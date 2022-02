PS5 : retour de la console cette semaine ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Le mois de février touche à sa fin et marque le début d'une période compliquée pour le marché de la PS5. La toute dernière console de Sony peut cependant ressurgir à tout moment sur les sites des revendeurs.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 11h14] Pour trouver une Playstation 5 en cette fin de mois de février, il faut faire preuve de motivation et de pas mal de chance. La console, que l'on a retrouvée assez régulièrement sur les sites des revendeurs français et européens autour des fêtes replonge dans l'ombre, avec des ruptures de stock quasi-permanentes sur le web et en magasin. Malgré cela, on peut retrouver la console d'occasion et à prix d'or sur certains sites de revente, tandis que des réassorts ou "drops" de consoles neuves peuvent arriver à tout moment. C'est pourquoi, nous vous recommandons de surveiller de près l'état des stocks et les promos sur les produits PS5 dans cet article.

Notre point sur les stocks de PS5 du lundi 28 février :

10h39 : La console est toujours disponible d'occasion et au prix fort chez Rakuten

La console est toujours disponible d'occasion et au prix fort chez 10h00 : Aucune vente de PS5 n'est prévue pour cette semaine. Il y a cependant fort à parier que des stocks surprises apparaissent chez certains marchands.

Si trouver une console PS5 neuve relève plutôt de l'exploit ces derniers temps, sachez qu'il est toujours possible de la trouver d'occasion sur des sites de revente. On la retrouve par exemple en ce moment chez Rakuten. Il faut cependant noter que la console est revendue à un prix qui dépasse largement son prix de vente classique, de 499 € pour la version Standard et de 399 € pour la version digitale. Certains revendeurs restent malgré tout dans des prix raisonnables. Si vous souhaitez éviter la valse des drops de PS5 sur les sites de revendeurs, ne vous gênez pas, mais ces offres sont réservées aux acheteurs les plus motivés.

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard 844,97 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Console Sony Playstation 5 Digital Edition 800,00 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Si se procurer une Playstation 5 relève plutôt de l'exploit que de la simple transaction, il n'en est pas moins possible d'obtenir la précieuse console. Face à la forte demande qui transforme peu à peu tous les acheteurs potentiels en concurrents, il est nécessaire de respecter certaines étapes dans votre processus d'achat. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, il existe certains trucs et astuces que nous vous avons regroupés dans le diaporama ci-dessous. Ils seront tous utiles au bon déroulement de votre achat et vous aiderons à réagir au plus vite au moment où la console est rendue disponible.

Il y a un peu plus de trois semaines, Sony a mis en place un système d'inscription pour obtenir la Playstation 5. Uniquement réservé à ses membres Playstation Network, cette liste d'attente offre une opportunité de bénéficier d'un exemplaire directement sorti des usines de Sony. Un moyen d'obtention initialement mis en place en Angleterre en septembre et qui a initialement fait ses preuves. Seulement, la liste d'attente est ouverte en France, en Allemagne et dans d'autres pays européen depuis maintenant plusieurs semaines. Pour y participer, rendez-vous sur ce lien,

Les soldes d'hiver 2022 sont déjà terminés mais il subsiste encore énormément de promotions sur le jeux et accessoires Playstation 5. On retrouve des titres récompensés aux Game Awards 2021 comme Deathloop, la création d'Arkane Studio (Dishonored) mais aussi de gros jeux triple A comme l'incontournable FIFA 22 ou encore Cyberpunk 2077 qui vient de recevoir sa mise à jour next-gen. Autant de jeux que l'on retrouve en promotion sur les sites des plus gros revendeurs français. Des offres à ne manquer sous aucun prétexte si vous souhaitez étoffer votre bibliothèque après avoir eu la chance d'obtenir la précieuse console.

