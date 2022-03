PS5 : retour de la console chez Amazon ! Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Enfin la PS5 fait son retour sur la planète vente web. La console est disponible sur les sites Amazon France et Amazon UK. Les sites font cependant face à une forte affluence.

[Mis à jour le 23 mars 2022 à 09h57] La Playstation est devenu un produit d'une rareté non négligeable un peu moins d'un an et demi après sa sortie. La console de Sony sensée apporter le gaming dans une nouvelle génération souffre depuis sa sortie en pleine pandémie de coronavirus de ruptures d'approvisionnement partout dans le monde. En France, la situation n'est pas différente, les stocks sont rares et il est nécessaire de réagir au plus vite pour s'en saisir. Pour vous aider dans votre quête de Playstation 5, voici toutes les informations nécessaires à un achat rapide et efficace. Ce mercredi, on retrouve la console chez Amazon France et UK, pour des stocks encore une fois très limités.

Notre point sur les stocks de PS5 du mercredi 23 mars :

09h41 : La console est aussi disponible chez Amazon UK (réservée aux membres Prime également)

On retrouve la console chez Amazon France (réservée aux membres Prime) 09h00 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Si il est extrêmement compliqué de se procurer une PS5 d'occasion, il est tout de même possible de s'orienter vers l'achat de consoles d'occasion. Mais attention, ce marché très particulier, de par les prix que proposent les revendeurs sur les sites comme Rakuten. En effet, la valeur des consoles next-gen comme la PS5 n'a jamais été aussi haute, en raison de leur rareté. Il n'est donc pas rare de retrouver la console aux alentours de 700 à 800 euros neuve, bien que certaines offres puissent se révéler plus abordables. Le prix original de la console est de 499,99€ pour la version Standard, et de 399,99€ pour la version Digitale.