PS5 : retour de la console cette semaine ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. La console de Sony se fait de plus en plus rare en ce début d'année 2022. Des réassorts peuvent cependant arriver à tout moment. Notre point sur les stocks et nos astuces d'achat un peu plus bas dans cet article.

[Mis à jour le 7 mars 2022 à 10h26] Difficile de trouver une console de salon par les temps qui courent. Sony et Microsoft souffrent de la pénurie de semiconducteur qui frappe durement le marché des puces électroniques depuis le début de la pandémie de coronavirus. Du côté du fabricant nippon, la popularité de la PS5 en fait un produit très demandé et par la même occasion, très rare. Il est donc nécessaire de se tenir informé en direct de l'évolution des stocks chez les revendeurs français. Après une semaine blanche dans l'hexagone, on attend du mouvement du côté de Micromania, Amazon et CDiscount dans les prochains jours, bien que des réassorts puissent arriver à tout moment. Les stocks en direct, nos astuces d'achat et les consoles d'occasion un peu plus bas dans cet article.

Notre point sur les stocks de PS5 du lundi 7 mars :

10h26 : Des rumeurs circulent sur un réassort imminent chez CDiscount, restez informés.

La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Trouver une PS5 neuve est aussi compliqué qu'il est facile de trouver une PS5 à la revente. En effet, les revendeurs ont parfaitement compris la valeur réelle de la console, et s'en donnent à cœur joie sur les prix. Sur le site de Rakuten, on retrouve la console à des prix variant entre 700 et plus de 1000 euros. Des prix à prendre en considération sachant que la console est vendue neuve à 399,99 € pour sa version Digitale et à 499,99 € pour sa version Standard. Un achat qui ne découragera pas les joueurs les plus motivés, prêts à investir une somme conséquente dans l'acquisition de ce qui est devenu depuis un peu moins d'un an un objet de valeur.