. Afin de vous aider au maximum dans votre quête de la précieuse console, nous avons regroupé dans cet article toutes informations nécessaires pour un achat dans les meilleurs délais suivant sa remise en vente. Etat des stocks, astuces, consoles d'occasion et produits soldés, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la Playstation 5.

Notre point sur les stocks de PS5 du jeudi 10 mars :

Des rumeurs circulent sur un réassort imminent chez CDiscount, restez informés. 7h00 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Si il est extrêmement compliqué de se procurer une PS5 d'occasion, il est tout de même possible de s'orienter vers l'achat de consoles d'occasion. Mais attention, ce marché très particulier, de par les prix que proposent les revendeurs sur les sites comme Rakuten. En effet, la valeur des consoles next-gen comme la PS5 n'a jamais été aussi haute, en raison de leur rareté. Il n'est donc pas rare de retrouver la console aux alentours de 700 à 800 euros neuve, bien que certaines offres puissent se révéler plus abordables. Le prix original de la console est de 499,99€ pour la version Standard, et de 399,99€ pour la version Digitale.