Resident Evil Village PS5 Fnac 34,00 € Voir

Cdiscount 39,99 € 36,99 € Voir

Rakuten 38,88 € Voir

Amazon 41,98 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 59,99 € Voir

Cyberpunk 2077 Edition D1 PS4 Amazon 69,99 € 28,98 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

Rakuten 30,40 € Voir

Leclerc 30,16 € Voir

Micromania 39,99 € 29,99 € Voir

Cdiscount 60,44 € 32,00 € Voir

Darty 33,47 € Voir

La Redoute 65,44 € Voir

FIFA 22 PS5 Fnac 79,99 € 45,00 € Voir

Cdiscount 79,99 € 47,21 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Amazon 79,99 € 57,31 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Parmi les autres titres que l'on peut vous recommander à l'achat, il y a aussi Deathloop, l'excellente création des studios d'Arkane Lyon (Dishonored). Ce jeu salué par la critique (y compris la nôtre) vous plonge dans un univers unique, façonné par une direction artistique aussi solide qu'ambitieuse, et vous propose un gameplay d'action - infiltration à la première personne, typique des créations d'Arkane Lyon. Une aventure proposée à -50% sur le site de la Fnac. A ses côtés, vous retrouverez aussi le dernier Far Cry. Far Cry 6 est loin de faire partie des meilleurs élèves de sa catégorie, proposant une expérience triple A pénalisée par un gameplay relativement répétitif et trop similaire aux précédents opus. Mais il constitue néanmnoins une expérience extrêmement fun en coopération, disponible à -45%, un prix qui justifie largement son achat.

Far Cry 6 PS5 Fnac 58,99 € 20,00 € Voir

Rakuten 29,97 € Voir

Amazon 48,15 € 32,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € 32,00 € Voir

Leclerc 51,50 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Deathloop PS5 Fnac 69,99 € 25,00 € Voir

Cdiscount 69,99 € 34,99 € Voir

Rakuten 34,99 € Voir

Micromania 69,99 € 34,99 € Voir

Amazon 39,99 € 44,99 € Voir

Leclerc 45,85 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Vous trouverez aussi Assassin's Creed Valhalla, le dernier de la célèbre série d'action / RPG d'Ubisoft. Si il est loin d'être le meilleur volet de la série, il vous propose néanmoins une plongée dans l'Angleterre du début du Moyen Âge, proposant un tableau historique rigoureux et de qualité, à défaut d'un gameplay varié et de personnages très profonds. Or, la bonne nouvelle c'est qu'Assassin's Creed Valhalla est aussi en promotion pendant les soldes, sur Playstation 5 évidemment. Et à ce prix là, on vous recommande de tester cette aventure, cette plongée dans l'univers de l'Angleterre féodale portée par des graphismes qu'il est nécessaire de saluer.

Assassin's Creed Valhalla PS5 Fnac 43,99 € 27,70 € Voir

Cdiscount 49,99 € 29,99 € Voir

Amazon 39,90 € 31,45 € Voir

Micromania 49,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 34,89 € Voir

Leclerc 44,32 € Voir

Boulanger 53,99 € 49,99 € Voir

Une question à laquelle il est aujourd'hui encore difficile de répondre. La Playstation 5 est disponible certes, neuve ou d'occasion sur le site Rakuten par exemple. Mais attention, la console est vendue bien au dessus de son prix de base de 399,99 € pour la version Digitale et 499,99 € pour la version Standard, une différence allant jusqu'à plus de 300 euros pour les consoles neuves. Des offres qui sont loin de proposer le meilleur prix, mais qui satisferont les acheteurs cherchant à se procurer la console immédiatement et sans passer par la valse des réassorts périodiques des revendeurs. En effet pour trouver la console à un prix normal, il faut attendre qu'elle soit disponible chez un marchand puis faire preuve de vitesse et d'un peu de chance pour en saisir un exemplaire.

Acheter la PS5 Edition Standard chez Boulanger | Acheter la PS5 Digital Edition chez Boulanger

Par ailleurs, il est important de noter qu'Amazon reçoit des réassorts relativement réguliers et les réserve à ses membres Amazon Prime. Si vous n'avez pas souscrit au service d'abonnement du géant du e-commerce, vous pouvez toujours bénéficier de sa période d'essai gratuit de 30 jours. Vous pourrez alors ajouter la console dans votre liste d'envie et l'ajouter directement dans votre panier depuis cet onglet lorsque des stocks seront disponibles. Cette manipulation vous permettra non seulement de gagner du temps lors de votre achat (le temps est précieux lorsque la console est un stock) mais aussi de contourner la page principale du produit qui pourrait être surchargée de visiteurs.

S'abonner à Amazon Prime

Tenez vous informés des stocks disponibles en surveillant cet article.